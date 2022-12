■■ Annandagen utlovar alltid roliga kuponger med den brittiska Boxing Day-football och det här året är inget undantag. Det är sex matcher från Premier League och sju matcher från The Championship på kupongen. Premier League gör comeback efter VM så vi kan se några ringrostiga lag där spelet inte sitter fullt ut. Nyckeln på kupongen blir vad man väljer at göra med de fem stora favoriterna Arsenal, Liverpool, Boro, Preston och Sheffield United.

Mycket tyder på att samtliga fem kommer att bli överstreckade.

Spikar

West Bromwich

West Bromwich gick in till säsongen som en av favoriterna till att gå upp till Premier League. Spelet satt inte under Steve Bruce som inte kunde få ut maximalt av den här truppen. Efter tränarbytet har laget börjat vinna och spela en mer tilltalande fotboll. Spelarna uppträder med ett helt annat självförtroende just nu. Laget radar upp segrar och spelare som Swift och Wallace har börjat producerat poäng igen. Bristol City är inte samma lag som vi fick se under inledningen av säsongen. Det är framför allt offensivt som laget tappat.

Den osannolika utdelningen som man hade i starten var ohållbar över en hel säsong. Allting som gick stolpe in i september och oktober går nu stolpe ut i stället.

Liverpool

Liverpool såg bra ut i genrepet mot Milan och har en match mot City i kväll som kommer att gynna deras matchtempo. Villa har bytt tränare vilket man hoppas ska få laget att klättra i tabellen men jämför man spelarmaterialet så är det fortsatt en enorm skillnad gentemot ett lag som Liverpool. Aston Villa måste ha en bra dag på jobbet samtidigt som spelet hackar för Liverpool om Vill ska få med sig några poäng från mötet.

Håller sig tvåan under 60% kommer jag att spika Liverpool.

Miljondrag

Det är upp till bevis för serieledarna Arsenal kommande veckor. Spelschemat hårdnar över jul och nyår och med Gabriel Jesus på skadelistan tappar man väldigt mycket kreativitet framåt. Flera av deras nyckelspelare har varit i väg och spelat VM. Kan man upprätthålla det fina spelet från tidigare under hösten? Jag ställer mig tveksam till det. West Ham är svårspelade när defensiven sitter! Det skiljer inte så mycket mellan lagen som streckningen föreslår. Just nu står tvåan i låga 13%. Huddersfield till 17% är ett annat drag jag vill lyfta på kupongen.

Även där har Preston seglat upp som alldeles för stor favorit i kraft av tabellplacering och form. Det finns värde att hämta i Huddersfield.

Skadekollen

Wolves får klara sig utan Pedro Neto, Jonny, Kalajdzic och Tavares. Skadeläget ser bättre ut än det gjorde innan VM-uppehållet men det är fortsatt tunt på forwardssidan.

West Ham har skador på Aguerd och Zouma i mittlåset. Scamacca, Antonio, Cresswell och Cornet är alla frågetecken inför mötet som kommer att testas sent inför matchen.

För Arsenal saknas sommarens nyförvärv Gabriel Jesus och Zinchenko med skador. Det är tunga avbräck då båda gjort ett starkt avtryck i laget under hösten.

Luiz Diaz, Arthur och Diogo Jota är borta för Liverpool. Det är inga nyheter då alla tre förväntas vara borta en längre tid.

Newcasle har Isak, Krafth, Ritchie och Dummett borta från spel. Saint-Maximin och Joelinton förväntas vara tillbaka efter skada.

Stora systemförslaget

1. 1X2

2. 2

3. 1

4. 1

5. 1X2

6. 2

7. 2

8. X2

9. 1 2

10. 1 2

11. 1X2

12. 1X

13. 1X

864 rader

ANNONS: Köp en andel i expertens systemförslag