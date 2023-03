Det går inte att ta den tvåan på allvar

■■ De stora europeiska ligorna tar som vanligt plats på söndagens Europatips. Flera av lagen lirade Europaspel så sent som i torsdags och kan ha trötta ben. En faktor värd att ha i beaktning och som jag kommer utnyttja.

Den stora utmaningen blir att hitta vettiga spikar då i stort sett varje större oddsfavorit blir streckad för högt.

Men jag tycker mig ha hittat några vettiga singlar att gå på och ändå ha råd med skrällar.

■■ Match 2. Fulham har gjort en makalös säsong och är i allra högsta grad med och slåss om Europaplatserna. De har dock haft väldigt mycket marginaler med sig och är det lag som överträffat sin xPTS mest i hela Premier League. Enligt den statistiken borde The Cottagers gott och väl ligga på den undre halvan av tabellen och kanske börjar verkligheten komma ikapp laget från västra London nu. 1-1 hemma mot Wolverhampton följdes upp av 2-3 borta mot Brentford i en match där Marco Silvas mannar inte hade någonting att säga till om. Vi kommer få se fler matcher med flertalet mål i baken för enligt xGA borde faktiskt Fulham ha släppt in flest mål av alla lag i serien. Diop och Ream är inget mittbackspar som hänger med när det går fort och de har räddats gång efter annan av en magnifik Bernd Leno. Tysken vill säkerligen göra en bra insats mot sin gamla klubb, men han kommer få jobba hårt. Arsenal har visat moral mot slutet med flera vändningar. Det oroväckande med det är att The Gunners läcker bakåt och mittbacksduon Gabriel och Saliba kommer få en tuff eftermiddag mot väldige Mitrovic. Arsenal var i Lissabon i torsdags och spelade en reservbetonad elva mot Sporting i Europa League. En match som slutade 2-2. Nu kommer kanoner som Partey, Gabriel och Ramsdale in från start igen och då är gästerna ett mycket bättre fotbollslag. Ödegaard är ett frågetecken då han insjuknade inför resan till Portugal, men kan inte norrmannen delta kan både Smith Rowe och Vieira ta hans plats. Arsenal slåss för ligatiteln och har inte råd att tappa poäng i matcher som denna.

Det tror jag inte heller de rödvita, som vunnit fyra raka ligamatcher, gör. Tvåan må streckas något hårt, men det finns bättre skrällchanser på annat håll. Spika på!

■■ Match 11. Vi går från ett lag som sprungit väldigt bra under säsongen till ett annat. Union Berlin ligger trea i Bundesliga inför helgens omgång och är i allra högsta grad med i kampen om Champions League-platserna. Ett välorganiserat försvar med speedkulan Becker på topp har gett resultat. Behrens har också varit vass framåt medan lillebror Khedira gör sin kanske bästa säsong i karriären på mittfältet. Enligt xPTS borde dock poängskörden i den tyska ligan vara någonstans runt 30 snarare än på 44. Det hade gett en tiondeplats i tabellen och nu börjar huvudstadslagets spring avta. Endast en seger finns noterad på de sex senaste tävlingsmatcherna och i torsdags slet Union hårt när de spelade 3-3 mot Royale Union SG i Europa Leagues slutspel. Det bör finnas en del trötta ben i bortalaget som måste hålla ett öga på returen i Belgien på torsdag. Wolfsburg har däremot fått lång vila sedan de spelade 2-2 mot Eintracht Frankfurt. En match där Yannick Gerhardt glänste med både mål och assist. Han och Mattias Svanberg får ta ett extra stort ansvar på mittfältet denna söndag då Maximilian Arnold är avstängd. Offensivt ser Vargarna riktigt intressanta ut med Marmoush, Wind, Wimmer och bröderna Nmecha som alternativ. Bakåt saknas Lacroix, men Bornauw kan kliva in i mittförsvaret utan att elvan försämras märkbart. Wolfsburg har en bit upp till Europaplatserna, men enligt xPTS borde de ligga före Union Berlin i tabellen. Vi ska också ha med oss att värdarna har vunnit samtliga tre hemmamöten mot Union sedan huvudstadsklubben tog sig upp till Bundesliga.

På en kupong där det är svårt att hitta vettiga spikar är det här ett bra drag att singla under 50%.

