Därför går jag emot italienska storlagen

■■ Premier League, Serie A, La Liga, Bundesliga och Allsvenskan. Där har ni förutsättningarna. Ingen jackpot, men söndagen bjuder på en riktigt trevlig kupong med mängder av alldeles för högt streckade favoriter. Med så mycket värde på kupongen så är det faktiskt helt ok att spika någon favorit som får för hög procent.

Det gäller ju trots allt att hitta 13 rätt också. Jag är generellt väldigt förtjust i såna här rundor där det finns många olika vägar att ta.

■■ En viktig aspekt att ta i beaktning är att många lag varit ute i Europa under veckan och tvingats till kortare vila.

På flera håll kan detta få rätt stor betydelse då det är tufft att prestera på två flanker.

Här har ni mina tidiga drag:

■■ Match 1. En favorit som lustigt nog inte alls dragit iväg procentmässigt är Chelsea i Londonderbyt mot Tottenham. I skrivande stund finns tvåan runt 55%, vilket faktiskt är lite för lågt sett till oddset. Med tanke på de problem Tottenham just nu brottas med i truppen så känns tvåan klart vettig. Borta mot Rennes (2-2) i veckans Europa League var varken Dier eller Son med på grund av skador. Och under matchen haltade både Bergwijn och Lucas Moura av planen skadade. Lägg till att Tanganga är avstängd och Harry Kane har inte kommit upp i nivå än. Senaste ligamatchen mot Crystal Palace var hemsk att se där 0-3 i baken inte var speciellt orättvist. Visst fick Spurs ett rött kort med halvtimmen kvar, men 0,08 i xG är ändå otroligt svagt över 90 minuter. Med Tanganga och Dier out kommer Espirito Santo tvingas formera en ny backlinje, troligtvis med influgna Davinson Sanchéz som tränat på egen hand i Kroatien en vecka. Mot ett Chelsea med sprudlande självförtroende, bättre truppstatus och en Lukaku som gör mål på allt och lite till blir det en väldigt hård prövning. Lägg därtill att Chelsea spelade på hemmaplan, Tottenham på bortaplan i Frankrike i veckans Europaspel och att Chelsea fått två dagars längre vila.

Allt talar helt enkelt för gästerna här så när tvåan håller sig på de här trevliga nivåerna runt 55% är det en spik jag nyper direkt.

■■ Match 8. Jag tycker mig ha hittat ett rätt fräckt drag i La Liga. Real Sociedad var uppe Eindhoven och spelade 2-2 mot PSV i en tät match så sent som i torsdags. I stort sett bästa laget sattes ut till spel där och med bara två dagars vila i benen väntar en tuff uppgift när Sevilla kommer på besök. Med viktiga spelare som David Silva och Illarramendi på skadelistan så minskar alternativen för rotation i Sociedad och många spelare kommer att få dubblera. Sevilla spelade i sin tur en märklig match hemma mot Salzburg där de drog på sig tre straffar och ett rött kort, men ändå fick med sig 1-1. Jag vill dock gärna tänka mig att Lopetegui gett sina spelare både hårblåsar och nyp i örat efter den insatsen. Disciplinen måste givetvis blir bättre. Till skillnad från Sociedad så spelades matchen redan i tisdags och på hemmaplan. Fyra dagars vila istället för två alltså. Sevillas trupp är dessutom intakt och väldigt bred där nyförvärvet Erik Lamela fått en strålande start med tre mål på tre La Liga-matcher, trots sparsamt med speltid. De senaste säsongerna har Sevilla haft det lätt mot just Real Sociedad. På de senaste sju inbördes ligamatcherna har gästerna 5-2-0 i facit.

Ni fattar vart jag vill komma här. Jag gillar tvåan. Oddsmässigt är det en tämligen öppen historia men tvåan streckas i skrivande stund under 30%. En häftig värdespik i min värld.

Så till skrällarna och det finns ett helt smörgåsbord av dem. Men jag gillar två lite extra. Båda från Serie A:

■■ Match 5. Lazio streckas upp som om de vore Manchester City denna söndag. I skrivande stund är ettan uppe och snurrar på 88%. Det kommer antagligen sjunka lite, men lär stanna över 80%. Det är magstarkt det. Lazio kommer nämligen från en tung vecka där de först inte kom upp i nivå mot Milan (0-2) och sedan åkte på en blytung torsk (0-1) borta mot Galatasaray i Europa League i torsdags. Sarri ställde upp en stark elva där med spelare som Immobile, Andersson och Alberto. En brutal målvaktstavla av Strakosha ledde till matchens enda mål. Tungt. Och jag är inte så säker på att Örnarna kliver ut här som sitt bästa jag med bara två dagars vila i benen. Cagliari har fått en blytung start på säsongen, vilket gjort att klubben agerade blixtsnabbt och redan tagit in en ny tränare i rutinerade Walter Mazzarri med ett förflutet i lag som Napoli, Inter, Watford och senast Torino. Walter har en inte alls oäven trupp att jobba med och det ska bli intressant att se om han kan få fart på bygget.

3% på tvåan är så löjligt lågt att den bara måste plockas med. Helgardera och jobba superskräll.

■■ Match 6. Lazio streckas för högt, men rivalen Romas överstreckning är faktiskt värre. Mourinho har fått en flygande start som ny tränare i huvudstaden med tre raka vinster och nio poäng. Men hemma mot Sassuolo senast bad ”Mou” faktiskt om ursäkt för det sena vinstmålet. Spelmässigt var det snarare gästerna som var värda segern och fick bland annat två mål bortdömda, det första väldigt märkligt. Att Roma spelade Europa League så sent som i torsdags kan påverka, men där roterades det ändå friskt och det blev en klar vinst med 5-1 hemma mot CSKA Sofia. Hellas Verona har liksom Cagliari fått en dålig start på ligan och bytt tränare direkt. Eusebio Di Francesco har ersatts av mer defensiva Igor Tudor. Back to basics således för Verona som i grunden håller helt ok klass och slutat topp 10 i Serie A två år på raken. Det här är således långt ifrån någon enkel bortamatch.

Ändå streckas Roma nu till 75% när 55% vore mer rimligt. 1X bjuder således på fenomenalt spelvärde. Jag chansar bort den dåliga favoriten helt.

Spiken

Chelsea (match 1)

Bra läge för ett formstarkt Chelsea i detta Londonderby. Tottenham lider av en hel del skador och har dessutom bara två dagars vila från sin Europa League-match borta mot Rennes. Stark tvåa under 60%.

Skrällen

Verona (match 6)

Igor Tudor har tagit över Verona för att få fason på laget efter en svag start. Kvalitet finns. Roma hade väldigt mycket flyt mot Sassuolo senast där de inte var värda segern. Har dessutom spelat Europa League i veckan. Svår bortamatch där gästerna får alldeles för högt förtroende. 1X spelas till suveränt spelvärde.

Draget

Sevilla (match 8)

Sevilla har haft det lätt för Real Sociedad de senaste säsongerna. Förutsättningarna ser helt ok ut nu också. Värdarna har bara två dagars vila i benen efter en jobbig bortamatch mot PSV och viktiga David Silva är på skadelistan. Tvåan till runt 30% är ett fräckt drag.