De italienska drakarna övervärderas rejält nu

La Liga har gått in i VM-mode, men övriga stora ligor kör en sista omgång innan mästerskapet. Så Europatipset är fullspäckat av högintressanta matcher. Spelvärdet är som vanligt otroligt bra på söndagens Europatips där flera storlag blir alldeles för högt streckade. För att inte betala för dåliga rader som ger för dåligt betalt är det läge att våga chansa bort några av dessa helt. När det gäller poolspel är det ingen som minns en fegis!

Här är mina tidiga tankar och drag.

■ Match 7. På bara några år har Monza tagit sig upp från Serie C till det italienska finrummet och det är inte så konstigt när Berlusconis plånbok finns i bakgrunden. Den kontroversielle affärsmannen har en förmåga att bygga framgångsrika fotbollslag. I Serie A har det tagit ett tag att vänja sig vid tempot, men laget från Formel 1-staden har vunnit tre av sina fyra senaste hemmamatcher. Mot Hellas Verona för en vecka sedan vann Monza med 2-0. Danny Mota blev skadad då och är ytterst tveksam till spel här också. Samtidigt finns Gytkjaer och inte minst Petagna som alternativ på topp. Med Pessina och Caprari strax bakom kommer hemmalaget komma till sina målchanser i denna batalj, det kan vi vara säkra på. Salernitana föll med 1-2 borta mot Fiorentina för några dagar sedan och innan dess lirade de endast 2-2 mot svaga Cremonese. Sju bortamatcher har gett en seger och 13 insläppta mål. Fazio, som tveklöst är lagets bästa försvarare, saknades i förlusten mot Fiorentina och är tveksam till spel här med på grund av en skadekänning. Finns inte han i startelvan blir det tufft för gästerna att hålla tätt. Framåt lär Piatek och Dia starta med Candreva strax bakom och det är en vass uppställning. Här tror jag dock inte att ”I Granata” räcker till. Monza vinner hemma igen och en etta i trakterna runt 50% är en utmärkt spik på denna kupong.

■ Match 11. Efter tre raka segrar åkte Freiburg på stryk borta mot RB Leipzig i en match där de inte alls kom till sin rätt. Det är dock en minst sagt svår uppgift som fler lag kommer ha problem med under säsongen. På det stora hela har Christian Streichs mannar imponerat stort och de ligger på en tredjeplats i tabellen inför den 15:e omgången. Streich har fått ut det allra bästa av spelare som Gregoritsch och Grifo samtidigt som sydkoreanen Jeong och japanen Doan är två kreativa pjäser. Den kvartetten ska ses med bra chans att hitta nätet denna söndag. Längre bak i banan hittas meriterade Matthias Ginter samt vänsterbacken Christian Günter som båda har blivit uttagna i det tyska VM-laget. 16 insläppta mål är också en av de bästa noteringarna i ligan. Union Berlin har tappat in lika många bollar totalt sett, men sju av dessa baklängesmål har kommit i de två senaste omgångarna. Usla 0-5 mot Bayer Leverkusen följdes upp av 2-2 mot Augsburg och det går därmed att sätta ett frågetecken kring formen. Här får gästerna dessutom klara sig utan sitt mittfältsankare Reni Khedira som är avstängd. Berlin-klubbens största vapen är tveklöst Sheraldo Becker från Surinam som har nätat 7 gånger i ligan denna höst. Hans snabbhet har bland annat Malmö FF fått smaka på, men här tror jag varken han eller hans lagkamrater får speciellt mycket att säga till om. Freiburg är ett bättre lag i grunden och här gillar jag deras chanser när ettan streckas rimligt runt 50%. Spik!

