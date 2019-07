David, 39, vill byta namn – stoppas av Skatteverket

Det var spelbolaget Svenska Spel som i våras drog i gång kampanjen ”Searching for Tottenham”, med målet att hitta en svensk person som har namnet Tottenham i passet.

Över 100 personer visade sitt intresse men det var David Lind, 39, från Kumla och två till som valdes ut som vinnare.

David Lind ville heta Tottenham i förnamn, men ändringen i passet skulle inte bli enkelt som han hade kunnat tro.

Skatteverkets besked blev nämligen ett rungande nej.

Något som förvånade David, som noterat att det exempelvis fanns flera personer i Sverige med namnet ”Arsenal” (Tottenhams ärkerival) i passet.

– Man behöver bara söka på Google för att hitta artiklar om konstiga namn. I Sverige finns det till och med en som heter Potatis! Det måste vara Arsenalsupportrar på Skatteverket?, frågade sig David Lind i en artikel med Nerikes Allehanda i juni.

”Det har blivit en principsak”

När SportExpressen når David Lind ett par veckor senare låter han först rätt uppgiven.

– Jag kommer inte få igenom namnbytet hur jag än gör. Dessutom är det andra som skickat in och överklagat och fått tillbaka så jag vet inte hur man ska göra, säger David Lind.

Det visar sig dock att han har ett par idéer. Bland annat funderar han på att skaffa sig ett medborgarskap i ett annat land.

– Jag vet inte om det är möjligt eller om man får göra det, men det har blivit lite av en principsak. Jag skulle vilja hitta en lösning, säger han.

Men framför allt ska han försöka skaffa sig en advokat.

– I avslaget står det att ordet Tottenham inte är förenligt med det svenska namnskicket, vilket jag inte förstår. Det vore bra med en advokat som kan hjälpa till. För det här är helt sjukt egentligen. Det finns liksom ingen förklaring, säger han.

”Det är fel och konstigt”

Intervjun med Nerikes Allehanda tidigare i juni uppmärksammades bland annat i engelska The Guardian under rubriken: ”Swedish man dismayed after being told he cannot change name to Tottenham”.

Även medier i bland annat Brasilien, Indonesien och Turkiet har skrivit om den minst sagt udda historien.

Hur ser du på uppståndelsen?

– Det visar att det är fel. Att man borde få byta. Annars hade man inte tagit upp det. Det finns personer som heter Arsenal i Sverige också. Det är ingen som skriver om dem. Det är för att det blev avslag, vilket är fel och konstigt.

”Jag ska lösa en advokat och inte ge mig”

Enligt Skatteverket grundar sig beslutet i en ny namnlag som trädde i kraft 2017.

– Om man heter Arsenal har man antagligen fått ta namnet före 2017, då den nya namnlagen trädde i kraft. I den gamla namnlagen från 1982 kunde man få igenom allt möjligt, till exempel finns det runt 60 personer i Sverige som heter ”Bajen” efter Hammarby. Men i den nya namnlagen ställs hårdare krav, redogör Hajrudin Alijagic, handläggare på Skatteverket, i intervjun med Nerikes Allehanda.

David Lind har dock inte några planer på att ge sig.

– Jag ska lösa en advokat och inte ge mig, hälsar han.

