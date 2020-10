Det finns flera häftiga miljondrag på lördag

ANNONS: Spela Stryktipset med Expressens superexperter

ANNONS: Köp andel i expertens 1 152-raders

Då var det helg igen och det ”nya” upplägget på Stryktipset har börjat sätta sig. Hålltiderna 16.00, 18.30 och 21.00 är numera djupt rotade i min Stryktipshjärna. Det är en härlig känsla att sitta med till den sena kvällsmatchen och jobba utdelning.

Tyvärr för egen del hittade Manchester United ett sent avgörande förra veckan som gjorde att mina 13 inte blev lika mycket värda.

Men pulsen och spänningen är ju den man betalar för.

Tips-SM trummar också på och det var 50 000 tävlande första veckan. Det är givetvis ett välkommet tillskott till prispotten.

För när det smäller till har de små 64- raderna så klart inte lika stor chans att kriga om miljonerna. Det innebär en hel del ”döda” pengar i omlopp.

Jag tycker det är en riktigt kul kupong denna vecka där de bästa dragen värdemässigt, som vanligt, hittas i The Championship. Det är en underbar liga för detta poolspel då den är svårtippad och nästa alltid bjuder på skrällar och bra utdelning.

■■ I match 5 gästar Swansea ett Bristol City som tappat lite fart. Förlust med 0-1 senast mot Middlesbrough senast där det mest oroväckande var att Bristol inte fick iväg ett enda skott på mål. Värdarna är inte tillräckligt bra för att slåss i toppen och här blir de övervärderade igen av tabelltittande svenska tippare. Swansea har ett spännande lag med vasse Ayew som härförare och lånet från Brighton, vår egen Gyökeres, har fått speltid. Framför allt är Swanseas underliggande siffror vassa. Svanarna har hittills skapat flest målchanser av samtliga lag i ligan förutom Brentford.

Den här matchen är helt öppen oddsmässigt. När ettan streckas upp till klar favorit är det ett ypperligt läge att vända på klacken. Den vågade går för det hela vägen och värdespikar tvåan under 30%.

■■ Ytterligare en tvåa med bra spelvärde hittas i match 7. Huddersfield har börjat plocka poäng, men haft ett hyfsat enkelt spelschema och rejält med flyt. Ser man till trupperna här så ska Preston vara favoriter. Vilket bolagen håller med om. Preston har dessutom stått för riktigt starka insatser på bortaplan där de tagit sju poäng på tre matcher, trots ett stenhårt spelschema mot topplag som Brentford och Norwich. Respekt! Tvåan streckas just nu ner till underdog.

Då är det tjänstefel att inte gå all in och spika till riktig REA-procent. Kupongens bästa värdespik!

■■ I skrällväg är det överstreckade Millwall (match 9) och Reading (match 12) som det framför allt är läge att gå emot: Om Reading får spela om sina sex första matcher kommer de sällan få en sån otrolig utdelning som de fått. 16 poäng och serieledning är över all rimlig reson sett till prestationerna. Faktum är att The Royals är tämligen svaga offensivt och skapar minst målchanser i hela ligan.

Mot ett Rotherham som bygger bakifrån blir det här ingen lätt uppgift. Målsnålt och jämnt att vänta. Tvåan till 15% är ett måste.

■■ Jag har gillat Barnsley den här säsongen och fått betala rätt dyrt för det. Men faktum är att laget varit bra med i samtliga ligamatcher. Nu har de dessutom fått återbetalning poängmässigt och bör känna självförtroende. Millwall är inte ett lag som gör sig bäst som favoriter. Här tror jag på en öppen matchbild med jämnt bollinnehav.

Att ettan streckas upp till 65% är för mig obegripligt. Jag tror på en rätt så tight match och gillar X2 som rensar rejält.

■■ Den som går för miljonerna måste även ta sig en rejäl funderare över kupongens två stora favoriter - Liverpool och Norwich. Båda står runt 1,25 i odds och möter på pappret underlägset motstånd på hemmaplan. Att någon av dessa storfavoriter faller är skillnaden på de riktigt stora pengarna och de helt ok pengarna. Jag väljer att spika Norwich hemma mot odugliga Wycombe men är inte främmande för att i alla fall chansa med ett kryss i match 2 mellan Liverpool - Sheffield United. Liverpool såg trötta ut mot Ajax i veckan där de inte bjöd på den fart vi är vana vid.

Defensivt är det självklart ett rejält avbräck att Van Dijk blir borta en längre tid. Fysiska Sheffield U kan kanske lösa någon balja från luftrummet. En chansning helt klart, men det kan bli miljoner värt att sitta med skrällkrysset i den sena 21-matchen.

SKRÄLLEN

Rotherham (match 12)

Reading överskattas rejält. Har fått ut maximalt med poäng hittills, men ser man till prestationerna är de inget extra och kommer snart falla tillbaka i tabellen. Rotherham är ligans bästa nykomling som lever på en bra organisation och stark defensiv. Kan absolut störa här. Tvåan till 15% är den värdemässigt bästa skrällen på kupongen.

SPIKEN

Norwich (match 11)

Norwich håller hög Championship-klass med ett helt gäng spelare som lirade Premier League i fjol. Wycombe är ligans sämsta lag och det ska till något alldeles extra om de ska klara kontraktet. Kommer inte orka stå emot här. Ettan bankas!

FAVORIT I FARA

Millwall (match 9)

Millwall är historiskt starka på The Den, men hemmaplansfördelen är inte lika stor under corona-tider. Barnsley har äntligen fått lite betalt för sina prestationer med två raka poängmatcher mot Bristol C och Stoke. De lagen håller minst samma klass som Millwall. Det här kommer bli en jämn figth. Ettan som streckas upp mot 65% får avslag.