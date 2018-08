Då kommer intresset för damfotbollen öka

I Damallsvenskan pågår det ett titelrace mellan tre lag. Inget vi märker av. Damfotbollen blommar upp då och då i samband med mästerskap, men i övrigt tycker jag inte man erövrat så mycket mark de senaste 10-15 åren.

Är inte rätt person att hitta medicinkuren för damfotbollens popularitet.

Men som spelare så vet jag att det finns mer att önska.

Mycket mer.

Spel på damfotboll brukar vara riktigt populärt under de olika mästerskapen. Gillas av små- och underhållningsspelare för att favoriterna ofta vinner och ibland är oddssättarna snett ute i på förhand jämna matcher.

Då vaknar storspelarna till liv.

I övrigt för damfotbollen en osynlig tillvaro på marknaden av spelobjekt.

Varför?

Har kollat spelinformation för de nationella ligorna i Sverige, Tyskland, Frankrike, England och Spanien.

Det enda som serveras till mål- och resultatservice är målskyttar och i en del ligor spelarbyten.

Det är vad damfotbollen ger spelarna i matchinformation.

Thank you for nothing!

Är man Watergate-journalist och gräver i Damallsvenskan så kan man efter tufft arbete även hitta antal hörnor och målchanser på förbundets undersidor. Efter matcherna är färdigspelade.

Låt mig då informera företrädare för damfotbollen:

√ Sedan år tillbaka läggs majoriteten av spel på fotboll EFTER matcherna dragit i gång. Som grund för detta ligger liveinformation. Bollinnehav, målchanser, hörnor med mera.

√ Under damernas spelpopulära mästerskap ges matchinformation live. I de inhemska ligorna är det total radiotystnad.

√ Samma starttider som männens ligor där spelinformationen flödar.

√ Ålderskategorin ”Män 18 - 55 år” står för 93% av omsättning på fotbollsspel.

Antar övriga sju procent är män som är äldre än 55 år..?

Skyll inte på resursbrist gällande att förse oss spelare med matchinformation!

Matchrepresentanter och statistik finns redan.

Mjukvara finns och internetuppkoppling knappast en tröskel 2018. Lägg ner någon meningslös PR-kampanj och avlöna damfotbollstrogna att koordinera så att det fungerar i respektive land.

Följer man matcherna live så lär man sig lagen och kollar tabellen. Lägger man spel så lär man sig namnen på nyckelspelare och vill se matcherna.

Ökar intresset så erbjuder spelbolag och andra kanaler streamingtjänster.

Ärkeklyschan ”win-win” är på sin plats.

Säger inte det är lösningen för damfotbollen.

Men åtgärd väl värd att satsa på.

Servera sportkonservativa, medelålders, män vad de vill ha.

Då kommer intresset för damfotbollen troligen att öka...