Det vankas målfest i allsvenska toppmötet

■■ Dagens höjdpunkt är ångestmötet i Premier League mellan Everton och Tottenham. Det är två klubbar som sparkat sin tränare under andra halvan av säsongen. Everton befinner sig under strecket och Tottenham är just nu utanför Champions League-platserna.

■■ Everton har blivit bättre sedan Dyche tog över som tränare. Defensiven är mer solid och på hemmaplan har man slagit topplag som Arsenal. Det är tydligt att det är på hemmaplan som kontraktet ska räddas. Laget tog en välbehövlig poäng borta mot Chelsea precis innan landslagsuppehållet. Dyche har använt sig av tre centrala mittfältare i form av Gueye, Doucouré och Onana i majoriteten av matcherna. Det är tre starka bollvinnare som gör det otroligt svårt att spela igenom mittfältet för motståndarna.

■■ Tottenham sparkade Conte innan landslagsuppehållet och har fortfarande inte hittat en riktig ersättare. Assisterande tränaren har fått ta över tillfälligt i jakten på en ny tränare. Tottenhams tapp från 3-1 till 3-3 mot jumbon Southampton i kombination med Contes uttalanden efter matchen blev droppen för klubbledningen. Tottenham är med i toppen av tabellen men man har inte spelat som ett topplag.

■■ Everton har vunnit tre av sina fyra hemmamatcher sedan Dyche tog över. Laget har vunnit mot Brentford, Arsenal och Leeds. I samtliga tre segrar har man också hållit nollan. Förra säsongen slutade den här matchen 0-0 och det är inte tänkbart att vi får se ett liknande scenario. Evertons starka hemmafacit under Dyche och det låga målsnittet gör 1X i matchen attraktivt till oddset 1,74.

■■ Bomben är helsvensk med matcher från Allsvenskan och Superettan. Det är mycket som talar för en målrik historia i Borås med två offensiva lag som ställs mot varandra. Både Elfsborg och Häcken har chansen att vara med och utmana om guldet i år. Mjällby mot Varberg ser ut att en bli jämnare och målsnålare tillställning med två defensiva lag. Det är dessutom en premiär det tenderar att bli avvaktande. Örebro har sett bra ut på försäsongen och är ett lag för toppstriden i år. Tvåan i match C är tecknet jag bygger min kupong runt.

Matchlistan

Mjällby – Varberg X

Mjällbys anfallare Silas dras med en skada och är osäker till spel. Hos Varberg befinner sig Liljenbäck och Birkfeldt på skadelistan. Det är två lag som lägger stort fokus på defensiven.

Jönköping Södra – Örebro 2

Örebro har rensat i truppen och ser ut att vara ett mer harmoniskt lag den här säsongen. Ser man till individuell kvalité så ska Örebro befinna sig toppskiktet av tabellen. Tvåan rekas till oddset 2,66.

Örgryte – Eskilstuna 1

AFC har radat upp segrar under deras försäsongsmatcher medan Örgryte gjort betydligt sämre resultat. Det är två lag som förväntas befinna sig på den undre halvan av tabellen. Svagt odds på ettan.

Århus – Randers 1

Hvidt är borta för hemmalaget medan Randers saknar knäskadade Lauenborg. Århus har gått som tåget sedan ligan återupptogs och har Europa inom räckhåll. Århus imponerar i defensiven.

Elfsborg – Häcken 2

Turgott och Sana saknas för regerande mästarna. Häcken har en utmaning framför sig i att ersätta Jeremjeffs mål från förra säsongen. Elfsborg har fått in Lagerbielke i backlinjen. Lutar åt tvåan.

Sassuolo – Torino 1

Karamoh, Lazaro, Vieira och Zima ser ut att missa matchen för Torino. Sassuolo upplevde en formtopp innan uppehållet med fyra raka segrar. Kan man vidhålla den formen är vinstchanserna goda här.

Everton – Tottenham 1

Tottenham valde att sparka Conte efter att laget tappade 3-1 till 3-3 borta mot Southampton förra omgången. Everton saknar Calvert-Lewin och Townsend. Spurs får tillbaka Lloris efter sin skada.

Valencia – Rayo Vallecano 1

Rayo är segerlösa i sina sex senaste matcher i ligan. Detta trots att man haft ett bekvämt spelschema. Valencia jagar sin tredje raka hemmaseger. Det första mötet mellan lagen i ligan slutade 1-1.

Dagens bästa spel

Everton – Tottenham: 1X

Odds: 1,74

Bomben

A. Elfsborg – Häcken

1, 2 – 1, 3, 4

B. Mjällby – Varberg

0, 2 – 0, 1

C. Jönköping Södra – Örebro

0, 1, 2 – 2, 3, 4

216 rader, spelstopp 18.59

