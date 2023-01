Brynäs fixar det i klassiska mötet

■ Det spelas bara en match i Premier League ikväll. Det är derbyt mellan Fulham och Chelsea. Chelseas hemmaplan ligger på Fulham Road, det blir inte mycket mer lokalderby än så. När lagen möttes på Craven Cottage för två säsonger sedan vann Chelsea med 1-0 men det är ett helt nytt Fulham den här gången. Marco Silva har förvandlat Fulham till ett mer spelande lag som kan anpassa sig efter matchbilder på ett sätt vi inte sett tidigare.

■ Fulham är fulla av självförtroende med fyra raka segrar i ryggen. Detsamma kan man inte säga om Chelsea som blivit pulveriserade av City i sina två senaste matcher. En jobbig skadesituation har påverkat laget men överlag har spelet inte varit tillräckligt bra. Chelsea har en trupp som ska prestera betydligt bättre men man måste ge Potter tid att jobba med laget. Det är första gången han tränar en klubb av Chelseas storlek. Spelsättet sitter inte ännu vilket man kan se på spelarna. Efter att laget släppt in mål blir det ofta krampaktigt och tvekan på hur man ska gå tillväga i anfallsspelet. När Potter kom radade Chelsea upp segrar men man gjorde också det första målet i nästan varje match.

■ Rubrikerna inför den här matchen handlar mest om att Fulham får klara sig utan sin notoriske målskytt Mitrovic. Han har stått för elva av lagets 30 mål och är deras fokus i anfallsspelet. Utan honom försvinner en stor del av deras fokus i anfallsspelet och man behöver ändra spelidé. Det är ett enormt avbräck för hemmalaget.

■ Chelsea är bättre än vad man visat senaste matcherna och det är snarare en tidsfråga innan det kommer att lossna för storklubben. Utan Mitrovic tror jag att Fulham får det svårt att utmana Chelsea i matchen. Chelsea att vinna spelas till oddset 2,14.

■ Det ligger 300 000 kronor extra i potten på kvällens Bomben-kupong vilket höjer spelvärdet enormt. Växjö har visat sig vara svårslagna på hemmaplan. Man toppar serien och har släppt in minst mål i ligan. Det kan vara värt att chansa in nollan på Frölunda till låg streckning. Leksand kommer från en negativ trend med fyra insläppta mål i två raka matcher när man möter ett revanschsuget Brynäs. Luleå spelade CHL tidigare under veckan medan FBK haft tid att förbereda sig inför kvällens match – klar fördel FBK!

Matchlistan

Brynäs – Leksand 1

Prestigemöte och derbykänsla när Brynäs ska försöka att ta revansch för förlusten i slutet av november mot Leksand. Gästerna dras med en del skador och har förlorat två raka inför.

Luleå – Färjestad 2

Luleå fick med sig 2-2 från CHL-mötet mot Frölunda i veckan. Färjestad har haft längre tid på sig att förbereda laget inför den här matchen. Gästerna har vunnit sex raka matcher i SHL - tvåa!

Örebro – Linköping 1

Örebro är seriens tredje starkaste lag hemmalag med endast två förluster under ordinarie tid på hela säsongen. Linköping har bara vunnit fyra matcher på bortaplan i serien. Ettan får tipset.

Skellefteå – Malmö 1

Skellefteå förlorade överraskande nog två raka matcher efter deras långa segersvit. Nu återvänder man hem och möter ett krisande Malmö. Gästerna har inte vunnit på fulltid sedan i november.

Timrå – Rögle 2

Timrå fick tunga besked i veckan när det blev klart att Wedin blir borta resten av säsongen. Rögle har visat en uppåtgående trend sedan skadeläget förbättrades för laget. Fin tvåa till 2,62!

Växjö – Frölunda 1

Växjö toppar tabellen och är det laget som släppt in minst mål i serien. Deras defensiv och målvaktsspel har imponerat. Växjö har vunnit två av tre möten mellan lagen den här säsongen.

Real Betis – Barcelona 2

Betis har gjort tre bra matcher sedan uppehållet. Man har ingenting att förlora i den här cupmatchen. För Barcelonas del har spelet hackat sedan VM. Tvåan till oddset 1,50 känns svårsmält, avslag.

Fulham – Chelsea 2

Fulham saknar sin skyttekung Mitrovic då han är avstängd efter det gula kortet mot Leicester. Chelsea har Kante, James, Fofana, Pulisic, Sterling, Chilwell och Loftus-Cheek borta med skador.

Dagens bästa spel

Fulham – Chelsea 2

Odds: 2,14

Bomben

A. Brynäs – Leksand

3, 4 – 2, 3

B. Växjö – Frölunda

3, 5 – 0, 2, 4

C. Luleå – Färjestad

0, 2, 3 – 2, 4, 5

216 rader, spelstopp 18.59

