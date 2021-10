■■ Wow, det är ett riktigt häftigt Europatips som tornar upp sig denna söndag. 5 miljoner kronor i jackpot, men framför allt ett smörgåsbord av spelvärda skrällchanser.

De jag gillar allra bäst kommer jag gå igenom längre ner i texten.

■■ Allsvenskan, Serie A, Premier League, La Liga, Ligue 1 och Bundesliga är det som ska analyseras. Djurgården (match 7) är den största favoriten på kupongen och streckas över 80%. Med tanke på Blårändernas tveksamma insatser på slutet är inte heller det en favorit som känns klockren med tanke på den hårda streckningen.Men på mindre system blir det spik ändå.

Hur som helst vore det väldigt förvånande om det inte blir hög utdelning på den här kupongen. En anledning är att det inte bjuds på några enkla smarta spikar. Vi kommer få kämpa för varje meter, men hittar vi den perfekta slalomrundan så blir det rikligt betalt.

■■ Match 10. När helgen tar sin början heter inte serieledarna i Spanien Real Madrid, Atlético Madrid eller Barcelona. Nej, det är Real Sociedad som tronar högst upp med 24 inspelade poäng på elva omgångar. Visst återfinns Real Madrid tre pinnar bakom med en match mindre spelad, men det är ändå en fantastisk höst de blåvita baskerna har stått för. Alexander Isak hade det småtufft i början av säsongen, men nu har svensken nätat i tre raka tävlingsmatcher. Väldigt viktigt för Sociedad att Isak snurrar på alla cylindrar då Oyarzabal är skadad och återigen saknas. Allt är dock inte frid och fröjd hos värdarna. 2-0-segern mot Celta Vigo var en knapp, och inte helt rättvis, sådan där spelarna såg ganska trötta ut mot slutet. Det är inte så konstigt, Sociedad slåss på flera fronter och spelar nu sin fjärde match inom tio dagar. Det kan mycket väl kosta i det baskiska derbyt mot urstabila Athletic Bilbao. De rödvita har bara släppt in sex mål på sina tio ligamatcher, vilket de är bäst i ligan med, och har fått två dagars längre vila än sina kombattanter till denna match. Visst dras de rödvita gästerna med en del skador, bland annat saknas den ordinarie mittbacken Vivian, men med landslagsmålisen Unai Simón mellan stolparna finns alla möjligheter att hålla tätt ändå. Det lär blit tätt, tufft och jämnt i Bilbao och matchen borde också streckas på det sättet.

När ettan då galet nog överstiger 70%, vilket är runt 25 procentenheter för högt, är det tjänstefel att inte blicka mot andra sidan. Tvåan är en kupongrensare av rang som måste med.

■■ Match 11. Marseille räddade en pinne i det uppskjutna derbyt mot Nice, som spelades på neutral plan i Troyes utan publik, men det var en poäng de verkligen inte förtjänade. OM hade en xG-siffra på låga 0,34 mot 1,51 för Nice. Det är märkligt att det kan hända så lite framåt med spelare som Payet, Milik och Ünder till förfogande. Innan dess kryssade Sampaolis mannar mot PSG och det imponerar mer, men det var med en man mer i större delen av den andra halvleken. Laget från den franska sydkusten har bara lyckats vinna två av sina tio senaste matcher i alla tävlingar och med ett komprimerat spelschema måste den argentinska tränaren börja rotera mer i sin elva. Clermont kom tvåa i Ligue 2 i fjol och avancerade därmed i seriesystemet, mycket tack vare Mohammed Bayo som vann skytteligan på 22 mål. Anfallaren från Guinea har inte saktat ner i det franska finrummet utan står nu noterad för sex fullträffar på tio matcher. Vid sin sida har han Elbasan Rashani, som Sverige stötte på i kvalmatchen mot Kosovo, och det är en duo som kan hitta luckor på vilket försvar som helst. I Clermonts förra hemmamatch besegrades de regerande franska mästarna Lille med 1-0 och endast en av fem fajter (mot Monaco) på Stade Gabriel Montpied har slutat med förlust.

