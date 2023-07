Det är norsk fördel i nordiska kvalderbyt

Champions League-kvalet fortsätter med ett flertal matcher under tisdagen. Jag har valt att rikta in mig på det helnordiska mötet mellan HJK och Molde. Både HJK och Molde har underpresterat under vårsäsongen och HJK har redan tvingats till ett tränarbyte. Det har inte sett speciellt mycket bättre ut sedan Korkeakunnas kom in som ny tränare och man tog sig med minsta möjliga marginal vidare från den förra omgången av kvalet mot nordirländska Larne.

Molde hade också en trög start med flera skador och spelet stämde inte men man har fått tillbaka flera spelare och nu radar man upp segrar i den norska ligan. Det går att argumentera för att Molde är Norges bästa lag med deras nuvarande form. Gästerna har en fyra matcher lång segersvit när man går in till det här mötet.

Jag tror inte att HJK kommer klara av att hantera Moldes presspel och blir därför straffade. Molde att vinna matchen spelas till oddset 1,69.

Dagens bästa spel

HJK Helsingfors – Molde 2

Odds: 1,69

Bomben

Bomben bygger jag runt FCK som möter Breidablik på bortaplan. Slovan Bratislava är den största favoriten på kupongen vilket är förståeligt sett till kvalitetsskillnaden men det spelet som Slovan visade upp i den förra kvalomgången ökar inte direkt förtroendet för laget. Servette mot Genk känns vidöppen på förhand men Servette borde ha kommit längre i sina förberedelser inför säsongen vilket kan ge laget den lilla fördelen som behövs för att vinna.

A. Breidablik – FC Köpenhamn

1, 2 – 1, 3

B. Servette – Genk

1, 2, 3 – 0, 2

C. Zrinjski – Slovan Bratislava

0, 1 – 0, 2, 3

144 rader, spelstopp 20.29

Matchlistan

HJK Helsingfors – Molde 2

HJK möter Molde vid ett dåligt tillfälle. Man har några spelare borta samtidigt som Molde nyligen fått tillbaka flera spelare från skada. Gästerna har träffat rätt med formen och ska vara favorit.

Zalgiris – Galatasaray 2

Tuff lottning för Zalgiris mot ett hårt satsande Galatasaray. Zaha, Mertens, Zaniolo, Angelino och Dubois är några av spelarna som finns i truppen. Över två matcher blir det svårt för Zalgiris.

TNS – Hesperange X

TNS var chanslösa mot Häcken i den förra omgången av Champions League. Hesperange där emot överraskade när man spelade jämnt mot Slovan Bratislava i sin match. Ettan är för stor favorit.

Dinamo Zagreb – Astana 1

Dinamo Zagreb föll i derbyt mot Hajduk Split i premiären av ligan. Även Astana tappade poäng i sin ligamatch mot Atyrau. Zagreb har betydligt mer spets i truppen och får gälla som klar favorit.

Dnipro – Panathinaikos 2

Det är svårt för ukrainska lagen att hävda sig på europeisk nivå med den rådande läget i landet. Grekerna har ett starkt lag på pappret med och har värvat friskt inför säsongen. Stark tvåa!

Servette – Genk 1

Servette hade ett fantastiskt fjolår då man kom tvåa i ligan bakom Young Boys och kvalade in till Champions League. I ligapremiären mot Grasshoppers vann Servette enkelt. Ettan tippas till 2,58.

Zrinjski – Slovan Bratislava 2

Slovan Bratislava har en profilstark trupp med spelare som Weiss och Kucka i spetsen. Spelet var inget vidare mot Hesperange i den förra omgången men här förväntas man få större ytor i spelet.

Breidablik – FC Köpenhamn 2

Breidablik charmade publiken med sin fotboll i dubbelmötet mot Shamrock. Det är ett taktiskt skickligt lag som vågar rulla bollen. Frågan är om deras defensiv håller mot FCK. Jag är skeptisk - tvåa!