Cardiff får retroaktiv utdelning – bra spik

Engelsk fotboll dominerar tisdagens Topptips där vi tar oss an matcher från hela fyra olika tävlingar, Premier League, FA-cupen, The Championship och League One. Framför allt i FA-cupen hoppas jag på korsdrag i kuponghögarna då båda PL-lagen övervärderas kraftigt i sina respektive matcher.

Mäktiga Derby della Madonnina från Coppa Italia inleder dock raden som avslutas med tyska DFB Pokal och schweiziska Super League.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 1. Det är två formsvaga Milano-lag som ställs mot varandra i semifinalen av Coppa Italia. Milan kommer från två väldigt tama insatser mot Udinese (1-1) och Salernitana (2-2) där de hemma mot Udinese faktiskt förlorade expected goals. Skadan på Zlatan och avstängningen på Tonali stör. Inter har inte heller rosat marknaden på slutet med förlust mot Sassuolo och 0-0 borta mot Genoa senast. Till skillnad från Milan har de blåsvarta dock varit det bättre laget spelmässigt. Truppläget börjar dessutom se tillfreds ut där de enda frågetecknen är Correa och Gosens. Båda är dock i träning och kan finnas med på bänken. När de här lagen möttes för bara några veckor sedan i ligan drog Milan det längsta strået och vann med 2-1 efter att Giroud ensam vände matchen med två mål på tre minuter i slutet av den andra halvleken. Sett till matchbilden var det knappast rättvist då Inter var det klart bättre laget den första timman. Till skillnad från Europaspelet så räknas bortamålsregeln i det här dubbelmötet. Här har tränare Inzaghi gått ut och sagt att det är viktigt att få med sig mål från ”bortamatchen” för att sätta sig i ett bra utgångsläge inför returen. Jag räknas således med att Inter går för det. Jag tycker också att ”gästerna” (matchen spelas på lagets gemensamma arena) är det bättre laget och är befogade favoriter. Det svenska folket streckar dock upp den här matchen hyfsat jämnt.

I skrivande stund finns det fint spelvärde på tvåan som streckas under 40%. Vettig spik.

■■ Match 3. Tottenham körde över ett ihåligt och skadedrabbat Leeds senast med 4-0. Det blev Bielsas avskedsföreställning för The Whites. Att dra för stora Spurs-växlar av den matchen är dock farligt. Nu väntar något helt annat, ett Middlesbrough som knappast kommer bjuda på liknande ytor att jobba på. Tottenham har visat att de har svårare när de förväntas föra matchbilden mot täta försvar. Nyligen blev det bland annat torsk borta mot Burnley med 0-1 där Burnley vann expected goals klart. Under Chris Wilder har Middlesbrough förvandlats till ett lag för topp 6 i The Championship. Visst kommer de rödvita från två jobbiga bortatorsk i ligan mot mediokra Barnsley och Bristol City. Men jag är inte orolig för formen, Boro har varit det klart bättre laget i båda de matcherna. På hemmaplan har de dessutom en mäktig svit om sju raka vinster, trots bra motstånd. För att inte tala om den mäktiga segern på Old Trafford i den förra omgången av FA-cupen där Boro vara helt iskalla i straffläggningen. Jag är helt övertygad om att värdarna kan ställa till problem även för Tottenham.

När tvåan övervärderas är det inget snack om att 1X ska med i ett tidigt skede till trevligt spelvärde.

■■ Match 4. Mer FA-cup. Patrick Vieira har roterat friskt i den här tävlingen i tidigare rundor och kommer troligtvis snurra på några positioner även här. Millwall och Hartlepool har stått för motståndet hittills där CP faktiskt låg under med 0-1 mot Millwall i paus, men lyckades vända (2-1) i den andra halvleken. 1-1 hemma mot Burnley i lördags var inte enligt plan och det behöver inte bli så mycket enklare nu, trots Championship-motstånd. Stoke kommer från en stor besvikelse borta mot topplaget Bournemouth där ledning förvandlades till torsk de sista sju minuterna. Ändå en stark insats med tanke på att Stoke spelade med en man mindre i över en timme på grund av Morgan Fox utvisning. Deppigt för The Potters som nu har tio poäng upp till playoff. Det gör dock att det finns all anledning att se fram emot den här FA-cupmatchen. Stoke har en trupp som håller rätt hög klass. I januarifönstret spetsades den till både defensivt som offensivt då Jagielka hämtades in från Derby och ytterligare PL-rutin i form av vassa anfallaren Josh Maja. Lägg därtill att poängspelaren Nick Powell äntligen är helt återställd från skada. Tipparna verkar ändå tro att det här ska bli någon slags promenadseger för Crystal Palace då de streckar upp ettan över 75%. Det är en kraftig överstreckning då dryga 60% är mer korrekt.

Det målas upp supervärde på Stoke här och då jag inte alls vill räkna bort gästerna i den här enskilda matchen så går jag för de stora pengarna och helgarderar.

Spiken

Cardiff (match 5)

Cardiff har steppat upp på slutet. Kommer från två fina insatser hemma i Wales, men ändå bara fått med sig en pinne. Var minst lika bra som Fulham senast. Dags för retroaktiv utdelning här mot bortasvaga Derby som fortsatt saknar sin bästa spelare och målskytt Tom Lawrence som är avstängd.

Skrällen

Middlesbrough (match 3)

Boro har lyft sig markant under Chris Wilder och slog storstilat ut Manchester U på bortaplan i den förra rundan. Tottenham har haft svårt mot den här typen av motstånd när de förväntas föra matchbilden. Det här blir svårare än procenten säger för Spurs.

Favorit i fara

Inter (match 1)

Jag håller Inter som det bättre laget i Milano-derbyt i Coppa Italia. De blåsvarta kommer vilja gå för bortamål här som är viktiga inför returen. Tvåan chansspikas till fint spelvärde.