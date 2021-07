Belgien - Italien: Allt du behöver veta inför

Belgien - Italien i fotbolls-EM: Expertens spelanalys

■■ Belgien har egentligen inte gjort en enda riktigt bra match det här mästerskapet, trots att man vunnit samtliga. Det säger en del om kvalitén som finns i truppen. Åttondelsfinalen var en enda lång transportsträcka av försvarsspel under andra halvlek. Det räckte precis.

Ska man peka på någon svaghet hos Belgien så ligger den just i backlinjen. Mittfälten har heller inte lyckats dominera bollinnehavet, istället har det varit kontringsfotboll som varit det primära målet.

■■ Italien spelar också en väldigt raka fotboll men man var illa ute mot Österrike. Förändringen med Verratti in och Locatelli ut gjorde att mittfältet blev väldigt baktungt. Det saknades en dynamisk spelare i anfallsspelet. Samtidigt hade Insigne, Berardi och Immobile otroligt svaga matcher framåt. Det dröjde länge innan Mancini vågade göra några byten men när de väl kom så blev det en helt annan matchbild.

Italien har bara släppt in ett mål i mästerskapet och går in som knapp favorit sett till hur laget spelat under turneringen.

Belgien - Italien: Skador och startelvor

Skador/avstängningar

Belgien: Både de Bruyne och Hazard tvingades kliva av senast. Det är inte omöjligt att Belgien väljer att chansa med dessa spelare ändå. Castagne är fortsatt på skadelistan.

Italien: Både Florenzi och Chiellini är tillbaka i träning och kan vara aktuella för startelvan igen efter att ha missat åttondelsfinalen.

Förväntade startelvor

Belgien: Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; T. Hazard, Witsel, Tielemans, Meunier; Mertens, Lukaku, Carrasco

Italien: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne

Fotbolls-EM: Speltips inför Belgien - Italien

BLYGER: Under 2,5 mål i matchen.

Odds: 1,61

ANNONS: Lämna in expertens spel

KLOKER: Italien att vinna.

Odds: 2,42

ANNONS: Lämna in expertens spel

TOKER: Italien att vinna med handicap -1,5.

Odds: 5,30

ANNONS: Lämna in expertens spel

Belgien - Italien: Vilken kanal sänder matchen?

Avspark: 21.00 (studio från 20.00)

Kanal: SVT

Kommentatorer: Chris Härenstam och Glenn Strömberg.

Studio: André Pops, Jonas Eriksson, Therese Strömberg och Daniel Nannskog.

Arena: Allianz Arena i München.