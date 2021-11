Dagens åsnespik? Rydströms Kalmar

■■ Avslutningen på Allsvenskan dominerar måndagens Topptips som dessutom har 250 000 extra kronor i potten.

Serie A, danska Superligan, La Liga och den spanska andradivisionen fyller upp kupongen.

■■ Sportsligt lockar så klart match 1 mellan Norrköping och Djurgården mest. Efter Malmös poängtapp hemma mot Häcken i helgen kan Blåränderna överta serieledningen vid vinst. Men det är långt ifrån någon enkel match borta mot Peking, som har 16 poäng på sina sex senaste framför hemmafansen.

Båda lagen lär gå för vinst vilket gör att gubbgarderingen (etta tvåa) passar bäst.

■■ Match 2. Kalmar FF har en väldigt lovande säsong bakom sig under Henrik Rydström. Smålänningarna stämplar in på en stabil sjätteplats, vilket är mil bättre än de senaste säsongernas nervösa kontraktsjagande i de nedre regionerna. Men framför allt har Rydström implementerat en spelidé som andas optimism och gjort både fans och klubbledning nöjda. Här vill KFF säkerligen inte ge bort några poäng i slutskedet av säsongen. Gästerna ser ut att komma med bästa trupp till Närke ikväll. Lika väl förspänt är det inte i Örebro. Hemmalaget är redan klara för Superettan och Marcus Lantz har inte fått vinna med sitt nya lag än. Här har tränaren dessutom stora bekymmer med startelvan. Båda de ordinarie innermittfältarna Walker och Mårtensson är avstängda. Den naturliga ersättaren på det centrala mittfältet, Nordin Gerzic, är dessutom ett frågetecken på grund av skada och det samma gäller framtidsmannen Collander på högerflanken. Här talar både klass, truppläge och motivation för Kalmar.

Tvåan ser möjligtvis ut att streckas lite högt, men då det finns bättre skrällar på kupongen kostar jag på mig att spika ändå.

ANNONS: Lämna in expertens systemförslag på 108 rader

■■ Match 3. Denna match har sett till oddsen ungefär samma förutsättningar som den förra. Men här tror jag skrällen ligger närmare. Östersund har sedan länge varit klara för nedflyttning, men har som mål att inte komma sist i serien. Vid vinst ikväll, samtidigt som Örebro förlorar, så kliver de också om ÖSK. Här hemma på Jämtkraft Arena har Östersund gjort sina bästa insatser under säsongen. Senast blev det 1-1 mot Häcken framför hemmafansen och under hösten har det även blivit en klar seger (3-1) mot topplaget Elfsborg. Flera spelare i truppen lär vilja visa upp sig för andra klubbar för att öka chanserna till ett nytt kontrakt på högre nivå än Superettan. En av dem är stjärnan Blair Turgott. Den jamaicanska landslagsmannen, som gjort starka tio mål för jumbon, är för bra för att ta ett steg ner exempelvis. Mjällby har gjort en stark höst, men har faktiskt inte vunnit på konstgräs en enda gång det senaste året. Nu blir det dessutom spel i minusgrader på en plan som sannolikt fått en del snö på sig under eftermiddagen.

Det talar knappast för Blekinge-gänget. Jag tycker det är läge att helgardera och hoppas på skrällettan till 14%.

■■ Match 6. En skrällchans till som bör få chansen hämtas från den danska Superligaen. Aalborg har blandat och gett på slutet och tappat mark i toppskiktet efter halvdana sju poäng på sex matcher. Här saknar gästerna viktiga portugisen Pedro Ferreira på det centrala mittfältet då han är avstängd. I defensiven dras dessutom givna mittbacken, den gamle AIK-försvararen, Daniel Granli med en skada och ser inte ut att komma till start. När tvåan ändå blir överstreckad är det läge att blicka brett. Sönderjyske har gjort ett par plattmatcher på slutet, men är i grunden svårslagna hemma på Sydbank Park. På de tre senaste hemmamatcherna har de plockat poäng mot Köpenham och slagit de regerande mästarna Bröndby.

Klubben hoppas också att det färska tränarbytet ska ge effekt. 1X är av högsta prio när tvåan är uppe och snurrar på för höga 60%.

ANNONS: Lämna in expertens systemförslag på 108 rader

■■ I övrigt. Två nykomlingar som inlett säsongen starkt i La Liga möts i match 4. Vallecano ser ut att sakna den gamle skyttekungen Falcao som klev av skadad senast.

Mallorca är svårslagna och undervärderas. Skrällen måste med.

Spiken

Kalmar (match 2)

Örebro har tunga avbräck i centrallinjen och har inget att spela för mer än äran. Kalmar gästar med ett perfekt truppläge och är bättre rakt av. Stark tvåa.

Skrällen

Östersund (match 3)

På en minusgradig konstgräsmatta kan Mjällby inte räkna med tre enkla poäng trots att jumbon står för motståndet. Gästerna har inte vunnit en konstgräsmatch på hela säsongen och Östersund kan spela helt utan press.

Favorit i fara

Aalborg (match 6)

Aalborg har svajat en del den senaste månaden och saknar här två viktiga spelare i Ferreira och Granli. Sönderjyske hoppas att tränarbytet ska ge effekt och har visat att de kan mäta sig med de bästa lagen i serien på hemmaplan. Fint spelvärde på 1X.