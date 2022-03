Det krävs för att spela på Sverige

■■ Så svårt blir det, men hur svårt? Ofta finns det värde på att spela på marknaden ”gå vidare” då inte alla verkar ha koll på hur man räknar ut dessa sannolikheter.

Till och med spelbolagen kan ha satt ut skruvade odds och genom att räkna ut den sanna chansen så kan vi utnyttja detta.

Det finns två sätt att gå vidare från en utslagsmatch. Först genom att vinna under full tid, därefter att vinna på förlängning/straffar.

Man kan enkelt addera dessa sannolikheter så har man den totala chansen att gå vidare.

Polen - Sverige har enligt oddsmarknaden nästan exakt 40-30-30 (%) för 1-X-2 utfall. 2,50 på ettan och ca 3,3 på både X och 2. Sverige går alltså vidare direkt 30% av gångerna och i när det blir X (30%) så vinner vi på förlängning eller straffar cirka 45% av gångerna enligt egen uppskattning. Den totala sannolikheten för ett VM blir då (0,3+0,3*0,45) cirka 43,5%. Det motsvarar ett odds på 2,30.

Får vi högre odds än det, så är det värde att spela på Sverige att gå vidare. Har man polskt hjärta så blir allt över 1,77 värde på Polen.

Återigen missade vi ett ynka spel i trippeln förra gången.

Nytt försök. Trippeloddset: 7,30

Doncaster - Charlton

Landslagshelg men jag börjar med ett spel från Leauge one, match nummer tio på stryktipskupongen. Doncaster har stora problem och kommer troligtvis att åka ner ytterligare i divisionssystemet. Med fyra managers det senaste året och en skadelista lika lång som den här artikeln så har det inte funnits någon slags kontinuitet alls för Rovers.

Det har visat sig på planen och förutom två stycken förluster med 6-0 så har de sämst underliggande statistik i ligan.

På besök kommer Charlton som är ett stabilt mittenlag. Inga större skadeproblem förutom mittbacken Inniss och efter två raka segrar så är kontraktet i princip säkrat. Jag tror att Charlton har goda chanser här mot ett skadedrabbat, krisande hemmalag. Spikar tvåan på tipset och det blir första draget även i trippeln.

Spel: Charlton 1,95.

Nederländerna - Danmark

Riktigt kul match på lördagskvällen då Danmark åker till tulpanlandet för en träningskamp. Nederländerna gjorde oss besvikna under EM, efter ett riktigt bra gruppspel så rök de rättvist mot ett mediokert motstånd i Tjeckien. Men det är egentligen en av de enda plumparna för ett spännande landslag. Ser man på papperet så finns det få länder i världen som kan matcha denna elva. Jag tror att Van Gaal vill sätta ner foten här och göra en bra match för hemmapubliken.

Det finns alltid risk för tidiga byten och en del test i dessa träningsmatcher, men holländarna har även en relativt bred trupp så det är nog inget negativt.

Danmark hade en rätt lätt grupp i VM-kvalet och lyckades enkelt ta sig vidare. Nio raka segrar avslutades med en förlust borta mot Skottland när de redan var slutspelsklara. Som vi såg under EM så är detta ett riktigt fint landslag. Trots det otäcka som hände lagkapten Eriksen, så visade danskarna att är både bredd och topp är bättre än på många år.

Detta kommer att kunna bli en väldigt trevlig fotbollsmatch, en del mål och förmodligen vinner Nederländerna till slut.

Spel: Nederländerna 1,97.

Tyskland - Israel

Som sista match i trippeln så hämtar jag olivoljan, sätter på plattan på max och häller i popcornen i kastrullen.

Tyskland tar emot Israel i ytterligare en vänskapsmatch. Alla som följt tysk fotboll vet att det är ett land som generellt spelar offensivt och rakt. Statistiken runt hemmamatcherna det senaste året talar tydligt, nästan fyra gjorda mål per match och ett inläppt.

Hansi Flick lär vilja testa lite spelare som nog är väldigt sugna på att visa vad de kan, så jag tror att det blir 90 minuters åka av.

Israels matcher har varit lite av ett favoritlag att spela överspel i. De snittar alltså hela fem mål per match under 2021 och det kan gå lite hursomhelst. Vinst mot Österrike med 5-2 föregicks av att bli överkörda av Danmark med 5-0. Toppforwarden Zahavi snittar ett mål gjort per match och detta är ett otroligt underhållande landslag.

Två av de mest målrika lagen i Europa möts och jag gör det enkelt för mig och lägger till ett överspel.

Spel: Över 3,5 1.9.

