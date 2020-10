Det är klasskillnad – men tvåan är överstreckad

Det är helt klart speciella tider. Covid19 fortsätter att sätta klorna i trupperna och kan på någon dag ändra förutsättningarna för en fotbollsmatch helt. Ett tight spelschema och väderförhållanden likt en regnig höst-onsdag i Borås är andra faktorer som gör att inte ens storlagen vinner matcher på beställning. Jag tror dock jag har hittat minst ett som gör det ikväll...

I match 3 hälsar stjärnspäckade Chelsea på ett skadeskjutet Krasnodar. Ryssarna tvingas avvara tre av sina absolut bästa spelare i Cabella, Wanderson och Claesson. Dessutom var både Berg och Olsson sjuka i ligamatchen (1-3 hemma mot Spartak Moskva) i helgen och är högst tveksamma.

■■Det här ska bara Havertz, Werner och company lösa.

■■ Under rådande omständigheter spikas favorittvåan.

Kupongens största favorit hittas annars i match 4 där PSG besöker de turkiska mästarna Basaksehir. Turkarna har haft en trög start på ligan, men växlat upp på slutet och kommer från två raka segrar med totalt 7-1. Var spelmässigt hyfsat med borta mot Leipzig även om matchen avgjordes tidigt. PSG har en del skador, men har både Neymar och Mbappe att tillgå.

■■ Det råder givetvis klasskillnad här, men 90% på ett bortalag i ett CL-gruppspel är väldigt mycket. Särskilt i dessa tider.

■■ Basaksehir är dessutom ett starkt hemmalag som bara förlorat en match hemma i ”Miklagård” under 2020.

■■ Jag chansar med rensarkrysset och spelar X2.

Det är med svajig form Sevilla tar emot Rennes i match 6. Andalusierna kommer från två raka 0-1-förluster i La Liga trots mediokert motstånd i Eibar och Granada. Sevilla har nu inte gjort mål på över 350 spelade minuter fotboll. Rennes kommer väl förberedda till denna match. Har ett bra truppläge och varit spellediga sedan i fredags, där Julien Stéphan ändå roterade elvan i ligan. Fransmännen var klart värda tre poäng mot Krasnodar där de brände ett par, tre superlägen i andra halvlek.

Jag räknar inte bort Rennes och plockar med tvåan till härliga 7%.

En av de största snackisarna inför den här gruppspelsrundan är givetvis Lazios sjukdomssituation. Covid19 har tagit sig in i laget och tvingat stora delar av truppen i karantän. Nu ser det ut som om Lazio bara kommer kunna skicka tolv seniorspelare till Brügge. Och det är en mängd nyckelspelare som saknas. Cataldi, Alberto, Lazzari, Leiva, Strakosha och skyttekung Immobile, bland andra. Club Brügge stod för en stark insats när de bortabesegrade Zenit senast och hade kunnat stå upp här även under normala förhållanden. Klar fördel belgarna alltså.

Ettan i match 5 streckas just nu i 28% och står i 2 gånger pengarna, vilket innebär att den bör stå i 50%.

Jättevärde på ettan alltså, men här kommer procenten rusa upp innan spelstopp. Håll koll på både odds och procent innan inlämning!

Den stora matchen för tv-tittarna är givetvis gigantmötet i match 1 mellan Juventus och Barcelona. Två lag som inte är på topp just nu. Det krävdes ett vasst inhopp av Kulusevski för att Juve skulle lösa en pinne hemma mot Verona senast. Här har ”Den gamla damen” stora problem i backlinjen där Sandro och De Light är helt out och det dessutom är frågetecken på både Chiellini och Bonucci. Och Ronaldo sitter fortsatt i karantän. Inga roliga avbräck för Andrea Pirlo det. Barca gör knappast fansen stolta för tillfället, men under rådande omständigheter ska Messi och hans lagkamrater vara favoriter. Tvåan till 36% plitas ner först när matchen just nu streckas helt jämnt.