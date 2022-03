Även de suraste börjar se ljuset

■■ Just variansen kan vara förödande för en spelare om man inte vet vad det innebär. Jag har tidigare skrivit att multiplar är bättre än singlar om alla dina tre spel har ett positivt värde.

Men vad innebär varians och varför spelar många professionella spelare singlar?

■■ Om vi antar att dina spel har exakt ett (1) i EV och att oddset är två (2) ggr pengarna. Då kommer en trippel stå i 8 ggr och ha 12,5% chans att sitta. Det betyder att du kommer att ha långa perioder utan att sätta ett enda spel. Hur funkar det då med dubblar och singlar med samma tre spel?

Det finns åtta utfall om du spelar tre matcher (alla med två i odds) som har lika stor sannolikhet, 12,5%.

Ett utfall där du sätter alla tre spel.

Tre utfall där du sätter två av tre spel (totalt 37,5%).

Tre utfall där du sätter ett av tre spel (totalt 37,5%).

Ett utfall där du missar alla tre spel.

Spelar du 300 spänn på en trippel så kommer du 12,5% av gångerna få tillbaka 2400 kronor. Resten av gångerna backar du hela spelet, 300 kronor.

Spelar du 100 kronor på tre stycken dubblar så kommer du få tillbaka 1200 spänn 12,5% och 400 kronor 37,5% av gångerna.

Det betyder att du i stället för en gång på åtta så plussar du hela hälften av gångerna.

Spelar du 100 kronor på tre stycken singlar så kommer du få tillbaka 600 spänn när alla sitter (12,5%). När två sitter får du tillbaka 400 kronor och när en sitter får du tillbaka 200 kronor. Enbart när alla missar (12,5%) så backar du hela trehundringen. Vinsten på tripplar lockar så klart och det är bättre värde på bra multiplar, men vill du hålla ner pulsen och inte ha alltför stora swingar på ditt spelkonto så rekommenderar jag att spela dubblar eller singlar i stället.

Denna veckas trippel i England har oddset: 8.20.

WBA - Huddersfield

■■ Fredagsmatch i Championship och vad kan vara bättre än att smyga upp en stream på paddan när tacosen är uppätna och Talang rullar i bakgrunden på tv-skärmen?

WBA har haft en stökig säsong och har gått från att vara en av favoriterna till direktuppflyttning till att kämpa för att närma sig kvalplats. Statistiskt sett är de ändå ett av de lagen som sticker ut och resultaten har inte alltid motsvarat prestationerna. Med det sagt så måste man kunna förvänta sig mer av laget. Nu har de tagit in både Steve Bruce som manager och Andy Carroll som centertank. Jag vet inte om det är vägen att gå men jag tror ändå att WBA kommer att höja sina resultat under våren. I princip fullt lag och jag förväntar mig en bra insats hemma på The Hawthorns.

Huddersfield gör en fantastisk säsong. De ligger faktiskt trea i tabellen på samma poäng som Bournemouth och det skulle vara en bragd av rang om de lyckades ta en direktplats till Premier League. Jag har kanske undervärderat laget under säsongen, Carlos Corberan har satt ett försvarsspel som är ett av de bästa i divisionen. Detta ihop med att Hudds verkar ha en tro på sitt spel och har aldrig egentligen dippat i sina insatser. Den underliggande statistiken pekar mot att det kommer bli tuffare under våren men statistik är som tidigare konstaterat, inte allt.

Dock borde truppen vara för tunn för att orka hela vägen. Skada på den unga mittbacken Levi Colwill stör och jag tror det kommer bli en svår uppgift att ta poäng mot WBA.

Spel: WBA 1,92.

ANNONS: LÄMNA IN EXPERTENS SPEL

Brentford - Burnley

■■ The Bees har, efter en väldigt bra inledning av säsongen, haft en väldigt tuff vinter. Vinsten senast borta mot Norwich var väldigt välkommen och nu har de ett gap på sex poäng ner till lördagens motståndare, Burnley, på nedflyttningsplats. Ivan Toney tryckte in ett par baljor och januariförvärvet Christian Eriksen fick sin första start. Skadeläget ser okej ut med ett troligt avbräck i mittbacken Christian Nørgaard.

