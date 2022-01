Det är dags för dem att sätta sig ner

Det är en salig blandning fotbollsmatcher på söndagens Europatips. Europeisk ligafotboll och cupspel, främst från ligor där det svenska folket inte tycks helt pålästa, blandas med VM-kval från andra sidan Atlanten och kvartsfinaler i det Afrikanska Mästerskapet. På det hela taget är det en fantastisk kupong sett till spelvärde då det svenska folket går för hårt på tabeller och namnet på lagen, snarare än vad de presterat på planen.

Jag har hittat två riktigt smaskiga spikar till låg procent. Vågade drag absolut, men de gör att det finns tecken över för att få med fler lågprocentare och jobba större utdelning.

Här är några av mina tidiga tankar:

■ Match 3. Det nordamerikanska VM-kvalet har nått mer än halvvägs då nio av 14 omgångar spelats. Kanada toppar tabellen med en pinne tillgodo på grannen USA och Mexiko ytterligare en poäng bakom. Den stora ishockeynationen har bara varit med i fotbolls-VM en enda gång, 1986, och då fick de åka hem med stukat självförtroende efter noll poäng och 0-5 i målskillnad. Skulle kanadensarna ta sig till sitt första världsmästerskap på nästan 40 år kan till och med hockeyn få stå i skuggan nästa vinter. Fyra raka segrar finns i bagaget och hittills är Kanada obesegrade i kvalet. Det ska dock sägas att 2-0 borta mot jumbon Honduras för några dagar sedan var en något turlig seger sett till bakomliggande statistik. Jonathan David nätade då och Lille-stjärnan är en riktig nyckelfigur i detta landslag, mer så när Bayer Münchens Alphonso Davies saknas på grund av skada. Cyle Larin och Lucas Cavallini är två andra spelare som har ett fint målsnitt i landslaget. USA kommer från en trött 1-0-seger hemma mot El Salvador där jänkarna inte gjorde mer än vad som krävdes av dem. Amerikanerna missade 2018 VM för första gången sedan 1986 och är fast beslutna att ta sig tillbaka till det internationella finrummet. Truppen ser oerhört kompetent ut. Mittfältet med Musah (Valencia), McKennie (Juventus) och Adams (Leipzig) håller högsta klass. Med Timothy Weah och Christian Pulisic längre fram i banan finns det kraft där också. Mot El Salvador startade Ferreira på topp, men nu bör Zardes, Arriola eller Aaronson lägga beslag på den platsen. Spelare för spelare har USA fortfarande ett bättre landslag än Kanada, även om värdnationen har närmat sig rejält på senare år. I en tämligen jämnstreckad match håller jag USA som det bättre laget där jag gillar att välja sida för att ha råd att gardera mer pengastinna kamper. Stannar tvåan under 40% är det en häftig spik.

■ Match 4. I Kamerun har vi nått fram till kvartsfinaler av AFCON och Egypten är alltid en av förhandsfavoriterna till att ta hem titeln. Den offensiva trion med Marmoush, Mostafa Mohamed och inte minst Salah är på pappret en av turneringens allra bästa. Trots det har Egypten endast nätat två gånger på 390 minuters fotboll. En stor anledning till detta är avsaknaden av kreativitet på mittfältet. Mycket gott kan sägas om Elneny, men det är ingen stor framspelare. Istället lyfter Egypten mest långt mot en Salah som är ensam mot tre-fyra försvarare. Det fungerar inte. Försvaret har däremot fungerat finfint och bara ett insläppt på fyra matcher får sägas vara med beröm godkänt. Hegazy är en jätte i mittförsvaret och nickar bort allt som kommer mot honom. Han var helt klart en av planens bästa spelare när Egypten slog ut Elfenbenskusten i åttondelsfinalen efter straffläggning. Spelmässigt var det dock ingen stor match av nordafrikanerna. Marocko vann sin grupp som i övrigt bestod av Ghana, Komorerna och Gabon på sju inspelade poäng och till skillnad från Egypten gjorde de en del, närmare bestämt fem stycken, mål på de matcherna. I åttondelsfinalen mot Malawi åkte Marocko på en chock när Mhango satte dit turneringens hittills snyggaste mål redan efter sju minuters spel. De rödklädda fortsatte dock att spela sitt spel och det gav utdelning. Sevilla-strikern En-Nesyri tryckte in kvitteringen strax innan paus och i den andra halvleken avgjorde Hakimi med en rasande vacker frispark. Totalt sett var de överlägsna och vann rättvist. The Atlas Lions, som landslaget kallas för, har en namnkunnig trupp med klass på alla positioner. I backlinjen hittas, förutom Hakimi, Aguerd (Rennes), Saïss (Wolverhampton) och Masina (Watford). Dessutom är Bounou (Sevilla), ihop med Senegals Mendy, turneringens mest meriterade målvakt. Egypten ser ut att få störst förtroende av tipparna, men jag håller Marocko som det bättre laget på neutral matta. Jättefint spelvärde på tvåan som chansspikas.

