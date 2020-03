Det här ska du tänka på som ny travlirare

Normalt hade de stora ligorna varit inne på upploppet. Förmodligen hade Liverpool redan avgjort Premier League och Bayern München kopplat ett stabilt grepp om pokalen i Tyskland.

Allsvenskan och superettan var redo att starta och min krönika skulle egentligen handlat om spel till vår högsta- och nästhögsta serie.

Men premiärerna är uppskjutna och det är inte mycket som är sig likt i dessa hemska coronatider.

Det har gått några veckor men jag har fortfarande svårt att ta in allt som händer i samhället.

Jag brinner för travsporten och hoppas och tror att det kommer att tävlas även framöver på de svenska banorna. ST (Svensk Travsport) vidtog tidigt flera åtgärder.

Eftersom travet inte är en fysisk sport är risken liten att man blir smittad på en travbana.

■ ■ ■

Omsättningen på de stora streckspelen hos ATG går som tåget.

Hela 22 miljoner omsattes på V64 förra måndagen.

Det spelades för 113 388 295 kronor på V75 till lördagens finaler på Solvalla.

Omsättningen på V5 är den högsta på åtskilliga år.

Dessutom är det enormt tryck på vinnarspel, tvilling, plats med mera för dagen.

■ ■ ■

Förutsättningarna att vinna på travet är bättre är på länge.

Om man precis blivit intresserad av trav är det en del att tänka på.

Loppen avgörs snabbt jämfört med en fotbollsmatch och man får mycket spänning under en hel tävlingsdag.

När värmen kommer blir banorna supersnabba och det är svårt att ta något från kön.

Att leta efter hästar som sitter med i den främre träffen - helst ledningen - är oftast lukrativt.

När en häst är i form och man växlar upp (tar av skorna, sätter på en amerikansk vagn eller ändrar huvudlaget) gäller det att vara med på noterna.

Oftast blir effekten mycket positiv.

Bra kuskar skräller. I lördag slog världens bäste kusk – Björn Goop – till och tog en trippel på V75.

Ingen i den vinnande trion var speciellt hårt betrodd och bidrog starkt till att utdelningen för sju rätt blev tio miljoner kronor.

■ ■ ■

Vill du spela finns det mängder med alternativ.

Det finns flera skickliga spelläggare på ATG Tillsammans.

Nyligen prickade Expressens medhjälpare Magnus Nygren in alla rätt på V86.

Varje andel (100 kronor) belönades med nästan 3 800 kronor.

Att gå ihop ett gäng och spela är att rekommendera.

Systemet blir större och den eventuella vinsten behöver inte vara mindre värd.

■ ■ ■

Veckan som kommer bjuder på en hel del travgodis.

Här är några av mina veckospel:

Tisdag: Lopp 4 på Jägersro är 1 Southwind Queen spelas om man får minst tre gånger pengarna.

Onsdag: Det brukar bli bra utdelning Solvalla och Bergsåker delas på omgången. V86-1 3 Magnifik Brodde kan slå till. Kapable 8 Zeus Bi har lopp i kroppen och passas i avslutningen.

Torsdag: 5 First One In (Åby, lopp 6) är bättre än raden. Spik på V64?