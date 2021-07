Därför är England en bra spik i kväll

■■ Jag gillar söndagens Europatips skarpt. Med EM-finalen som den givna höjdpunkten så finns det en hel del gott och blandat att hämta på den här kupongen som avslutar med tre matcher under måndagen. Hela sex drabbningar från Allsvenskan blandas upp med norska Eliteserien och ytterligare några svenska matcher från Superettan och Division 1.

Spelvärde finns det gott om där flera favoriter övervärderas. 2,5 miljoner i jackpot smakar inte heller fel och kryddar upp det hela lite extra.

Jag tycker mig ha hittat ett par fräcka drag. Men jag tror inte alla ha nerver att rygga då det innebär att jag chansar bort flera favoriter helt.

■■ Match 1. EM-finalen river i gång det här Europatipset. England mot Italien på Wembley kommer helt klart bli en klassisk match för historieböckerna. Jag tycker England har växt in i den här turneringen och när man ser allt i backspegeln imponerar de stort. Efter ett enkelt gruppspel har de rättvist vunnit mot Tyskland, utklassat Ukraina och i semifinalens andra halvlek hade danskarna det mycket jobbigt mot tunga England. Truppen Southgate förfogar över är otroligt bred där han senast kunde slänga in offensiva stjärnor som Foden och Grealish från bänken. Italien har tagit en rejäl revansch på sig själva i detta mästerskap och har varit väldigt roliga att titta på. Mitt hjärta är helt klart blått denna söndagkväll, men min hjärna säger något annat. Spinazzola är skadad och i semin mot Spanien saknades hans virvlande rajder längs kanten. Spelmässigt var spanjorerna det något bättre laget där och jag tror det blir oerhört tufft för italienarna att stå emot när de dessutom ska kriga mot en tolfte man, publiken på Wembley. När England vann sitt VM-guld 1966 var det just på Wembley. Ska mästerskapen ”komma hem” känns det som att det är här det ska hända. Här verkar det som många streckar Italien men hjärtat och struntar i hjärnan.

För enligt oddsen ska England vara favoriter. Fortsätter matchen streckas jämnt så är tvåan en värdemässigt fin spik.

■■ Match 4. Jag tycker mig ha hittat ett väldigt fint drag nere på Listerlandet där Mjällby ska ta emot Norrköping. Gästande Peking fick en fin omstart på säsongen när Malmö besegrades hemma. Det ligger antagligen till grund för att det svenska folket ger IFK ett för stort förtroende här. Jag tror dock Norrköping kan få stora problem i den här matchen. Truppen är sargad där både Levi och Nyman är out på grund av skador. Lägg därtill att Marco Lund är avstängd och skytteligaledaren Adegbenro är fortfarande inte hundra procent efter känningar och är således ej redo för 90 minuter. Haksabanovic är ju också gått vidare med karriären utomlands. Norrköping är ett typiskt hemmalag som trivs bäst hemma på konstgräset. På resande fot har de inte fått till det och förlorat tre av fyra matcher. Där ibland den enda gräsmatchen mot bottengänget Varberg. Mjällby är inte alls lätta att tas med på Strandvallen. Här har de gulklädda inte förlorat i Allsvenskan på snart tio månader. Jag tror att den sviten förlängs.

Den fege kan nöja sig med 1X, men jag tycker att den understreckade ettan till dryga 20% är ett riktigt häftigt spikdrag.

■■ Match 12. En annan övervärderad favorit hittas nere i Halland där Djurgården besöker Halmstad. Det går inte att säga något annat än att Djurgården ser riktigt fina ut och är det lag som ska kunna ge Malmö en fajt om Lennart Johanssons pokal den här säsongen. Precis som för Norrköping gynnas stockholmarnas spel betydligt bättre av det snabbare konstgräset. 13 poäng på fem hemmamatcher talar sitt tydliga språk där. I den senaste bortamatchen på gräs blev det däremot förlust med 0-2 på Stora Valla i Degerfors. Här väntar i mitt tycke ett svårare motstånd än så. Halmstad är ett väldigt organiserat lag som gör det svårt för motståndarna att komma till målchanser. Efter fyra hemmamatcher står HBK fortsatt obesegrade med bara två insläppta mål totalt. Rutinerade Andreas Johansson håller än, generalen bildar ett väldigt starkt mittlås med Joseph Baffo. Och framåt har den gamle allsvenska skyttekungen Marcus Antonsson fått en nytändning sedan han lånades ut från Malmö. Kvitteringen borta mot Hammarby senast, som räddade en stark pinne, var anfallarens femte mål för säsongen.

Halmstad till 13% är ett skrälltecken jag plitar ner tidigt. 1X till totalt under 40% känns som ett riktigt bra val.

■■ Match 7. Av de stora favoriterna på kupongen så väljer jag främst att hålla de norska serieledarna Molde i hand. Vid vinst här så lägger de jagande Bodö/Glimt hela fem poäng bakom sig, vilket skulle betyda mycket. Det blev en oväntad torsk borta mot Sarpsborg senast, men det tror jag bara kommer att fungera som en väckarklocka till den här matchen. Hemma på Aker Stadion är Molde en inhemsk stormakt där de bombat in 17 mål på sex ligamatcher och vunnit fem. Framåt är Ohi Omoijuanfo i en klass för sig. Skytteligaledaren är i strålande form med åtta mål på de senaste sex matcherna och snittar över ett mål per match den här säsongen. Odd har gjort det helt ok så här långt, men tvingas nu inte bara hålla koll på Moldes målspruta utan också avvara sin egen. Mushaga Bakenga har den här säsongen stått för nio av Odds totalt 15 ligamål och hittat nätet sju gånger på de senaste fem.

Att han är avstängd är så klart ett rejält avbräck för gästerna. Jag har svårt att se Odd räcka till i säsongens svåraste bortamatch. Ettan streckas högt, men är en trygg spik.

Spiken

Molde (match 7)

Molde är en stormakt hemma på Aker Stadion där de kommer från tre raka segrar där de snittat tre mål framåt. Odd saknar sin formstarka skyttekung Bakenga, som stått för nio av lagets 15 mål i ligan. Då blir det svårt att stå emot serieledarna. Trygg spiketta.

Skrällen

Halmstad (match 12)

Jag hade med Halmstad som skrällen borta mot Hammarby och tycker de är värda det samma på denna kupong. HBK håller fortsatt en trygg defensiv och är obesegrade hemma på Örjans Vall. Mot ett Djurgården som trivs bäst på plastmatta finns det bra chans på poäng.

Draget

Mjällby (match 4)

Norrköping har fortsatt en hel del tunga skador i truppen och Marco Lund avstängd. Peking trivs inte heller alls lika bra på varken naturgräs eller bortaplan. Toppchans för hemmastarka Mjällby här som undervärderas på strecken. Häftig chansspik till 22%.