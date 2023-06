Den engelska tvåan är mycket, mycket fin

Det är dags för England att kliva in i mästerskapet under torsdagen. Man har fått en väldigt behaglig grupp som man förväntas jogga sig igenom. Tyskland är den främsta utmanaren till gruppsegern men varken Tjeckien eller Israel ska ha något att säga till om. Med det sagt så fick vi se flera överraskningar under gårdagen.

Englands trupp är packad av kvalitet. Ska man peka på en svaghet så är det försvaret. Johnson, Colwill, Thomas, Cresswell och Aarons är bra försvarare men inte på nivå med deras mittfält och anfallare. På mittfältet finns spelare som Harvey Elliott, Curtis Jones, Skipp, Ramsey och Gardner. Offensiven är deras mest konkurrenskraftiga position med Gibbs-White, Anthony Gordon, Smith Rowe, Palmer, Madueke och Archer. Det kommer att bli svårt att inte göra laget framtungt med all offensiv kvalité som finns i truppen.

Jag tror att vi får se ett offensivt England som kör redan från start. Truppen är klasser bättre än Tjeckien men ska man peka på någon svaghet så är det som sagt defensivt. Överspelet känns högintressant även om det är en premiär. Över 2,5 mål i matchen spelas till oddset 1,86.

På Bomben lutar jag mot bortalagen. Lund har imponerat defensivt och möter ett uddlöst Åtvidaberg, jag bygger kupongen runt tvåan i match C. Sandviken går in till mötet mot HTFF med bäst form och slutligen tar jag sida med Olympic mot Vänersborg baserat på vad lagen presterat hittills i ligan.

Matchlistan

Tjeckien U21 – England U21 2

Elliott, Gordon, Gibbs-White, Ramsey, Palmer och Smith Rowe är några av Premier League-stjärnorna som finns med i Englands trupp. Förväntningarna är höga på det engelska laget. Fin tvåa!

Tyskland U21 – Israel U21 1

För Israel är det en bragd att man tagit sig hela vägen till EM. Man mötte just Tyskland i gruppspelet och förlorade båda matcherna, även om det var jämnt. Tysklands lag skrämmer inte någon i år.

Norge U21 – Schweiz U21 X

Både Norge och Schweiz imponerade i gruppspelet. När lagen möttes i en träningsmatch i höstas vann Norge med 3-2. Det är två lagmaskiner som gör mycket rätt i sitt spel. Vidöppet inför...

Hammarby TFF – Sandviken 2

Efter en fin start på säsongen har HTFF fallit ihop helt och hållet senaste tiden. Hemmalaget har fem raka förluster i ryggen inför dagens match. Sandviken saknar avstängde försvararen Harletun.

Stocksund – Sylvia 2

Ordinarie vänsteryttern Lindahl är borta för Sylvia. Hemmalaget saknar Tristen som varit given i startelvan under den första tredjedelen av säsongen. Sylvia har visat upp bäst form på slutet - tvåa!

Åtvidaberg – Lunds BK 2

Lund fortsätter att imponera. Segern senast mot Norrby var deras nionde raka matcher utan förlust i ligan. Det skiljer bara två poäng upp till ettan Trollhättan. Åtvidaberg saknar Rydberg.

Vänersborg – Olympic 2

Vänersborg kommer från två svaga insatser i ligan. Man har två spelare avstängda till det här mötet. Olympic har varit vassare offensivt och får gälla som favorit trots att man spelar på bortaplan.

Frankrike U21 – Italien U21 2

Två av turneringens stora favoriter ställs mot varandra i premiären. Italien har Milans mittfältsstjärna Tonali som den stora ledaren. Det är två jämna lag men oddset på Italien ligger i överkant – tvåa!

Dagens bästa spel

Tjeckien U21 – England U21: över 2,5 mål.

Odds: 1,86

ANNONS: Lämna in Amrounis spelförslag här

Bomben

A. Hammarby TFF – Sandviken

1, 2 – 1, 3, 4

B. Vänersborg – Olympic

0, 2 – 1, 3

C. Åtvidaberg – Lunds BK

0, 1 – 1, 3, 5

144 rader, spelstopp 18.59

ANNONS: Lämna in Amrounis systemförslag här