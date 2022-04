Everton - Chelsea

■■ The Toffees har verkligen kniven mot strupen i bottenstriden. Efter en fruktansvärd vår så står de i runt två gånger pengarna att åka ur. Laget har spelat flest säsonger i högsta ligan och enbart relegerats två gånger i historien, nu börjar det bli skrämmande nära en tredje. Massor av skadeproblem i truppen under säsongen och värvningen av Lampard som manager har hittills inte varit lyckad.

Nu är det do or die resten av matcherna men spelschemat är tufft gentemot de andra bottenlagen.

Jag hade ett litet spel på Man United att inte förlora mot Chelsea under torsdagskvällen på hemmaplan. Man kan säga att jag kom lite snett där även om matchen slutade 1-1. De blåa fullkomligen ägde matchen och lät i princip inte United komma över mittcirkeln. Tuchel har återigen hittat vårformen på laget och jag satt och funderade på vad de kunde ha gjort i Champions om inte marginalerna varit emot dem i dubbelmötet med Real Madrid.

Kortare vila för Chelsea, men med endast ligan att fokusera på just nu så bör det inte bli några större rotationer inför resan till Goodison.

Jag tror att Chelsea vinner matchen på ren kvalitet och styrka. Jag funderade ett tag på underspel då Everton lär försöka göra matchen till ett slagfält likt matchen mot Liverpool. Men väljer raka tvåan i trippeln. 0-1?

Spel: Chelsea 1,81.

ANNONS: Lämna in expertens spel

Watford - Burnley

■■ Watford kommer att åka ur Premier League, men i teorin är det inte helt klart. Laget har chansen att gripa det sista halmstrået i bottenmötet med Burnley. Hodgson är den tredje tränaren under säsongen och den italienska ägaren har bytt managers i ungefär samma utsträckning som andra byter strumpor. Hornets har spelat en alltför naiv fotboll under året och släppt in hela 67 bollar. Det har i perioder sett spännande ut men detta funkar helt enkelt inte i Premier League.

Jag tycker dock att de har sett lite bättre ut på slutet och tror och hoppas på en bra insats i denna måstematch. En del skador men jag tycker den troliga startelvan bör kunna prestera.

Burnley är där igen. De har tippats att åka ur eller fightas runt strecket i många år på raken men alltid klarat sig kvar. Nu har de efter ett gäng bra insatser lyckats krypa sig nära strecket och är enligt oddsmarknaden endast runt 35% att ryka. Många, inklusive jag själv förstod inte riktigt varför de valde att sparka trotjänaren Sean Dyche mitt under brinnande bottenstrid, speciellt med tanke på att han klarat av det så många gånger förr. Men det har blivit sex pinnar på två matcher efter detta så resultaten har kommit. På planen ser det kanske inte fantastiskt ut, men det har det sällan gjort. Även Burnley har en del avbräck i Cornet, Mee, Westwood, Rodrigues och Pieters.

Jag tycker inte skillnaden mellan dessa lag är så stor. Jämna odds och för mig blir det avgörande med hemmaplan. Etta!

Spel: Watford 2,78.

ANNONS: Lämna in expertens spel

Nottingham - Swansea

■■ Championship. 16.00. Jackpot på stryket och popcorn i skålen. Finns det något bättre? Nottingham lyckades slå Fulham på bortaplan i tisdags och har nu chansen att knipa en direktplats till PL. De ligger tre pinnar bakom Bournemouth med samma målskillnad. Sherifferna behöver alltså vinna här mot Swansea, helst med ett par bollar. Laget är i en fantastisk form och det är egentligen bara Dybbans Luton som har lyckats stoppa Forest sista veckorna.

Jag tror att vi kommer få se ett relativt skadefritt Forest köra plattan i botten från start. Steve Cooper möter sitt före detta lag och med en oförändrad elva så bör det kunna bli stor dominans från hemmalaget.

Swansea med tiki-takatränaren Russell Martin har checkat ut för säsongen. Från att ha spelat en kontrollerad fotboll med mycket boll, där motståndarna haft svårt att skapa chanser, till att släppt in hela åtta mål på tre matcher. De har visserligen gjort åtta själva men den underliggande statistiken visar att de kanske borde ha förlorat varje match med minst två bollar. Senast hemma mot Bournemouth släppte de till nästan 5,0 (!) xG i en vild match. Skada på mittbacken Ben Cabango oroar ett redan skakigt försvar.

Jag har redan tagit ettan tidigt i veckan till ett odds som har sjunkit. Väljer nu att spela övern då jag tror det kommer bli öppet. Forest behöver målskillnad och Swansea har släppt på alla bromsar de haft tidigare under säsongen.

Spel: Över 2,5 – 1,88.

ANNONS: Lämna in expertens spel

Helgens trippel Everton - Chelsea 2: 1,81 Watford - Burnley 1: 2,78 Nottingham - Swansea ö2,5: 1,88 Totalodds: 9,46 Visa mer

Helgens chips och dip…

✓ … Svenska Spel har slagit på den stora trumman och 13 miljoner i JP väntar på oss! Stryktipspodden med glödheta trion Bengan, Dybban och Adam som spelade in 1.3 miljoner på ET i onsdags. Ligger nu uppe på youtube och där poddar finns!

✓ … Avgörande moment i PL-striden under Lördagen när både City och Liverpool spelar. Bägge står som storfavoriter mot Newcastle respektive Leeds. St James Park och Elland Road är dock två arenor som producerat skrällar genom åren. Faller någon av guldfavoriterna?

✓ … Lampard är i rejäl knipa med sitt Everton och det börjar lukta uttåg ur ligan för de blå. Nu kommer Lampards verkliga kärlek på besök i form av Chelsea. Stor dramatik att vänta både på och utanför planen. Everton är i behov av tre pinnar!

✓ … Även de andra PL-matcherna på söndagen är blytunga. Slaget om CL-platser ska avgöras när Spurs tar emot Leicester och senare blir det London-derby mellan Arsenal och West Ham.

✓ … Avgöras ska det i Serie A också! Tonali fixade 3 pinnar på matchens sista spark senast för Milan som tog ett grepp om titeln när Inter förlorade mot Bologna en dag senare. Nu väntar Fiorentina hemma för Milan och Inter reser till ett formstarkt Udinese. Missa inte!