Det här blir jobbigt, Manchester United

■■ Storligorna ute i Europa kombinerat med vår egen Allsvenska. Där har ni innehållit på söndages kupong. Smarrigt som vanligt och flera storlag övervärderas av det svenska folket. Inter, Juventus, Häcken och Barcelona är några av de stora favoriterna som jag gärna garderar eller chansar bort helt för större chans på de större pengarna.

En av de bästa spikarna hittar jag i Premier League där Arsenal inte bara ser klart hetare ut än Man United, utan också har ett bättre truppläge.

■■ Match 1. Manchester United har inlett säsongen rätt svagt rent spelmässigt, men står ändå på sex poäng. I premiären mot Wolverhampton släppte de till mängder av chanser mot det egna målet och lyckades hålla nollan enbart tack vare Wolves ineffektivitet kombinerat med ett uselt domarteam som stängdes av i omgången efter för den missade straffen i slutskedet. Efter det följde en katastrofhalvlek mot Tottenham som gav noll poäng i norra London innan United lyckades vända just 0-2 till 3-2 hemma mot Nottingham Forest. Det finns en hel del att jobba med i försvarsspelet. Tyvärr så saknar Ten Hag både Luke Shaw och Raphaël Varane och utan den duon ser det tunt ut. Nilsson Lindelöf är inte på samma nivå som den franska mittback han ersätter och Dalot ser ganska vilsen ut på vänsterkanten. Visst är Fernandes och Rashford duktiga spelare längre fram i banan, men här kommer de inte få speciellt mycket att jobba med. Arsenal har spelat ut alla sina tre motståndare hittills och det är bara ren och skär arrogans som gör att poängskörden är sju pinnar istället för nio. Arteta experimenterar för fullt för att få in Havertz i laget vilket har gjort att Gabriel har suttit på bänken i alla tre matcher. Det experimentet bör dock ta en paus under söndagen för att spela med den backlinje som var så framgångsrik i fjol. Det ger utrymme för Partey att gå upp på mittfältet tillsammans med Rice och Ödegaard. En grym uppställning. Längre fram i banan lär Saka ha lekstuga med Dalot medan Gabriel Jesus säkerligen söker upp VNL så mycket han bara kan. Skulle brassen ha en sämre dag ser Nketiah stekhet ut inne i straffområdet.

Hemma på Emirates ska Arsenal hållas klart högre än ett United utan Varane och så länge ettan stannar under 55% är det en utmärkt spik att bygga systemet kring.

ANNONS: Lämna in expertens systemförslag på 96 rader

ANNONS: Lämna in expertens systemförslag på 288 rader

■■ Match 12. Kevin Behrens har varit i blickfånget under de senaste veckorna. I premiären mot Mainz stod 32-åringen för ett hattrick och tog sedan cykeln hem från matchen, något som klubben delade i sina sociala medier. Den är en late bloomer som har växt ut till att bli en riktigt vass spelare. Även mot Darmstadt nätade Behrens och båda dessa matcher slutade 4-1 till Union Berlin. Det har dock inte varit så enkla segrar som siffrorna antyder. Mot Mainz tvingades Frederik Rönnow rädda två straffar och mot Darmstadt spelade Union med en man mindre i över en timme. Totalt på dessa två matcher har huvudstadslaget släppt till runt 5 i expected goals against. Det kommer inte hålla i längden så visst finns det en del att göra i försvaret. Nu ställs de mot ett mycket tufft motstånd. RB Leipzig inledde säsongen med att köra över självaste Bayern München i den tyska supercupen. 3-0 i den finalen följdes upp av en premiärförlust mot Bayer Leverkusen (2-3). Även i den andra omgången av Bundesliga var Emil Forsbergs gäng illa ute mot Stuttgart, men då tog de sig samman och vände 0-1 till 5-1 under matchens avslutande 45 minuter. Xavi Simons och Loïs Openda är två kanonförvärv som fungerar utmärkt tillsammans med Forsberg, Olmo, Werner och de andra offensiva kanonerna. Med Kampl och Schlager centralt finns det dessutom ett minst sagt hårt arbetande mittfält.

Tanken är att Leipzig ska vara med och utmana om ligatiteln denna säsong och då är det bara seger som gäller i en match som denna. Det tror jag att gästerna löser. Trolig tvåa som spikas.