■ Match 4. De regerande mästarna Milan har sett lite trötta ut de senaste veckorna. Den långa skadelistan har varit jobbig att hantera när det ska spelas två matcher i veckan som har varit fallet under stora delar av hösten. Förr helgen dröjde det fram till den 90:e minuten innan Olivier Giroud kunde konstsparka in 2-1 hemma mot Spezia. Den minst sagt rutinerade anfallaren blev så glad så han drog av sig tröjan fast han redan stod på ett gult kort. De följande utvisningen betydde att Giroud saknades i veckans match mot Cremonese och det märktes verkligen. Rossoneri fick inte in bollen och fick nöja sig med 0-0. Därmed har Piolis mannar bara vunnit en av sina tre senaste i ligan och även fast Giroud är tillbaka nu ser jag verkligen inte Milan som någon säker vinnare. Rafael Leao, som har varit så viktig för klubben, är ruggigt formsvag och verkar mest gå och vänta på VM. Fiorentina lär däremot vara ganska missnöjda med tajmingen på uppehållet då de precis har vaknat till liv efter en kall start på säsongen. Tre raka segrar i ligaspelet gör att de lilaklädda har lyft sig från bottenstriden och gänget från Florens är för bra för att vara där nere och bråka. När Salernitana slogs tillbaka med 2-1 tidigare i vecka stod Luka Jovic och Bonaventura för målen medan Saponara och Ikoné assisterade. Kouamé, Mandragora och Barák är tre andra lirare som mycket väl kan få hål på ett segt Milan. Ettan ser ut att streckas 15-20 procentenheter för högt och då är det bara att kasta den i papperskorgen. X2 kryssas i till fantastiskt spelvärde.

■ Match 5. Roma har haft en riktigt dålig vecka. Först fick de stryk i derbyt mot Lazio med 0-1 efter ett jättemisstag av Ibanez och efter det tappade romarna poäng mot Sassuolo. En match där Mourinho gick ut och toksågade Karsdorp, även om det ska sägas att det är inte helt bekräftat att det var han som portugisen åsyftade. Harmonin ser inte ut att finnas där och kanske är truppen på väg att tröttna på ”The Special One”. Det brukar bli så efter ett par år. Anfallsspelet har varit torftigt mot slutet och när inte Dybala finns med saknas det en dimension. Argentinaren är ytterst tveksam här också och lär knappast chansa inför ett stundande världsmästerskap. Kapten Pellegrini är definitivt borta och det är om möjligt ett ännu större avbräck. På topp lär Tammy Abraham, som nätade mot Sassuolo, gå in från start då Shomurodov inte var något vidare mot de grönsvarta. Andrea Belotti, som var Torinos stora härförare under så många år, finns också i laget, men har varit totalt iskall i Roma-tröjan. Torino märkte av Belottis frånvaro i början av säsongen då det inte fanns någon som kunde stoppa bollen i nät. Under de senaste fyra omgångarna har de dock hittat rätt sju gånger och vunnit tre matcher, bland annat mot Milan med 2-1. Lukic och Ricci startade centralt mot Rossoneri och är den förstnämnda skadad kan Linetty kliva in. Strax framför lär Miranchuk och Vlasic få chansen igen med Singo och Lazaro som alternativ på kanterna. Ett starkt lag. Tvåan kommer hamna mellan 10-15% och det är en given utgång. Gardera efter storleken på plånboken.

Spiken

Freiburg (match 11)

Union Berlin ser ut att ha tröttnat en del och var inget vidare i 2-2-matchen mot Augsburg tidigare i veckan. Freiburg har ett spetsigare lag och på hemmaplan är det en väldigt trevlig spik till rimlig procent.

Skrällen

Torino (match 5)

Torino har visat gott gry mot slutet och kommer säkerligen vilja visa Belotti att han gjorde fel som gick till Roma i somras. Jättevärde på bortalaget vilket gör att det är från höger det ska streckas på Stadio Olimpico.

Favorit i fara

Milan (match 4)

Milan har sett trötta ut mot slutet och var inget vidare vare sig mot Spezia eller mot Sassuolo. Ett pånyttfött Fiorentina kan mycket väl hota på San Siro. Skrällen är av högsta prioritet i modemeckat.