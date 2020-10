De måste garderas i jakten på miljonerna

När man sätter ihop lite större kuponger så finns det en grundregel som jag försöker rätta mig efter, gör inte system som inte kan ge bra utdelning. Gör inte heller system som har för många rader som ger väldigt dålig utdelning. Det innebär att jag ofta försöker chansa bort åtminstone en större favorit för att garanteras en finare summa om 13 rätt sitter. När det ger under femsiffrigt har jag således nästan aldrig full pott. Precis som det ska vara.

Dagens Europatips är ett potpurri av stora och övervärderade favoriter. Så det är bara att välja och vraka vilka som bara ska garderas och vilken/vilka som kan chansas bort helt.

■■ Den första återfinns i London där Tottenham tar emot Brighton i match 3. Tottenham streckas just nu upp mot 80% vilket är ett skämt. Ja, Spurs vann med 6-1 borta mot Manchester United men det får vara glömt nu. Efter det har insatserna faktiskt varit så där. Vinsten mot Burnley var inte välförtjänt och i veckan blev det spö mot Antwerpen i Europa League. Med tanke på Brightons spelidé med stort bollinnehav tror jag det här kan bli en spelmässigt rätt jämnt match.

Fiskmåsarna har haft mycket stolpe ut hittills och det lurar en retroaktiv skräll i luften. Skulle X2 hålla sig runt 25% ihop så tvekar jag inte en sekund på att steka Tottenham från kupongen och få bort större delen av alla konkurrenter redan här.

■■ Ska man tro streckningen i match 7 ser det ut som om Djurgården ska åka och möta ett halländskt Division 3-lag. Även Blåränderna streckas upp mot 80% mot ett Falkenberg som tagit fyra poäng på de två senaste matcherna och krigar för sitt liv under strecket. Här hemma på sexiga Falcon Alkoholfri Arena har Falkenberg stått för flera bra insatser under säsongen. Nu får de dessutom ta in 300 fans i publiken. Knappast fullsatt, men ändå en energiboost en grå novembersöndag.

Visst har Djurgården sett bra ut på slutet och imponerat mot topplagen, men varje match är en ny match och DIF vinner betydligt mer sällan än 4 av 5 försök som streckningen säger. Här gäller samma sak som för Tottenham. Håller sig 1X runt 25-30% totalt så är det ett superläge att chansa bort Djurgården helt.

■■ Andra favoriter som jag inte skulle vilja hålla i handen är Roma, Sirius och Real Sociedad. Alla får för högt förtroende. Tänk dock på att inte chansa bort för många oddsfavoriter. Systemet får inte heller bli för ”omöjligt” så att du betalar för rader som i stort sett aldrig går in. Ibland får man välja, vilka tror jag minst på, Tottenham eller Djurgården?

■■ Spikarna då? I match 11 gillar jag Napoli starkt. En hyfsat stor favorit, men tenderar inte att överstreckas på samma sätt. Anledningen till det är Sassuolos poängmässigt starka start på Serie A. ”Sassarna” har bjudit på rejäla målkalas och har verkligen en häftig offensiv. Men de har å andra sidan ingen vidare defensiv. Och har lyckats krångla till sig sjuka vändningar. Underläge med 1-3 hemma mot bottenlaget Torino vändes till en poäng de sista 10 minuterna senast. Ett 1-3-underläge vändes även borta mot Bologna.

Det går inte att släppa in tre baljor i varje match och ändå ta poäng. Spelschemat har varit enkelt innan, nu höjs svårighetsgraden rejält. Då tror jag Sassuolo straffas. Ettan känns som en riktigt bra spik runt 70%.

■■ En intressant värdespik hittas i match 13. Valencia blev rejält brandskattat på spelare inför säsongen, men inledde La Liga över förväntan. Nu ser det inte lika kul ut längre. Tre raka förluster och dessutom sitter tre nyckelspelare i form av Diakhaby, Kondogbia och Gómez på skadebänken. Getafe har blandat och gett inledningsvis, men visade i vinsten mot Barcelona att man är ett lag att räkna med. Har hela truppen att tillgå här och är klara oddsfavoriter.

Just nu streckas matchen helt jämnt och då är det enkelt att välja sida. Håller sig tvåan runt 35-40% är det en fin värdespik.

SPIKEN

Napoli (match 11)

Av de lite större favoriterna som inte ser ut att överstreckas för hårt gillar jag Napoli. De ljusblå har imponerat hittills och det enda poängtappet kom i skrivbordsförlusten mot Juventus. Sassuolos fina resultatrad beror till stor del på ett enkelt spelschema och gästerna har inget fullgott försvarsspel. Här kommer det bli ytor för kvicka Napoli. Bra etta!

SKRÄLLEN

Falkenberg (match 7)

Tuff uppgift för Falkenberg hemma mot formstarka Djurgården. Men knappast så omöjlig som streckningen säger. Falken slåss för sitt liv och har även 300 fans som publik som extra energiboost. En etta under 10% procent är alldeles för lågt värderad för att inte ta med.

FAVORIT I FARA

Real Sociedad (match 12)

Real Sociedad är inne i ett tufft spelschema då de dubblerar med Europa League. Möter ett Celta Vigo som inte varit så dåliga som resultaten visar och som brukar vara starka hemma i Galicien. Tvåan överstreckas rejält, Sociedad är en skakig favorit.