■■ Match 4. Inter har sett oerhört stabila ut i inledningen av säsongen. Fjolårets vicemästare i Champions League har plockat in Yann Sommer som ersättare till André Onana och schweizaren har inlett med två raka nollor. 2-0 har lyst på tavlan mot både Monza och Cagliari. Det har dock inte varit några direkta värdemätare och ändå har spelet hackat en del. Mot Cagliari nådde inte Inter ens upp till 1 i expected goals. Mer än så går att kräva mot en nykomling även om matchen spelades på Sardinien. Lautaro Martínez ser däremot vass ut och står redan på tre baljor. Utan Dzeko och Lukaku i truppen ska han dela på ansvaret på topp tillsammans med nyförvärven Arnautovic och Thuram. Lagets bästa lagdel får annars sägas vara mittfältet där Mkhitaryan, Barella och Calhanoglu bildar en samspelt och oerhört kreativ trojka. Jag tror dock knappast att dessa pjäser får stå och trilla boll utan press denna söndag. Fiorentina ser nämligen väldigt spännande ut. Visst har de matchats hårt då ett dubbelmöte mot Rapid Wien, i kvalet mot Europa Conference League, har tryckts in under den senaste veckan. Men truppen är bred efter sommarens lyckades transferfönster. Där har bland annat Yerry Mina och M’Bala Nzola plockats in. Den dyraste värvningen är dock Lucas Beltrán från River Plate som vräkte in mål i den argentinska ligan i fjol. Under starten på säsongen har dessa nya pjäser stått i skuggan av Nicolás González som stundtals varit briljant.

Fiorentina vann motsvarande möte i april och så här tidigt på säsongen bör det spela mindre roll att de hade match i torsdags. Ettan överstreckas grovt och då lockar X2 allra mest även om helgarderingen känns säkrast.

■■ Match 9. Ni som är aktiva på sociala medier märkte kanske att jag hade anledning att hålla på Häcken i torsdags. Göteborgarna gjorde mig inte besviken när de besegrade Aberdeen med 3-1 på skotsk mark. Det lär har firats en del och det var också sista natten med gänget för Tebo och Sadiq. Den förstnämnde är inte ordinarie ändå, men tappet av Sadiq är enormt. Den kvicke anfallare var tveklöst Häckens bästa spelare på Pittodrie Stadium och nätade två gånger själv innan han fixade straffen som Layouni satte dit. Hans speed ska ersättas av nyförvärvet Chilufya, men efter bänknötande och skador i Midtjylland är det en chansning. Mittfältet håller åtminstone hög klass fortfarande. Tvillingarna Gustafson har spelsinne som få andra och Rygaard är svår att få grepp på. Jag tycker dock att Amane Romeo har varit lagets bästa mittfältare mot slutet och ivorianen var majestätisk mot Aberdeen. Han är tveklöst gästernas nyckel i detta möte. Känslan är dock att denna match kommer lite för tätt inpå torsdagens batalj som lär ha kostat en hel del kraft och anspänning. Degerfors har istället kunna träna på under veckan och bör ha mer spring i benen. Värdarna befinner sig under nedflyttningsstrecket och är i desperat behov av poäng. Något som DIF ändå löst i över hälften av sina hemmamatcher under året.

Häcken har förlorat sina två senaste seriematcher på gräs (IFK Göteborg och Värnamo) och jag är inte alls säker på att Getingarna orkar kräma ur 100% av sin förmåga igen. Istället lockas jag av rensarpotentialen till vänster. 1X (eller alla tecken) och skrälljobb blir valet!

ANNONS: Lämna in expertens systemförslag på 96 rader

ANNONS: Lämna in expertens systemförslag på 288 rader

Spiken

Arsenal (match 1)

Arsenals offensiva stjärnor bör kunna bryta igenom ett reservbetonat bortaförsvar. Det kan bli en lång och jobbig afton för Ten Hags adepter. The Gunners vinner!

Skrällen

Degerfors (match 9)

Ett tröttkört Häcken utan sin stora stjärna Sadiq bör få problem med ett desperat och vilt kämpande Degerfors på Stora Valla. Missa inte 1X som orsakar korsdrag bland kuponghögarna.

Favoriten i fara

Inter (match 4)

Fiorentina ser spännande ut och ska absolut kunna stå upp bra borta mot Inter, precis som de gjorde i fjol. Högersidan får inte glömmas bort.