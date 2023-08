Det är bara att banka in spiken på Anfield

Spiken

Liverpool

I fjol slutade den här matchen 9-0 till Liverpool när Bournemouth gästade Anfield. Lika stora siffror ska det väl inte bli nu, men med tanke på Pools starka offensiv mot Körsbärens höga backlinje kan det absolut rusa i väg. Jag bankar ettan.

Skrällen

Hull

Jag förväntar mig en ojämn säsong av Blackburns unga elva. Det visade sig inte minst borta mot seriens sämsta lag Rotherham där det krävdes spel med en man mer i större delen av andra halvlek för att fixa en pinne. Hull körde över Sheffield W senast och ska kunna störa här till låg procent.

Match för match

1. Manchester City - Newcastle 1

Manchester City tog i onsdags hem Supercupen i den grekiska värmen. Krävdes dock straffar mot Sevilla där De Bruynes frånvaro var påtaglig. Ändå vettig favorit – högt odds? – mot Newcastle. Howes mannar straffade Aston Villa (5-1) hårt men tuffare emot här. Med tanke på förutsättningar lockar kryssgardering. Det finns trots allt spets hos gästerna. 1X duger gott på Etihad.

2. Tottenham - Manchester United 2

Tottenhams premiär mot Brentford lovade gott. Spelmässigt klart förbättrade jämfört med i fjol. Maddison spindeln i nätet men krävs tid för att anpassa sig till verkligheten utan Kane. Manchester United direkt svaga mot Wolverhampton. Hade svårt att komma loss men å andra sidan förmodat passande matchbild i London. Det är onekligen bäddat för målfest. Läge att skippa krysset?

3. Liverpool - Bournemouth 1

Liverpool såg sprakande ut under inledningen av den första halvleken mot Chelsea. Hittade ständigt ytor bakom den blåklädda backlinjen och kunde avgjort matchen redan där. Klopps gäng tappade sedan kommandot. Fått in Endo som defensiv mittfältare. Fler lär komma. Bournemouth rekordhögt stående backlinje mot West Ham. Om inte lägre på Anfield blir det becksvart. Ettan är given.

4. Fulham - Brentford 2

Londonderby från Craven Cottage. Fulham höga på ångorna från premiärsegern mot Everton. Trepoängaren var dock inte alls rättvis. Insatsen lovade ingenting och Silvas adepter bör bli straffade av välcoachat Brentford. The Bees högg på allt mot Tottenham och kunde med lite tur fått med sig hela kakan. Wissa och Mbeumo spetsig duon längst fram. Tipparna viktar åt vänster – X2 kittlar.

5. Wolverhampton - Brighton 2

Wolverhampton förtjänade minst en pinne mot Manchester United. Tog sig gång efter annan ur press via Nunes och Cunha. Dock svårt att konstatera om Uniteds svaghet eller Wolves styrka bäddade för matchbilden. Brighton har ett cementerat anfallsspel som bör bli tuffare att ta sig an. Gästerna gjorde 4-1 på Luton utan att stå för en kanoninsats. Skapar mängder av chanser. Utgångstvåa.

6. Blackburn - Hull 2

Blackburn kom omgående ner på hästen efter segern mot West Bromwich. Förtjänade absolut tre poäng mot Rotherham men Tomasson och company har en tendens att svika i favoritkostymen. Lurig uppgift mot Hull. De orangesvarta fick proppen ur mot Sheffield Wednesday. 4-2 borde varit större siffror och här ges föredragen matchbild i Lancashire. Spelvärda X2 måste med.

7. Bristol City - Birmingham X

Smått omöjligt att sätta fingret på Bristol City efter två omgångar. Som spelförande lag fungerar The Robins inget vidare, desto bättre när de slipper ta kommandot. Tvingas troligen till det senare mot Birmingham. Gästerna kommer stärkta efter 1-0 mot Leeds. Klockrent utförd matchplan av Eustaces mannar. Står inte utan chans på Ashton Gate. Krysset ligger nära, gärna full matta.

8. Middlesbrough - Huddersfield 1

Middlesbrough sitter tryggt med Carrick men måste värva ersättare för Archer och Akpom. Fått in Latte Lath från Atalanta. Fler kommer att dyka upp. Boro normalt en nivå bättre än Huddersfield, men gästerna har hittills stått upp över förväntan. Kunde mycket väl fått med sig en poäng mot Leicester. Dörren ska inte stängas för retroaktiv utdelning på Riverside. Åtminstone krysset bredvid ettan.