Det finns pengar att hämta i Belgien

■■ Vi rullar in mätta och belåtna till mellandagarna och inleder veckan med ett Topptips av högt spelvärde.

Den belgiska ligan dominerar med fyra matcher och bjuder på ett par riktiga karameller.

■■ I match 6, Sint-Truiden - Eupen, ser det ut att bli spelvärde på hemmalaget som streckas för lågt mot ett Eupen med lång skadelista. Ettan är en fräck värdespik.

I övrigt är det dock skrällarna som ska hämtas från Belgien där övriga favoriter streckas alldeles för högt.

■■ Premier League, The Championship och turkiska ligan fyller resten av kupongen. Vad har Ralf Rangnick lyckats åstadkomma i Manchester United med en längre vila och bra träning?

Tysken har en passande uppgift att visa det i kväll.

ANNONS: Lämna in expertens systemförslag på 108 rader

Den belgiska ligan bjuder på flera tunga skrällar där det svenska folket går alldeles för hårt på hur tabellen ser ut och blundar för hur oddsen i matcherna ser ut.

■■ Match 3. Den före detta Djurgårdaren Kerim Mrabti gör en väldigt stark säsong i Mechelen och visar toppform med tre mål och två assist på de två senaste ligamatcherna. Laget är dock inne i en tyngre period med bara fyra pinnar och ett läckande försvar på de fem senaste omgångarna. Till råga på allt blev det uttåg hemma mot medelmåttiga Eupen i den belgiska cupen precis innan jul. Dessutom ser både mittfältaren Rob Schoofs och anfallaren Hugo Cuypers ut att saknas. Ändå streckas värdarna upp otroligt högt. Anledningen är att nästjumbon Sérésien hälsar på. Gästerna har fyra raka torsk i bagaget, men röda kort och starkt motstånd som Anderlecht och Club Brugge har varit en vettig anledning till det. Det finns helt klart kvaliteter i Sérésien, som den lovande georgiska landslagsmannen Georges Mikautadze som stått för sju mål den här säsongen och redan testat på spel i Ligue 1. Sérésien vann det inbördes mötet på hemmaplan och kan så klart störa igen.

När tvåan då undervärderas rejält och i skrivande stund streckas runt ynkliga 10% ska den med tidigt i jakten på utdelning.

■■ Match 4. Charleroi smyger med i jakten på Europabiljetter efter starka 4-0 borta mot Eupen senast. Hemmalaget har en hel del spets i jamaicanen Nicholson och iraniern Gholizadeh som stått för 20 mål och sju assist tillsammans på 19 omgångar och legat bakom merparten av laget 35 baljor. Hemmalaget kliver ut som befogade favoriter, men det finns en gräns för hur långt man kan gå. Runt 50% på ettan är rimligt, men tipparna brakar i väg över 65% och närmar sig 70%. Det lär jämna ut sig en del innan spelstopp, men ettan kommer fortsatt vara överstreckad. Leuven har haft ett par tunga resultat bakom sig men har kapacitet att störa. Gästerna är ett av lagen som har slagit serieledande Royale Union under säsongen bland annat och har visat att de kan sprattla till i enskilda matcher. Standard Liege slogs tillbaka med 2-1 i den senaste hemmamatchen där Xavier Mercier, som vann assistligan i fjol, passade till båda målen.

Tidigare under säsongen spelade dessa lag 1-1 i en helt jämn match med massor av chanser. Det är betydligt mer ovisst än vad procenten säger. Supervärde på X2 som måste prioriteras.

■■ Match 1. Med tanke på de fina skrällchanserna i övrigt är det således helt ok att dra ner variansen på raden i övrigt. Kupongens största favorit är Manchester United borta mot Newcastle. Rangnick har kommit in på Uniteds bänk vilket gör att spelarna är i behov av att visa upp sig. Klubben har knappast varit ett lag att hålla i handen under säsongen, men kan tysken få strukturer på spelet så finns det höga höjder att hämta med tanke på den starka truppen. Här har United fått en lång vila, då de inte spelat match sedan den 11:e december. Truppläget ser förbättrat ut och ska ha pigga ben här. Newcastle längtar efter januaris transferfönster där den nya ägaren lär pumpa in någon miljard för värvningar. Det behövs för att kunna rädda kvar The Magpies i Premier League. Framför allt defensivt ser det mer än lovligt virrigt ut och Ronaldo behöver, som alla vet, inte mer än en halvchans för att hitta nätet.

Med tanke på Man Uniteds tveksamma säsong så hoppas jag att tvåan håller sig på rimliga nivåer runt dryga 70%. Då är det en ok spik.

Spiken

Manchester United (match 1)

Med en tveksam säsong i ryggen känns det kanske inte optimalt att spika Man United som stor favorit på bortaplan. Men ny tränare, längre vila, bra truppläge och tacksamt motstånd talar för gästerna.

Skrällen

Sérésien (match 3)

Sérésien har tillräckligt med spets i laget för att kunna hota alla lag i den här serien i enskilda matcher. Den georgiska landslagsmannen Mikautadze är spännande på topp. Högt streckade Mechelen visar tveksam form och har Schoofs och Cuypers skadade.

Favorit i fara

Charleroi (match 4)

Charleroi blir alldeles för högt värderade av det svenska folket. De spelade 1-1 i en helt jämn match mot Leuven tidigare under säsongen men streckas ändå upp över 65%, över 15% för högt, på hemmaplan. Bra spelvärde på Leuven.