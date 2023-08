Bästa spelet i världens mest svårtippade liga

■■ Det finns en hel del smått och gott i oddsväg att plocka av under fredagskvällen. Jag gillar bland annat hemmastarka mästarna Feyenoord i Supercupen hemma mot ett försvagat PSV.

Den stora godbiten är dock starten av The Championship. Sheffield W tar emot Southampton i en smygpremiär innan resten av omgången rullar på under lördagen. Nykomlingen Sheffield W stod för ett otroligt playoff där bland annat 0-4 hämtades in från den första semifinalen mot Peterborough. Med tanke på faciliteterna ska den här klubben höra hemma i den här ligan, men sommaren har inte gett de bästa förutsättningarna för det här återtåget. Truppen har inte fyllts på som väntat och framför allt har man oväntat gjort sig av med tränaren Darren Moore och tagit in spanjoren Xisco Munoz, med ett förflutet i bland annat Watford. Jag tror Sheffield W får ta steget direkt ner i League One igen och här väntar en tuff premiär. Southampton har fått behålla fler spelare än jag trodde efter degraderingen och har en ny spännande tränare i Russel Martin.

Ska bara vara med och slåss om topplaceringarna. Jag spår toppen mot botten här. Premiärer är alltid luriga, men 2,31 på tvåan är väldigt lockande.

Dagens bästa spel

Sheffield Wednesday - Southampton 2

Odds: 2,31

ANNONS: Lämna in expertens bästa spel

Bomben

■■ Jag spår målfest på Bomben. Framför allt i den holländska premiären och stormatchen Feyenoord mot PSV. Där krämar jag på rejält, framför allt på hemmalaget. Jag gillar Southamptons chanser mot bottentippade Sheffield W, men på Bomben är det ändå läge att få med några mål på hemmalaget.

I Belgien väntar en svårtippad match mellan två förmodade topplag, där jag tror att båda sidor målar.

SYSTEMFÖRSLAGET

1. Sheffield Wednesday - Southampton: 0,1,2 - 1,2

2. Feyenoord - PSV Eindhoven: 2,3,4 - 1,2,3

3. Standard Liège - Royale Union SG: 1,2 - 1,2

216 rader

ANNONS: Lämna in expertens systemförslag till Bomben

Match för match

Hertha Berlin - Wehen X

Hertha Berlin har en spretig trupp och föll tungt i premiären mot Düsseldorf. Wehen saknar avstängda Vukotic men tog en skön poäng mot Magdeburg. Gästerna är inte chanslösa i Berlin.

Paderborn - Osnabrück 1

Paderborn nosade på toppstrid men föll i premiären mot Greuther Fürth. En utvisning förstörde möjligheterna men hemma mot nykomlingen Osnabrück finns toppchans till seger. Gästerna slår ur underläge.

Silkeborg - Vejle BK 1

Silkeborg har inlett svagt men motståndet har varit tuffast möjliga. Vejle har spelat bra men förlorat två raka vilket inte bådar gott för en nykomling. Svårt igen nu. Vettig etta.

Feyenoord - PSV 1

Feyenoord vann Eredivisie i fjol och bortsett Kökcü har stommen stannat kvar hos mästarna. Mycket är nytt i PSV som bland annat tappat stjärnan Simons. Ettan gillas i Rotterdam där hemmaplan spelar roll.

St.Liege - Royale Union 2

Royale Union SG imponerade i 2-0-segern mot Anderlecht. Offensiven har gott om spets som kan hota Standard Liège. Värdarna kom inte till sin rätt mot St. Truiden. Tuffare emot här. Rättmätig favorittvåa.

Sheffield Wednesday - Southampton 2

Nykomlingar från olika håll där Southamptons trupp lovar toppstrid. Russell Martin är en intressant tränare och The Saints är i grunden bättre än bottentippade Sheffield Wednesday. Tvåan gillas trots bortaplan..

Schweiz - Spanien 2

Spanien har visat högst högstanivå men genomklappningen mot Japan oroar. Schweiz har inte samma spets men är samtidigt taktiskt slipade och kan krympa ytorna för Hermoso och company. För lågt odds på tvåan.

Japan - Norge 2

Norge behövde islossningen mot Filippinerna. Graham Hansen sitter på outnyttjad potential och Japan blir för stora favoriter. Spelförande kostym passar inte japanskorna som får se upp. Tvåan lockar.