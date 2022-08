Danskt stormöte med dåliga försvar – överspel!

Dagens spel

■■ Danska ligan bjuder på ett stormöte under måndagen i vad som förväntas bli ett toppmöte längre fram under säsongen. Bröndby och Midtjylland är två av guldfavoriterna den här säsongen men inledningen från lagen ger inte direkt guldvibbar. Lagen parkerar på nionde och tionde plats i tabellen. Midtjylland har bara vunnit en av sina sex matcher i ligan och snittar mer än två insläppta mål per match. Man kan skylla på det europeiska kvalet och det är en orsak men framförallt har inte försvarsspelet varit tillräckligt bra.

Med tanke på att båda lagen sliter defensivt och har så pass mycket kvalité offensivt finns det goda möjligheter för en målfest ikväll. Över 2,5 mål i matchen finns att hämta till oddset 1,76.

■■ På Bomben är Djurgården den stora favoriten tillsammans med Atletico Madrid. Båda spanska matcherna ser ut att bli målsnåla på förhand med två defensivt starka lag i form av Atletico Madrid och Athletic Bilbao som kommer att styra matchbilden. Det är därför värt att ta större risker i den allsvenska matchen.

Djurgården saknar dock Hien och även om Danielsson är en fullgod ersättare på sikt så är han inte riktigt lika bra just nu.

Matchlistan

Bröndby – Midtjylland 1

Midtjyllands svaga form i ligan håller i sig. Gästerna är segerlösa i sina tre senaste ligamatcher. Bröndby har Björk, Mensah och Maxso på skadelistan. Midtjylland saknar skadade Lossl i laget.

Djurgården – Elfsborg 1

Djurgården har matchats hårt senaste veckorna och har tappat flera poäng i ligan på grund av det. Nyckelmatch nu mot ett Elfsborg med stigande form. Gästerna saknar avstängde Väisänen.

Cadiz – Athletic Bilbao 2

Det är ett kraftigt skadedrabbat Cadiz som tar sig an Athletic. Hemmalaget har sex spelare skadade och Alarcon är avstängd. Cadiz är ännu mållösa i ligaspelet efter tre omgångar. Fin tvåa!

Guimaraes – Casa Pia 1

Nykomlingen Casa Pia har gjort det bra tre första matcherna i ligan. Laget har bara släppt in ett mål och kommer från en fin viktoria mot Boavista. Antoine är tveksam till spel för Casa Pia, svag etta.

Besiktas – Sivasspor 1

Sivasspor kommer från en blek insats mot Malmö i torsdags. Besiktas är obesegrade i ligan efter tre omgångar medan Sivasspor fortfarande jagar sin första seger. Starkt bud på Besiktas här.

Valencia – Atletico Madrid 2

Hemmalaget har Gaya avstängd. För gästerna är Molina borta på grund av sitt röda kort förra matchen. Savic är tveksam till spel för Atletico. Valencia har inte imponerat spelmässigt hittills.

Las Palmas - Andorra 1

Las Palmas var ytterst nära att klara uppflyttning förra säsongen. Nu har man inlett ligan starkt och tog en meriterande bortaseger mot Malaga förra omgången. Passande uppgift nu.

Vizela – Gil Vicente X

Vizela saknar skadade Juliao och Etim. Sarmiento är avstängd. För gästerna är Murilo och Kritsyuk borta från spel. Barros kommer att testas sent. Det är två lag som gör väldigt lite mål framåt.

Dagens bästa spel

Bröndby – Midtjylland över 2,5 mål.

Odds: 1,76

ANNONS: Lämna in expertens bästa spel

Bomben

A. Djurgården – Elfsborg

2, 3, 4 – 1, 3

B. Valencia – Atletico Madrid

0, 1 – 1, 2, 3

C. Cadiz – Athletic Bilbao

0, 1 – 0, 1, 2

216 rader, spelstopp 19.09

ANNONS: Lämna in expertens systemförslag