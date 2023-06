Därför tycker jag det går att spika AIK nu

■■ Den sista omgången i båda Serie A och La Liga ska läggas till handlingarna denna söndag. Då gäller det att hålla tungan rätt i mun och ha koll på förutsättningarna. Flera tunga giganter möter högmotiverat motstånd som slåss för kontrakt eller Europaplatser. Lag som Milan, Roma, Juventus och Real Madrid ser ut att bli sanslöst överstreckade. Där finns det ett gäng riktigt spelvärda skrällar att plocka av som kan krydda utdelningen.

Allsvenskan bjuder på fyra matcher och där hittar jag faktiskt två av mina spikar till betydligt trevligare procent än redan nämnda favoriter.

Den portugisiska cupfinalen och en belgisk guldstrid avslutar kupongen.

■■ Match 2. AIK är tveklöst en klubb i kris. Derbyförlusten mot Djurgården fick vissa element på läktaren att se rött och skämma ut sig själva och sin klubb rejält. Störningsmoment som dessa stjälper betydligt mer än det hjälper och vi kan räkna med att Gnagets spelargrupp känner av pressen. Till söndagens match saknas dessutom båda tänkbara vänsterbackarna Otieno och Björnström på grund av avstängningar. Milosevic, Fischer och Guidetti har däremot börjat träna så smått och kan möjligen finnas med till helgen. Jag är inne på att all turbulens kring och runt AIK, som ligger näst sist i tabellen, har svetsat ihop truppen och nu kommer vi få se ett hemmalag som verkligen vill visa hela Sverige vad de går för. Faktum är att sett till underliggande siffror så har det inte varit så illa som poängskörden ger sken av. Lite mer skärpa framför mål är allt som krävs för att solnaiterna ska påbörja klättringen uppåt. Kalmar har faktiskt en lägre siffra när det kommer till expected points än Gnaget men har haft mer marginaler på sin sida. Resultatmässigt har det gått oväntat bra sedan Oliver Berg och Henrik Rydström försvann från Småland, men KFF har alltså överpresterat och innan säsongen är slut lär dessa två gäng ligga betydligt närmare varandra i tabellen. Kalmar lever mycket på sitt starka försvar där Sjöstedt, Saetra och Ólafsson tar plats framför keepern Ricardo. Framåt ser det däremot ganska torftigt ut. Kalmar har skapat minst målchanser i hela Allsvenskan så här långt. Nu gäller det för AIK att knyta näven i fickan och åter göra Friends till sin borg.

Ettan ser ut att hamna ganska korrekt och då är det en vettig spik på en kupong som är översållad av möjliga skrällchanser.

■■ Match 4. Sirius har under egentligen hela våren spelat ganska bra fotboll, men de blåsvarta har släppt in enormt mycket mer mål än vad de borde sett till expected goals against (xGA). Innan senaste omgången mot BP hade Sirius tappat in nio bollar på tre matcher där den sammanlagda xGA låg på 2,57. Anmärkningsvärda siffror. Det var såklart helt osannolikt att det skulle fortsätta och mot Brommapojkarna fick Uppsalas stolthet äntligen sträcka händerna i luften. Edi Sylisufaj startade den matchen och stod för säsongens första balja. Tillsammans med Kaastrup och Jocke Persson bildade han en lurig trio på topp. Christian Kouakou fick ett inhopp i den tillställningen och kommer matchas in försiktigt. Där har Sirius ett rejält sparkapital i offensiven. Kan Mathisen och Nwadike bara slipa på sitt samarbete i mittförsvaret bör Sirius kunna klättra i tabellen vad det lider. För Värnamo har det varit antingen eller under våren som har gett fyra segrar och sex förluster på tio seriematcher. Borta mot Hammarby kom den fjärde viktorian efter att Gustav Engvall både nätat och assisterat. Den före detta IFK Göteborgs- och Djurgårdsliraren börjar växla upp och visa vad han går för. Värnamo är ett spelande lag och i sina bästa stunder kan de mäta sig med de bästa lagen i serien.

Dalarna är dock djupa och i en bortamatch som denna ska smålänningarna slå ur underläge. Sirius har fått smak på segrar och jag spår att de tar andra raka denna eftermiddag. Ettan spikas hela vägen upp till 50-55%.

