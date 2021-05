Det är läge att helgardera Dif

Söndagen bjuder upp till riktig dans med en rad toppmatcher ute i Europa. Det finns en hel del potential på helgens Europatips där Premier League, Serie A, La Liga, Ligue 1, Bundesliga och Allsvenskan ingår. Det finns framförallt intressanta drag att hämta i skrällväg där det finns många vägar att vandra mot de stora pengarna.

■ Match 11. Jag börjar baklänges med Allsvenskan där vi hittar kupongens, för stunden, mest överstreckade favorit. Inte så konstigt kanske med tanke på Djurgårdens framfart de första omgångarna. Fyra matcher och fyra vinster där 3-1 hemma mot Malmö senast var helt rättvist och en insats utöver det vanliga. Nu väntar dock andra förutsättningar än en perfekt matta hemma på Tele 2. Det är nämligen dags för säsongspremiär på Stora Valla. Degerfors har tvingats spela sina tidigare hemmamatcher på Behrns Arena i Örebro på grund av att gräsmattan inte hållit måttet. Men nu har vaktmästarna gett klartecken. Det betyder således inte att det är en perfekt plan. På det här underlaget kommer Djurgården ha betydligt större problem att hålla ett högt passningstempo. Degerfors har inte kommit upp i nivå hittills, men visade borta mot IFK Göteborg (vinst 3-2) att de inte ska räknas när de har dagen. Här lär värmlänningar kliva ut som kalvar på grönbete när Stora Valla äntligen är en allsvensk arena igen. Med de här förutsättningarna så går det inte att köpa en streckning runt 75-80% på gästerna, hur bra de än varit tidigare. Det är fortfarande Allsvenskan vi snackar om. Streckningen är minst 15% för hög och då finns det inget annat än att kräma på med tecken. Jag helgarderar och jobbar hemmaskrällen!

■ Match 6. Real Madrid räckte inte alls till mot Chelsea och var förvånansvärt bleka i dubbelmötet. Fick tillbaka lagkapten Ramos till bortamötet i London, men det blev ingen injektion av det. Här är fortfarande Ramos förstaval till backkollega, Varane, ett frågetecken. Kampen om ligatiteln är inne i slutfasen och där är Real fortfarande med i matchen. Men det krävs sannolikt tre poäng i det här toppmötet med Sevilla för att titel-jakten ska leva vidare. Sevilla hakades av i och med förlusten hemma mot Athletic Bilbao senast. Andalusierna låg på hårt för ett vinstmål där, men blev bortkontrade i slutminuterna istället. Så det kan gå ibland. Någon fara med formen är det dock inte. Innan dess hade Sevilla 7-1-0 på de åtta senaste i La Liga radat upp segrar mot starka lag som Atlético Madrid och Real Sociedad. Skulle de skrälla här är de dessutom bara en pinne bakom Real. Det finns inte en chans att gästerna kommer hit och ställer ut skorna och kan få en passande matchbild när hemmalaget måste gå för vinst. Tränare Lopetegui har dessutom en oplockad gås med Real Madrid sedan han fick sparken från klubben och kommer garanterat vilja sätta Marängerna på plats. Ettan streckas för högt och det är finfint spelvärde på Sevilla. 17% på tvåan måste med.

■ Match 3. West Ham har toppchans att lösa sin första Champions League-biljett i historien. Framför allt då femteplatsen med stor chans också kan räcka till spel i mästarturnering när Manchester City och Chelsea möts i CL-finalen där vinnaren får en fribiljett till nästa år. De flesta har trott att West Ham ska mattas mot slutet av säsongen, men The Hammers håller i. Senast var viktiga Antonio tillbaka från skada och bombade in båda målen i 2-1-segern mot Burnley. Viktigt! Rice är ett frågetecken men med succéspelarna Soucek och Lingard som komplement bakom jätten Antonio så håller jag West Ham högt. Här tycker jag de ska ha toppchans mot Everton. The Toffees är ett tämligen överskattat lag om man går in lite djupare på vad de faktiskt presterat på plan. Den underliggande statistiken är inte vacker och de har fått betydlig fler poäng än vad de varit värda. Torsken mot Aston Villa förra helgen var slätstruken där flera spelare inte kom upp i nivå. En tendens som återkommit under våren. James Rodriguez var skadad mot Villa och ser ut att missa även denna match. Strecken kanske sätter sig kanske något högt på West Ham här, men håller sig ettan under 50% så går jag med på det. Vettig spiketta!

■ Match 12. Mjällby lär inte kunna återupprepa den fina femteplacering från i fjol, tappet av skyttekung Ogbu märks givetvis. Men blekingelaget är fortsatt tillräckligt bra för att klara sig kvar i det svenska finrummet. Senast kom säsongens första vinst (1-0) när Degerfors gästade Strandvallen. En på det hela taget rättvis trepoängare där Jacob Bergström dessutom kostade på sig att missa ett friläge från halva plan. Det är framför allt spelet på hemmaplan som behöver bära frukt för Mjällby den här säsongen där de generellt är starka. Östersund har varit det stora jojjo-laget under den allsvenska inledning. Prestationerna har varit väldigt skiftande där 5-0-vinsten mot Örebro kan jämföras med den katastrofala insatsen i förlusten hemma mot Varberg förra helgen. Här tror jag konstgräslaget får svårt igen. I fjol blev det stryk med klara 0-3 här på Strandvallen och generellt tar Östersund få poäng när det vankas riktigt gräs på bortaplan. Jag tror att ett organiserat Mjällby tar sin andra raka seger. 47% på ettan känns riktigt bra.

Spiken

Malmö FF (match 13)

Efter förnedringen borta mot Djurgården senast räknar jag med en reaktion och lite jävlaranamma från de regerande mästarna. Här står ligans kanske sämsta lag för motståndet och jag blir väldigt förvånad om Varberg har någon chans på Stadion. Ettan streckas högt, men jag slösar inga tecken.

Skrällen

Sevilla (match 6)

Real Madrid blev helt utspelade av Chelsea, men får ändå högt förtroende i toppmötet hemma mot Sevilla. Gästerna har visat fin form i La Liga under en längre tid och kan inte räknas bort till låg procent.

Favorit i fara

Djurgården (match 11)

Djurgården blir rejält övervärderade efter sin fina inledning på säsong. Här väntar hemmapremiär för Degerfors på en inte helt perfekt gräsmatta på Stora Valla. Då blir det svårare för Djurgården att hålla högt bolltempo. 75-80% på tvåan är för mycket. Gardera.