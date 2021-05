Blir högt streckade – får förtroendet ändå

Det är bra spridning på torsdagens Topptips som inleds i Allsvenskan, fortsätter med matcher från Norge och Danmark, tar sig an avslutningen i belgiska ligan och avslutas med playoff-matcher mot League One i England och Serie A i Italien.

Här är mina bästa drag, och som vanligt går jag för de större pengarna.

■■ Match 1. Elfsborg orkade inte hålla ihop det hemma mot Halmstad senast. Trots en tidig 2-0-ledning mot nykomling så blev det noll poäng (2-3). Det märkes att boråsarna saknade spelare på mittfältet där Olsson, Holst och Alm samtliga var på skadelistan. Samma viktiga trio ser nu återigen ut att saknas när en betydligt tuffare uppgift väntar i Malmö. Förutom att allsvenskans bästa lag, i alla fall på pappret, står på andra sidan så brukar Elfsborg göra sina bästa matcher på plastmatta, inte på naturgräset på Stadion. Här har MFF vunnit fyra och spelat en oavgjord i de fem senaste inbördes mötena. Skåningarna har börjat trumma på och Tomasson använder verkligen hela sin starka trupp och roterar friskt. Senast fick nyförvärvet Antonio Colak stå som den stora matchvinnaren mot Kalmar med två mål och en assist.

Visst finns det risk att ettan drar i väg lite vad gäller procenten, men jag har väldigt svårt att se att ett skadedrabbat Elfsborg orkar stå upp över 90 minuter här. Spiketta!

■■ Match 3. Matchen som kommer vara av störst betydelse vad gäller utdelningen denna kväll. Rosenberg kom inte alls upp i nivå i fjol och var hela 30 poäng från ligatiteln. Denna säsong ser det bättre ut när Åge Hareide har en egen liten svenskkoloni att förfoga över i Wiedesheim-Paul, Molins, Andersson och Vecchia. Det blev en skön pinne borta mot de regerande mästarna Bodö/Glimt senast där just Wiedesheim-Paul, värvad från Halmstad, hoppade in och kvitterade. Nu kliver Rosenborg in som rejäla favoriter när Brann gästar. En stor anledning är Branns svaga start på säsongen med tre raka förluster och 1-10 i målskillnad. Så dåliga är dock inte gästerna som i fjol var ett stabilt mittenlag. Motståndet har varit tufft, där topplaget Molde på bortaplan inte är en nöt som förväntas att bli knäckt. Senast Brann var på besök i Trondheim, i november, så blev det faktiskt vinst med 3-2.

Jag är inte särskilt förtjust i att spika av ett hemmalag i Eliteserien till över 80% så här tidigt på säsongen innan spelet har satt sig. Jag går för de stora pengarna och helgarderar.

■■ Match 4. Genk och Royal Antwerp har mötts två gånger på drygt en månad, det har varit minst sagt underhållande matcher som slutat med varsin 3-2-vinst. Senast drog Genk det längsta strået genom ett avgörande i slutminuterna. Genk behöver gå för vinst här och hoppas på att Club Brugge tappar poäng senare under kvällen för att fortfarande ha en liten chans på ligatiteln. Antwerpen är i sin tur bara målskillnad från att gå om Anderlecht i den här Mästerskapsgruppen och kvalificera sig för Europaspel. Motivation finns på båda sidor och jag räknar med ännu en frejdig match med många mål med tanke på klassen som finns offensivt i båda läger. Med formtoppade lirare som Onuachu, Ito och Bongonda ska Genk vara favoriter, men jag tycker de blir för stora. Antwerpen kommer från två fina insatser mot Club Brugge där de höll upp det riktigt bra på bortaplan senast.

Kan de hålla samma nivå här är de knappast chanslösa. Jag gillar ”gubbgarderingen” (ettatvåa) där tvåan till 18% är ett måste.

ANNONS: Lämna in expertens system på 108 rader

Spiken

Malmö FF (match 1)

Elfsborg föll ihop i den andra halvleken mot Halmstad. Där saknades en viktig trio på mittfältet i form av Olsson, Holst och Alm. Alla tre ser ut att vara borta nu med. Då blir det svårt för plastlaget från Borås när årets svåraste bortamatch (?) ska liras på naturgräs i Malmö. MFF är det starkare laget här och vinner.

Skrällen

Brann (match 3)

Brann har haft en tung start på Eliteserien med tre raka förluster. Så dåliga är dock inte gästerna som var ett stabilt mittenlag i fjol och dessutom vann här på Lerkendal. Under 10% måste tvåan få följa med som en superskräll.

Favorit i fara

Genk (match 4)

Genk måste gå för vinst för att fortsatt kunna hota Club Brugge om ligatiteln. Här finns således inget att spara på och det kan öppna fina ytor för ett vasst Royal Antwerp.