■■ Det är väldigt fina Topptips som radas upp under denna vecka 48. Ikväll är inget undantag. Premier League, med stormötet Manchester United mot Arsenal som inledning, Serie A och två ångestfyllda kvalmatcher mot Superettan lockar verkligen fotbollshjärtat.

■■ Jag drar till med ett riktigt vågat och fräckt drag i kvalspelet som ger utrymme till fler skrälltecken. En bankspik att bygga kupongen kring hittas i match 8 där det är dags för AZ Alkmaar att få utdelning för sitt spel. Målchanserna har inte gått i mål i ligan, men kvaliteten i truppen går inte att ifrågasätta.

Nu väntar svagt motstånd i bottenlaget Fortuna Sittard. Gästerna kommer från fyra raka förluster där de släppt in häpnadsväckande 15 mål. Klasskillnad och det är bara att banka in ettan.

■■ Match 3. Dags att jobba skräll i Rom. Lazio har två förluster bakom sig där de inte alls sett bra ut mot varken Napoli eller Juventus. 0-6 i baken totalt och de ljusblå örnarna har skapat väldigt få målchanser. Hemma på Stadio Olimpico har det sett bättre ut under säsongen, men med tanke på den höga streckningen är det läge att gardera ojämna Lazio ändå. Sarri saknar dessutom givna Luiz Felipe i försvaret då brassen är avstängd. Udinese är nämligen ingen lätt nöt att knäcka. Zebrorna kommer från tre godkända insatser som gett fyra poäng och vettiga underliggande siffror. En bra kväll kan de stå upp mot de flesta lag i den här serien. Under säsongen har de, med mersmak, löst en pinne borta mot Atalanta och varit det bättre laget än Juventus.

Ettan streckas redan på morgonen över 65% och kommer troligen smyga sig upp mot 70%. Då är det helgardering som gäller där bortavinsten rensar otroligt bra.

■■ Match 1. Det är läge att välja sida på Old Trafford där två slumrande storlag möts. Arsenal har fått igång poängproduktionen och stämplar in på en femteplats i ligan, fem pinnar för Man United. Men vinsterna har kommit i de matcher The Gunners ska vinna mot sämre lag. När motståndet blivit tuffare har Artetas lagbygge lagt sig platt. 0-9 i de två matcherna mot Liverpool och Manchester City visar att det fortsatt är en bra bit upp till de bästa. Även om United inte rosat marknaden de senaste månaderna så får det ändå sägas var en tuff bortamatch. Insatserna i sig kanske inte varit toppklass under de två matcherna Michael Carrick stått vid rodret så har resultaten gått med. Det är precis vad som kan behövas för att få en trupp av världsklass att åter dra åt samma håll.

Arsenal vann på Old Trafford i fjol men har en jobbig historia på den här arenan där de innan dess inte segrat sedan 2006. Jag tycker Man United ska ha toppchans till seger och när ettan streckas modest under 50% så finns det spelvärde. Spik!

■■ Match 6. Gastkramande kval mot Superettan väntar. Skövde AIK har gjort en storartad säsong som överraskande löste en andraplats i den södra Ettan. Tränare Tobias Linderoth är inte en man av stora ord, men har verkligen skapat ett lag som drar åt samma håll på ”schlätta”. Säsongen avslutades väldigt starkt där Skövde var seriens bästa lag under hösten. Det gjorde att både Trollhättan och Oskarshamn passerades i tabellen och det var bara en hårsmån (en poäng) från att även serieledande Utsikten fick se sig omkörda. Storstjärnan Viktor Granath har varit en stor del av framgången. 27-åringen har nätat tolv gånger på de åtta senaste matcherna och håller givetvis på högre nivå. Linderoth har hela truppen till förfogande och bästa möjliga förutsättningar. Hemma på Södermalms IP har inte Skövde förlorat sedan i maj och är väldigt starka med 10-4-1 som facit denna säsong. För motståndet denna kväll står Akropolis som har bäst lag på pappret med en hel del allsvensk rutin. Matcher vinns dock inte på pappret. Daniel Larsson kommer inte heller delta och bortaspelet har varit ett aber hela säsongen. Det är gästerna som har något att förlora och har mest press på sig. Jag brukar vara noga med spelvärdet sett till oddsen när jag tippar poolspel, här sticker jag dock ut hakan och tycker att oddset på Skövde är för högt (över 3 gånger pengarna). Hemmaspelarna spelar sin livs match i kväll och kommer att komma ut som frustande tjurar. Då det är ett dubbelmöte så är det givetvis livsviktigt att få med sig en vinst här på hemmaplan, annars blir det tufft.

En uddamålsförlust är inte heller hela världen för Akropolis, framför allt inte om de gör ett mål framåt. Många duktiga spelare kommer gå för ”spelvärdet” på tvåan här som ser ut att streckas lågt sett till oddset, men jag går emot och är all in värdarna runt 30%. Go Skövde!

Spiken

AZ Alkmaar (match 8)

Kupongens säkraste spik hämtas från Eredivisie. AZ har inte fått till det i ligan, men spelet har varit värt mer och med tanke på spelarmaterialet är det bara vara en tidsfråga innan målen trillar in. Här väntar tacksamt motstånd mot bottenlaget Fortuna Sittards usla försvar.

Skrällen

Udinese (match 3)

Lazio kommer till spel med huvudet under armen efter två raka förluster med totalt 0-6. Luiz Felipe är avstängd i försvaret. Udinese är ingen enkel uppgift och Zebrorna har visat att de kan stå upp mot bra lag under säsongen. Tvåan till 10% är en saftig skräll.

Draget

Skövde AIK (match 6)

Hemmastarka Skövde har gått fram som en slåttermaskin i den södra Ettan under hösten och visar ruggig form. Kommer in med en ”allt att vinna attityd” här mot ett Akropolis som är bättre på pappret men har pressen på sig. Jag tror Skövde vinner första slaget i detta dubbelmöte.