■■ Match 7. Juventus har minst sagt haft en riktig berg-och-dal-bana till säsong. De blev av med 15 poäng, fick tillbaka allt bara för att åka på tio nya minuspoäng. I samband med detta åkte gänget från Turin även ut ur Europa League efter förlust i förlängning mot Sevilla och de två senaste seriematcherna har verkligen inte varit något vidare. 0-1 hemma mot Milan må vara hänt men innan dess krossades de svartvita av Empoli på bortagräs. 1-4 slutade den bataljen och Juve släppte till ohyggligt mycket målchanser då. Med Fagioli och Pogba på skadelistan blir det Locatelli och Rabiot som tar hand om mittfältet och det känns ganska vekt. På topp har Vlahovic dragits med en skada och varken Milik eller Kean är redo att ta över serbens position som nummer 9. Juventus har nu möjlighet att ta en Europa League-plats om resultaten i övrigt går deras väg, men jag ställer mig ytterst tveksam till om de lyckas producera en tillräckligt bra prestation själva. Udinese har ingenting att spela för och står på tre raka förluster. Det blir en mittenplacering till sist efter en höst som lovade så mycket. Hemmaspelet har dock varit strålande hela säsongen och värdarna har bara torskat en match i Udine sedan mitten av januari. Dessutom tog Udinese poäng mot Juventus på den här arenan i fjol. Zeegelaar är avstängd, men det finns offensiv kraft i hemmalaget ändå. Thauvin är en joker och med Nestorovski och Beto som anfallsalternativ finns det genombrottskraft.

Pereyra är dessutom en spelare utöver det vanliga när han har dagen. Juventus blir galet överstreckade och det förtjänar inte Allegris mannar så som de spelar fotboll just nu. Spelvärda skrälltecknen 1X blir således mitt förstaval.

■■ Match 10. Osasuna har greppet om den så viktiga sjundeplatsen inför den sista omgången av La Liga. Seger här och Tjurarna från Pamplona spelar i Europa kommande säsong. De jagas dock av ett helt koppel av lag, bland annat Girona som står för motståndet under söndagen. Osasuna kommer från förlust mot bottenlaget Getafe trots att Chimy Ávila gav laget ledningen. En direkt svag insats där de förlorade expected goals klart. Den argentinske målskytten är helt klart lagets bästa spelare och han får ta ett ännu större ansvar nu när Ante Budimir är avstängd. Klarar Girona bara av att hålla Ávila i schack är mycket vunnet. Girona har haft ett tufft spelschema mot slutet och plockat hedersamma förluster mot Real Betis och Villarreal. Kryss mot Celta Vigo och Real Sociedad märks också de senaste veckorna och de rödvita är alltid med i matcherna. Försvarsspelet har stundtals varit för ihåligt och Girona har släppt in flest mål av alla lag på den övre halvan. Offensivt finns det däremot riktiga matchvinnare. Castellanos gjorde ett namn för sig när han nätade fyra gånger om mot Real Madrid tidigare under säsongen och ska hållas som den bästa argentinska strikern i detta möte. Stuani, den rutinerade målmaskinen från Uruguay, finns också att tillgå på topp. Reinier, Tsygankov och Herrera ska samtidigt leverera bollar till strikern medan Romeu röjer runt på det defensiva mittfältet.

En riktigt stark uppställning och sett till expected points borde Girona ligga nio pinnar före Osasuna. Jag håller inte alls med tipparna, som streckar upp ettan till allt för massiva favoriter. X2 inleder till väldigt trevlig procent.

Spiken

AIK (match 2)

Drakar lyfter i motvind och nu är det dags för AIK att lyfta i tabellen. Sett till underliggande siffror har Gnaget till och med varit bättre än Kalmar hittills och på Friends är det läge att vända den dystra trenden. Spikettan är lite av en chansning, men en vettig spik när procenten håller sig på rimlig nivå.

Skrällen

Girona (match 10)

Girona har flera potentiella matchvinnare där Castellanos såklart lyser allra starkast. Osasuna är överskattade och borde inte ens vara på den övre halvan enligt underliggande siffror. Värdet till höger får inte missas.

Favoriten i fara

Udinese (match 7)

Udinese har varit starka på hemmaplan under i stort sett hela säsongen och ett formsvagt Juventus får verkligen se upp i denna avslutning. 1X är av högsta prioritet.