Vi gick emot Burnley förra veckan mot Chelsea. Matchen slutade 4-0 till de blå till slut men i första halvlek var det väldigt jämnt innan det rann i väg efter paus. Jag har hela tiden trott att The Clarets kommer åka ner i år men de har överraskat tidigare säsonger, trots en trupp som kanske inte borde kunna hålla sig kvar. Trots en lyckad värvning i januari av Wout Weghorst och det klassiskt starka mittförsvaret i Mee/Tarkowski så borde det bli en svår bortamatch för Sean Dyche.

Jag tror att Brentford kommer att dominera matchen och bollinnehavet. Burnley behöver vinna och det kan skapa en del ytor för Eriksen och gänget. Ettan tas!

Spel: Brentford 2,24.

ANNONS: LÄMNA IN EXPERTENS SPEL

Arsenal - Leicester

■■ Arsenal är riktigt bra just nu. Den ständigt kritiserade Arteta börjar vända på opinionen och till och med de suraste Arsenalsupportrarna börjar ana ljuset. Topp 4 är väldigt troligt och håller laget i den här utvecklingen så är frågan om de inte fightas mot de tre jättarna nästa säsong. Ödegaard har varit fantastisk och med en pånyttfödd Lacazette så är anfallsspelet mer kreativt och effektivt än på många år. Enbart skada på Smith Rowe men ersättare finns så startelvan kommer att se väldigt fin ut.

Brendan Rodgers har haft en jobbig säsong. Den tidigare så framgångsrika managern har fått bita i mycket skadeproblem på nyckelspelare, tuffa spelscheman och ett läckande försvar. Nu är superstrikern Jamie Vardy återigen på läktaren, tillsammans med Castagne, Bertrand, Evans och Fofana. Detta tillsammans med att de dubbelspelar i Europa, gör att trycket på övriga spelare blir hårt. Senast turade de in en sen vinst mot ett Leeds helt ur slag så jag tror detta kommer bli en väldigt tuff uppgift för rävarna.

Jag tror att ett utvilat Arsenal som spelar fantastiskt just nu kommer att ha goda chanser att köra över Leicester och väljer ett spel på hemmalaget.

Spel: Arsenal -1 (asian) 1,9.

ANNONS: LÄMNA IN EXPERTENS SPEL

Helgens trippel WBA - Huddersfield 1: 1.92 Brentford - Burnley 1: 2.24 Arsenal -1 (asian) - Leicester 1: 1.90 Totalodds: 8.20. Visa mer

Helgens chips och dip…

✓ … Podden är ute och även om det inte är någon jackpot på stryket så är det en kupong utan ett enda lag under 1.50 i odds med på schemat.

Det gillas - och dessutom får vi JP på söndagens EU!

✓ … Tips-SM är inne på tredje veckan. Efter ytterligare en 7-rättare så ändrar jag strategi.

Satsar på att ta så mycket lågoddsare som möjligt så att jag inte hamnar bakom de andra i Stryktipspoddens lag.

✓ … Chelsea går en oviss framtid till mötes. Klubben har beslagtagits från Abramovich och ingen vet egentligen vad som kommer hända.

På Söndag kommer Gigantens Newcastle på besök och är dessutom i högform. Får Giganten fira rejält?

✓ … En match med extra allt väntar på söndag. United i gungning tar emot ett Tottenham i fin form. Vinnaren tar ett kraftigt steg mot spel i Europa nästa år.

Kulusevski mot Elanga. HÄFTIGT!

✓ … Söndagens huvudmatch undrar ni? Givetvis den mellan Luton och QPR.

Dybban mot Bengan med Premier League i potten.

✓ … Utöver matchen ovan väntar en otrolig engelsk söndag!

Sju stekheta Premier League-matcher vara sex stycken med start 15:00!

✓ … Missa inte heller att Svenska Cupen rullar vidare under helgen, med bland annat ”El Västico” när IFK Göteborg gästar Borås för derby mot Elfsborg.