Ettan borde stå runt 30%, men ligger i skrivande stund och skvalpar runt 10%. Tvåan är brutalt överstreckad och plockas bort direkt. Ettan, till fenomenalt spelvärde, går först alla dagar i veckan. 1X på de större systemen.

Det är inte lätt att hitta spikar på den här kupongen. Men här är två singeltecken jag gillar:

■■ Match 3. Zlatan Ibrahimovic fick starta på bänken i veckans match mot Torino och det var inget beslut som Pioli behövde ångra. Zlatans ersättare Olivier Giroud blev nämligen stor hjälte med matchens enda mål, inprickat redan efter en kvart. Fransmannen utmanar om platsen på topp, men visst ska en utvilad Ibrahimovic ses med bra chans att starta detta stormöte. Han behöver plocka fram allt sitt kunnande för Milan såg ganska slitet ut mot Torino och 1-0-vinsten var ytterst knapp. Kanske börjar det hårda spelschemat ihop med den digra skadelistan ta ut sin rätt. Här saknas bland annat Castillejo och Rebic. Roma behövde en framgång efter asfalteringen på Aspmyra följt av 0-0 mot Napoli. Det började illa mot Cagliari, men Mourinhos mannar tog sig i kragen och kunde vända 0-1 till 2-1. Lorenzo Pellegrini avgjorde den matchen med en kanonfrispark som satt rakt upp i krysset. Han bildar en kreativ trio, strax bakom spjutspetsen Tammy Abraham, tillsammans med Zaniolo och Mkhitaryan. Spelare som ska kunna hitta luckor på detta Milan. Denna match ser ut att streckas relativt jämnt och på en kupong som denna är det guld att ta ställning för att spara garderingarna till fajter där det kan skrälla ordentligt.

Roma har bara släppt in två mål på fem hemmamatcher denna säsong, bortaderbyt mot Lazio borträknat, och visar nya prov på sin styrka på Stadio Olimpico. Här ser det ut att bli bra spelvärde på den undervärderade ettan som jag spikar hela vägen upp mot 45%.

■■ Match 12. Under många år hade Montpellier ett fruktat anfallspar i Laborde och Delort. Under sommaren såldes dock båda och sedan dess söker La Paillade efter rätt formation och offensivt har det faktiskt klickat över förväntan. 18 fullträffar på elva ligamatcher ger ett snitt över 1,5 påsar per match och bäst av alla har den lilla magikern Téji Savanier varit med tre mål och fyra målpass. Nyförvärvet Valere Germain har också funnit sig tillrätta i sin nya omgivning och dessutom har Arsenal-produkten Stephy Mavididi tagit stora kliv i sin utveckling. Bakåt har det däremot läckt alldeles för mycket, vilket gör att Montpellier trots allt befinner sig på den undre halvan, men med rutinerade Mamadou Sakho i backlinjen och den franske U21-landslagsmannen Joris Chotard på mittfältet finns det kapacitet för att stänga igen. Nantes har inlett säsongen starkare och har häftiga spelare som Simon och Blas längst fram. Kanariefåglarna har dock defensiva problem då båda de ordinarie ytterbackarna, Corchia och Fabio, är avstängda.

Dessutom är Nantes inget vidare på resande tass. Detta vinner Montpellier och ettan spikas även om en streckning på nära 50% är i högsta laget.

Spiken

Roma (match 3)

Milan såg något slitna ut mot Torino och kommer de rödsvarta inte upp i högre nivå än så lurar säsongens första ligaförlust i vassen. José Moutinho har en hel rävfarm bakom örat och leder sitt Roma till tre poäng.

Skrällen

Clermont (match 11)

Marseille är inne i ett tufft matchande och tvingades lira ett omspel i mitten av veckan. Sampaoli brände en hel del krut i derbyt mot Nice och bör ha en del trötta ben att handskas med. Det utnyttjar ett hemmastarkt Clermont. 1X bjuder på magiskt spelvärde.

Draget

Augsburg (match 13)

Augsburg har inte öppnat säsongen speciellt förtroendeingivande, men fyra av sina sex poäng har de plockat på hemmaplan. Nu gästas Augsburg av ett ruggigt skadedrabbat Stuttgart som dessutom har Karazor på botbänken. Det öppnar upp för en hemmaspik som med lite tur kan fås under 30%.