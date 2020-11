Bra läge att sätta tretton rätt i kväll

ANNONS: SPELA EXPERTENS 64-RADERSSYSTEM

En ensam vinnare på Europatipset tog hem en rekordutdelning på 5,7 miljoner i söndags. Jag kan garantera att utdelningen blir mer modest denna onsdag, kupongen ser onekligen lättare ut. Stora favoriter som Barcelona, Juventus och Sevilla kommer bara lösa biffen och det finns ingen anledning att slänga bra pengar efter dåliga. Här finns det bra läge att sätta 13 rätt för en mindre summa.

■■ Match 1 inleder med en av få vettiga storskrällar. Basaksehir har inte varit så dåliga i de inledande två matcherna. Turkarna stod upp bra hemma i Istanbul mot PSG senast och höll nollan i en timme. Nu har de turkiska mästarna fått i gång spelet i ligan och är ett starkt hemmalag. Manchester United blandar och ger. Men det är helt klart att Solskjaers gäng gör sig bäst när de spelar utan press. Här kliver de in som stora favoriter mot ett disciplinerat försvar på en svårintaglig arena. Det är inget jag är sugen på att spika. När det finns så många givna enkelstreck i övrigt så garderar jag hela vägen där ettan finns till 10%.

För den som vill hålla i kassan, vilket nästan alltid är klokt, finns det även ett gäng värdespikar att ta till.

■■ Paris SG har stora problem i truppen när de reser till Leipzig i match 2. Sedan tidigare var Icardi, Draxler och Verratti out och nu får de franska giganterna klara sig utan sin två största stjärnor Mbappé och Neymar. Det är gigantiska avbräck. Leipzig blev avklädda av Manchester United senast, men har i övrigt inlett säsongen starkt. Har ett bra truppläge där Sabitzer nu också är tillbaka i spel. Med detta utgångsläge ska tyskarna vara favoriter på hemmaplan.

Men strecken säger något helt annat där det svenska folket streckar ettan under 30%. Häftig värdespik!

■■ Både Sevilla och Barcelona har det gemensamt att de möter betydligt sämre motstånd som dessutom har stora avbräck. Krasnodar reser till Spanien med några av sina absolut bästa lirare ur spel i match 7. Med Claesson, Petrov, Wanderson, Ari och Cabella out blir det offensiva spelet rejält lidande. Krasnodar hade fått stryk på mäktiga Ramón Sánchez Pizjuán även i vanliga fall.

Sevilla får det nu bara lite lättare. Det går inte att krama vatten ur en sten. Den högt streckade ettan lämnas ensam.

■■ Barcelona är en ännu större favorit i match 3. Dynamo Kiev har nämligen drabbats av corona. Hela åtta spelare sitter i karantän och dessutom är lagkaptenen Sydorchuk avstängd. Det blir nästan löjligt att ha med matchen på kupongen.

Spika ettan och gå vidare.

■■ Jag har svårt att se hur den här kupongen ska kunna ge över sexsiffrigt. Men vill man göra ett försök så är det läge att plocka bort någon dålig favorit. En sådan hittas i The Championship, som avslutar kupongen med fem matcher. Jag rekade mot Reading senast de var med på kupongen och skrev att det var dags för turen att ta slut borta mot nykomlingen Coventry. Mycket riktigt blev det också torsk. Reading är som sagt inte ett lag för toppen av The Championship och spelar en fotboll som skapar få målchanser. I match 9 blir The Royals rejält överskattade igen. Preston är ett minst lika bra lag och trivs ju helt klart bättre på resande fot. Det är en häpnadsväckande statistik gästerna visar upp med fem torsk hemma på Deepdale, men tio poäng på fyra matcher borta vilket är bäst i ligan.

Då har topplag som Brentford och Norwich ändå gästats. När ettan streckas upp över 50% är det inget snack. Den ska väck. X2, eller spiktvåa, till lysande värde spelas.

SPIKEN

Barcelona (match 3)

Barcelona är inte inne i sin stoltaste period i historien men 2-0-vinsten borta mot Juventus var stark. Nu väntar ett Dynamo Kiev med gigantiska avbräck. Ukrainarna har stora delar av laget sjuka i corona och lagkaptenen avstängd. Ettan hade varit given i vanliga fall, nu är den bank.

SKRÄLLEN

Basaksehir (match 1)

De turkiska mästarna gör sällan bort sig hemma i Istanbul och kommer att spela en disciplinerade fotboll och släppa till få ytor. Manchester United är fortsatt ojämna och trivs bäst när de får ligga på rulle. Det kommer inte hända här. Ettan till 10% är det bästa stora skrälldraget på kupongen.

FAVORIT I FARA

Reading (match 12)

Har verkligheten hunnit ikapp Reading? Turen tog slut senast borta mot Coventry när säsongens första förlust ristades in. Och nu kan den andra mycket väl komma. Preston är ligans bästa bortalag och det här ska vara en helt öppen drabbning. När ettan då streckas upp över 50% är det så klart läge att gå åt andra hållet.