■■ Match 6. Barcelona är ett annat lag som sprungit betydligt bättre än vad de borde under säsongen och kanske är katalanerna på väg ner i en formsvacka. De åkte på två raka förluster mot Manchester United (1-2) och Almería (0-1) innan de blåröda slog till med segrar mot Real Madrid i Copa del Rey och Valencia i La Liga. Dubbla 1-0-viktorior som kom efter ganska tveksamma prestationer. Den stora styrkan i detta Barcelona har varit försvarsspelet. Åtta insläppta mål i seriespelet efter 24 omgångar är sensationella siffror. Ter Stegen har stått på huvudet mer än en gång och dessutom har Ronald Araújo varit ovärderlig i mittförsvaret. Nu är mittbacken avstängd och då ser genast Barcelona betydligt öppnare ut. Christensen, Alonso och García är inte alls på samma nivå som uruguayanen. Det är inte det enda problemet för gästerna som får se ut att klara sig utan den skadade trion Pedri, Dembélé och Lewandowski. Tre helt ordinarie spelare och utan dessa pjäser ser Xavis gäng ganska trubbigt ut. Athletic Bilbao har inte fått det att flyga mot slutet och får nu klara sig utan trollkarlen Oihan Sancet som sitter på botbänken. Det bör dock inte betyda så mycket. Berenguer eller Muniain kan ta hans plats strax bakom Guruzeta och på kanterna bör bröderna Williams starta. Två yrväder som Barcelona får svårt att hantera. I övrigt är den spanska landslagsmålisen Unai Simón skadad, men Agirrezabala är en duktig nummer två. Med Álvarez och Vivian i mittförsvaret ska de rödvita kunna hålla rent framför keepern ändå. Baskerna växer när storlag kommer på besök till San Mamés och har spelat oavgjort de två senaste gångerna Barcelona varit här.

Det går inte att ta tvåan, som ser ut att streckas i närheten av 70% i stället för mycket rimligare 45%, på allvar. Det ligger stort spelvärde i 1X som blir mina första tecken i den här matchen.

■■ Match 10. Nice är inne i en bra period med tio raka tävlingsmatcher utan förlust. Det har lett till att de rödsvarta från rivieran är med och slåss om en Europaplats i Ligue 1. Dessutom är de kvar i Europa Conference League där Sheriff Tiraspol slogs tillbaka med 1-0 i torsdags. En match där Nice förlorade xG ganska klart trots en mer eller mindre ordinarie elva. Det lär också slita en del att resa till Moldavien bara dagar innan denna ligamatch. Med Pépé, Ramsey och Diop på skadelistan har inte Digard speciellt mycket att laborera med i sin trupp. Spelare som Todibo, Dante, Thuram, Rosario, Moffi och Laborde lär alla starta igen och frågan är hur mycket kräm det finns kvar i benen. Vi ska också ha med oss att Nice trots allt har tappat poäng i över hälften av sina bortamatcher i Ligue 1 denna säsong. Nantes har goda minnen från matcher mot Nice då Kanariefåglarna besegrade de rödsvarta i finalen av Coupe de France förra våren. De gulgrönas första titel på över 20 år. Även i år går Nantes starkt i cupen där Lyon väntar i semifinalen efter att Lens besegrats i kvarten. Ligaspelet är inte lika imponerande och värdarna har tre raka nederlag i Ligue 1. Spelschemat har dock varit tufft och insatsen senast mot PSG (förlust 2-4) var det inget fel på. Moses Simon började då på bänken och han lär kliva in från start nu tillsammans med Blas på topp. En duo som definitivt kan hitta nätet bakom Schmeichel. Överhuvudtaget har Nantes en stark ryggrad med Pallois, Girotto och Castelletto bakom mittfältarna Sissoko och och Mollet.

Jag håller detta möte som helt öppet och när tipparna då ser ut att strecka tvåan 10-15 procentenheter för högt är 1X en given lösning.

Spiken

Arsenal (match 2)

Arsenal har fyra raka segrar i ligan och går som tåget. Det finns inget utrymme att tappa poäng då Manchester City jagar bakom. Fulham har sprungit bra en längre tid men är nere på jorden igen. Tvåan är stark.

Skrällen

Nantes (match 10)

Nice matchas hårt och har en lång resa till Moldavien i benen. Det lär kännas hos lirare som Thuram och Rosario som inte kommer ha samma energi som vanligt. Nantes har goda minnen från möten mot Nice och kan bättre än de visat mot slutet. Gå på vänstersidan i Nantes!

Favoriten i fara

Barcelona (match 6)

Det går att argumentera för att Barcelona kommer till denna match utan sin bästa försvarare (Araújo), sin bästa mittfältare (Pedri) och sina två bästa offensiva pjäser (Lewandowski och Dembélé). Då är det svårt att förstå streckningen på tvåan som stuckit i väg alldeles för mycket. 1X är en spelvärd lösning i Baskien.