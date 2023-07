Båda lagen går för seger – blicka mot överspelet

Vi har två allsvenska matcher att se fram emot under kvällen. Topplaget Elfsborg tar emot Hammarby. Man gör det utan stjärnan Ondrejka som lämnat för proffslivet utomlands. Den andra matchen spelas i Sölvesborg mellan Mjällby och Kalmar. Det är den matchen jag valt att ta en närmare titt på.

Mjällby har byggt vidare på det Brännström gjorde så bra med laget under fjolåret. Man är välorganiserade och tydliga i sitt sätt att spela. Det är en rak fotboll men man är inte rädda för att dra ner tempot i matcherna. Just nu befinner man sig på en tionde plats men risken finns att man kommer tappa ytterligare placeringar nu när Persson och Rosengren lämnat klubben. Det var två nyckelspelare i deras startelva, framförallt offensivt.

Kalmar har också tagit vid där förra tränaren slutade. Spelsystemet påminner en hel del om det som Rydström applicerade under fjolåret. Laget har fyra raka matcher utan förlust och ligger just nu femma.

Det är två defensivt starka lag och Mjällby har haft problem med målskyttet. Hemmalaget har gjort nio mål på tolv matcher vilket ger ett målsnitt på under ett mål per match. Alla förväntar sig en jämn och målsnål historia, det speglar sig också i mållinan. Ser man det ur ett annat perspektiv så är det en match som båda lagen tänker att man har chans till tre poäng. Jag tror att både Kalmar och Mjällby kommer att jaga en seger. Det finns offensiv kvalité hos bägge lagen och mållinan 2.0 Asian tycker jag ligger i underkant. Överspelet spelas till oddset 1,87.

På Bomben håller jag nere målsiffrorna i Mjällby mot Kalmar men har Kalmar som klar favorit. Oddset på överspelet är tilltalande men det troliga är att vi får en jämn och ganska målsnål tillställning. Jag räknar även med att Hammarby kör över BP i Damallsvenskan. Elfsborg mot Hammarby känns mer öppen även om Elfsborg bär favoritskapet. Ett offensivt Elfsborg talar för en målrik match.

Dagens bästa spel

Mjällby – Kalmar: över 2.0 mål Asian.

Odds: 1,87

Bomben

A. Elfsborg – Hammarby

1, 3, 4 – 1, 2

B. Mjällby – Kalmar

0, 1 – 0, 1, 2

C. Brommapojkarna – Hammarby

0, 1 – 1, 3, 5

216 rader, spelstopp 18.59

Matchlistan

Elfsborg – Hammarby 1

Elfsborg har tappat succéspelaren Ondrejka då han lämnat klubben. För Hammarby är Fenger osäker till spel. Hammarby har sett uddlösa ut offensivt hela säsongen. Elfsborg ska vara favorit.

Mjällby – Kalmar X

Både Rosengren och Persson har lämnat Mjällby under uppehållet. För Kalmar är Gustafsson ett frågetecken inför mötet. Kalmar avslutade starkt i ligan innan uppehållet. Målsnålt kryss?

Brommapojkarna – Hammarby 2

Hammarby har radat upp segrar i ligan och ligger bara tre poäng från ettan Häcken i tabellen. Gästerna jagar sin sjunde raka seger. BP hämtade upp 0-2 till 2-2 i derbyt mot DIF förra omgången.

Stabaek – Strömsgodset 2

Hemmalaget har Pedersen och Kabran på skadelistan. Det skiljer endast en poäng mellan lagen i ligan. Godset har visat fin form i ligan med segrar mot Bodö/Glimt och Vålerenga. Skrälläge!

Liverpool – Maldonado 1

Liverpool har vunnit samtliga tre matcher i ligan i överlägsen stil. Laget föll tungt mot Corinthians i Libertadores men man har fått långa vila mellan matcherna. Tuff uppgift för gästerna...

Mirassol – Ituano 1

Mirassol jagar uppflyttning den här säsongen och man har inlett ligan starkt. Laget befinner sig tre poäng från en av direktplatserna. Ituano har fyra spelare på skadelistan inför matchen.

Goias – Coritiba 1

Nyckelmatch i bottenstriden. Både Goias och Coritiba befinner sig under strecket i nuläget. Båda snittar under ett mål per match framåt. Gästerna har tre spelare på skadelistan. Avslag på ettan.

Newells Old Boys – Gimnasia 1

Campagnaro och Gonzales saknas för hemmalaget. Gimnasia har Guiffrey, Chavez och Miranda borta med skador. Newells har tre raka 1-1-matcher inför nattens möte. Lutar åt hemmasidan.