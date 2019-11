Det finns utrymme för Tipsextra 2020

Första fotbollsmatchen på tv, som jag minns, var VM-finalen Holland – Västtyskland, 1974. Såg den hemma hos min två år äldre granne, Peter Larsson. Han berättade om världens bästa spelare, Johan Cruijff. Det var laget vi skulle hålla på.

Straffbombaren, Neeskens, nätade efter bara ett par minuter och vi jublade i soffan. Larssons farsa fräste åt oss att om vi inte kunde hålla mun kunde vi gå ut på gården. Satt tyst resten av matchen. Västtysken vände och vann finalen. Gubben Larsson log. Tror det var rädslan som gjorde jag minns händelsen, inte själva matchen.

Det är från hösten samma år som mitt första Tipsextraminne kommer ifrån. Hos min dagmamma hade jag fattat tycke för stryktipskupongens funktion. Framsida, karbonpapper och kopia. Drillades i reglerna om 13 matcher och hur man skulle sätta sina tecken. Pluggade fotbollslag med bokstäverna Q, X och W.

Tre enkelrader inlämnade in på torsdagen när det var spelstopp. Matcherna var på lördag.

Matchen som sändes denna helg var Derby–West Ham. Programmet hette Tipsextra. Lärde mig hur programledaren, Lars-Gunnar Björklund, såg ut. Det berättades om lagen.

Jag hade fyllt i 2:a på mina tre rader och West Ham hade fräna tröjor. De skulle bli mitt favoritlag. Spelarna såg tuffa ut. Ganska långt hår och skägg på sidan av kinden. Derby gjorde mål och i slutet avmatchen ändrade jag mig trots strecken på min kupong. Derby fick bli mitt lag.

Aldrig har någon kappa vänts så fort.

Våren 1975 lyfte Derby ligabucklan. Med mitt falska supporthjärta klippte jag ut sluttabellen ur tidningen och satte upp den på pojkrumsväggen.

■ ■ ■

Åren gick. Programledarna Björklund, Oldsberg och Belfrage byggde upp stämningen.

Kommentatorerna Hegerfors, Linderborg och Leif Larsson lördagsvaggade oss till bilderna av snöiga planer, orangea bollar och geggiga matchtröjor.

Avsaknaden av skönlir var total!

Och studion började ta in experter till införsnacket. Där satt dåtidens Niva, Stefan Thylin. Hans sätt att säga ”Arrse-naaal” diskade honom till att komma in på min favoritlista. Senare var det Kjell Kjellman som gjorde ickerelaterade små insticksreportage. Inte lika djuplodande och fängslande som Tom Alandh och Jens Lind, men Kjell passade in i det ”nya”.

Vad var det som fick oss stanna kvar i Tipsextra och de matcher som oftast hade mörkare handling än Bergmans Det sjunde inseglet?

Självklart var mixen för spelintresserade ett vinnande koncept. Travhästarna var inledningsvis ett nödvändigt ont.

Men det viktigaste för fotbolls- och tipspubliken?

Det var givetvis målrapporteringen, som senare kompletterades med jätteeffekten – målplinget.

Det här var ju spelbranschens bidrag till ”Pavlos hundar”. Att innan helgen skapa spelsystem som ger ära och evig lycka var halva grejen. Sen var Tipsextras uppsnack som tyngdlyftarens ammoniakpepp.

När väl matchen var i gång minskade koncentrationen snabbt och man dåsade till.

Det var då man satt in vetenskapsmannens experiment. Där var det. Plinget!

Som en vakthund sträckte man nacken och gjorde en snabb huvudvridning.

En bit in i andra halvlek förvandlades ofta de där målplingen till EKG-signaler för stryktipssystemets livslängd. Slutet var nära, inte ens 12 rätt? I 82:a minuten kom nådaplinget. Game over. Det var signifikativt att Tipsextra alltid följdes av Helgmålsringning klockan 18.00.

■ ■ ■

Tipsextra gick namnmässigt i graven 1995 när TV4 tog över fotboll och trav och det blev Tipslördag. Då hade också Text-tv slagit igenom stort och var ett komplement i resultatrapporteringen med klassiska sidan 377.

När sen internet revolutionerade så blev informationskällorna helt annorlunda och klart snabbare.

Men magasinkonceptet ”Tipsextra” lever vidare. Nu har betalkanalerna tagit över. Viasat gör det mycket professionellt kring Premier Leauge, fotbollsmässigt.

Spelmässigt tycker jag det haltar.

Spelintresserade meckar i ordning sina egna lösningar, med streams och spelobjekt.

50 år efter Tipsextras premiär. Är det dags att lägga på locket, skyffla igen gropen och nöja oss med nostalgitripparna?

Eller finns det utrymme för en version Tipsextra 2020?

Jag tror det. I alla fall som är spelrelaterat. Ett ”oberoende” magasin i webformat, eller till om med i ”radio”/podformat. Ett komplement till det sportevent man följer live:

Försnack och streckförslag på stryktipset. Tips på spelobjekt utanför kupongen. Uppdatering av odds och senaste nytt. Genomgång av matchalternativ att följa live.

När väl matcher är i gång är det löpande resultatrapportering och allmänt surr om spelutbudet. Panelen ger spelförslag och summerar i halvtid.

Deal med travleverantör om att ha bild- och/eller ljudrapportering för de som inte är hardcore trav utan bara med på andelar och vill följahästarna som komplement.

■ ■ ■

Tror också Stryktipset höst/vinter behöver förnya sig för att behålla och öka sin marknadsdel i framtida spelbranschen. Låga utdelningar och jackpot var ochvarannan vecka kan blir kort lycka för Svenska Spel. Fråga travet.

Av vilken anledning behåller man mellan sex till åtta engelska championshipmatcher på kupongen vecka in och ut säsongen 2019/2020?

Ni hör vad mossigt det låter. Intresset för denna serie är ju klart mindre om man jämför med Top 5-ligorna i Europa.

Låt det nya Tipsextra vara en spännande avsmakningsmeny under lördag eftermiddag och kväll i stället för en dagens lunch mellan 16.00–18.00.

Så lever legenden vidare!