Skrällar finns det gott om. Här är två rejält undervärderade kupongrensare som bara inte får missas.

■ Match 5. Senegal har inte direkt varit det mest underhållande laget att titta på under de Afrikanska Mästerskapen. I gruppspelet fick de ihop fem poäng med en total målskillnad på 1-0. Det enda målet stod Sadio Mané för från elva meter på övertid i premiären mot Zimbabwe. Det finns väldigt namnkunniga anfallare i truppen där Diédhiou, Sarr, Dieng, Diallo, Baldé och Dia alla hade kunnat gå in i stort sett i vilket annat lag i turneringen som helst. Dessutom finns fixstjärnan Sadio Mané. Trots det körde Senegal fast även i åttondelsfinalen mot Kap Verde. Motståndarnas Andrade åkte ut redan efter 20 minuter, men Mané och company fortsatte ändå att stånga sig blodiga. Det var först efter att även Kap Verdes målvakt Vozinha fick syna det röda kortet efter en timmes spel som Senegal kunde hitta en del luckor i spel elva mot nio. Matchen slutade 2-0, men totalt sett var det ännu en match som lämnade fler frågor än svar åt förbundskapten Aliou Cissé. Ekvatorialguinea har gjort ett utmärkt mästerskap och behöver inte skämmas för straffsegern över Mali i åttondelen. Försvarsspelet har varit strålande under hela turneringen vilket ett enda insläppt mål på fyra matcher vittnar om och hela laget arbetar verkligen tillsammans. Stora delar av truppen hör hemma i den spanska andradivisionen och en spelare som Iván Salvador, till vardags i Fuenlabrada, har fått sitt stora genombrott med sin intensiva och uppoffrande spelstil. Ekvatorialguineas trupp kan såklart inte mäta sig med Senegals namn, men lita på att de kommer ge precis allt som finns att kräma ur kropparna. Då är jag inte alls lika säker på att Senegal löser en seger som tipparna verkar vara. Ettan ser ut att streckas över 80%, runt 20 procentenheter för högt. Då plockar jag fram helgarderingen ur verktygslådan där X2 rensar magiskt.

■ Match 9. Portimonense har på det stora hela gjort en fin första halva av Primeira Liga, men nu börjar laget från Portimao falla tillbaka i tabellen. Närmast kommer de från en 0-1-förlust mot Gil Vicente och totalt har det blivit fem raka ligamatcher utan seger. Under den perioden har Portimonense dessutom åkt ur Taca de Portugal efter 2-4 hemma mot lilla Mafra. Här behöver det ändras om en del i startelvan då mittbacken Pedrao och mittfältaren Lucas båda är avstängda. Två brassar som tillhör stommen av detta lag. Tondela ligger betydligt längre ner i tabellen och har även de en avstängning på Joao Pedro som stod för både mål och assist i 2-3-förlusten mot Vizela i den senaste omgången. Då det är lagets bästa målskytt är det såklart ett rejält avbräck, men spelare som Dos Anjos, Boselli och Dadashov har också mål i sig. Förlusten mot Vizela är den enda för Tondela på deras fem senaste tävlingsmatcher och här ska de ses med bra chans att plocka poäng igen. Det svenska folket verkar dock i vanlig ordning stirra tabell när det kommer till mindre lag och streckar upp ettan mot galna 70% istället för de 50% som vore mer rimligt. Då är det läge att skippa den värdelösa ettan helt och hållet och nöja sig med X2.

Skrällen

Ekvatorialguinea (match 5)

Senegal har märkligt svårt att få spelet att stämma och de kommer inte bjudas på några som helst ytor mot ett vilt kämpande Ekvatorialguinea. Detta är öppnare än vad procenten antyder och då måste skrälltecknen plockas med.

Spiken

USA (match 3)

USA har inte gjort mer än vad som har krävts av dem så långt i kvalet, men det finns mer att ta av. Storstjärnor som McKennie, Pulisic och Adams löser en prestigefylld viktoria i gruppfinalen mot rivalerna Kanada. Fin tvåa i Hamilton.

Draget

Tondela (match 9)

Portimonense har haft det tufft mot slutet med fem raka ligamatcher utan seger. Med Pedrao och Lucas på botbänken försvagas laget ytterligare och då är de ingen säker vinnare mot Tondela. Gå för värdet och skippa den överstreckade ettan i Portimao.