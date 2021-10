Aston Villa är ett riktigt fräckt drag

■■ Vi har en helt magisk fotbollssöndag att se fram emot. Stormatcherna byter av varandra på Europatipskupongen. Stockholmsderby i Allsvenskan, gigantmöte i Premier League och Lombardiet-derby i Serie A är bara några av höjdpunkterna.

Det kryllar av spelvärda skrällchanser och med 4 miljoner i jackpot bäddar det så klart för väldigt trevligt spelvärde. Ett helt gäng favoriter blir alldeles för högt streckade och det får det bokstavligen att vattnas i munnen. Det är bara att vraka och välja mellan alla godbitar.

Här är två skrälldrag som jag prioriterar extra:

■■ Match 3. West Ham har inte tappat sitt fina spel från i fjol. Lagets ser väldigt ramstarkt ut och visade moral i helgen när underläge vändes till vinst borta mot Leeds. Det svenska folket tycks älska The Hammers då laget tenderar att överstreckas så fort de inte ställs mot toppklubbar. Så är fallet även här. När ettan är uppe och snurrar runt 70%, 55% mer rimligt, så är det läge att dra öronen åt sig, särskilt när de spelade Europa League så sent som i torsdags och matchade ett helt gäng viktiga spelare. Crystal Palace har bland annat tagit poäng här på London Stadium tidigare under säsongen när West Ham också ställde som allt för stora streckfavoriter och nu ställs laget mot ett liknande motstånd som imponerat. Brentford har fått en bra start på Premier League-säsongen med bara en förlust på sex omgångar. Förlusten kom mot Brighton (0-1) i en match där Brentford helt klart var värda poäng. Att de kan störa bra lag visades i lördags när The Bees lirade 3-3 i en publikmatch mot Liverpool.

Där var offensiven också på plats, men tidigare är det defensiven som imponerat mest. Jag tror detta Londonderby blir betydligt jämnare än vad strecken säger. X2 är vitala streck och ger rikligt betalt.

■■ Match 8. De regerande Europa League-mästarna Villarreal är ett bra fotbollslag. Insatsen borta mot Manchester United i torsdags var imponerande och förlusten (1-2) speglade inte matchbilden. Samtidigt har Den gula ubåten haft svårt att vinna fotbollsmatcher den här säsongen. Bara en av nio matcher har slutat med vinst där framför allt offensiven stundtals varit sval. På det är skyttekungen och spanska landslagsmannen Moreno skadad, vilket inte förbättrar den delen. Det gör att jag blir förvånad över den höga streckningen på ettan när formstarka Real Betis gästar. Med fem segrar på de sex senaste matcherna så är självförtroenden högt. Canales ser glödhet ut och vilades i torsdagens bortamatch mot Fenerbahce, vilket innebär pigga ben här.

I fjol blev det vinst för Betis i denna bortamatch och jag tror på en stenhård kamp igen. Den överstreckade ettan till dryga 60% lockar således inte alls. X2 prioriteras till fint spelvärde.

Skrällar är det som sagt inga problem att hitta, utmaningen blir att hitta vettiga spikar. Då det är korrekt att helt chansa bort flera överstreckade favoriter så finns det faktiskt utrymme för att ta en och annan ”åsnespik” (överstreckad favorit).

En sådan kommer här:

■■ Match 12. Henrik Rydström är kung hemma i Kalmar. Tränaren har fått KFF på helt rätt köl då smålänningarna ändrat spelidé totalt och spelar en riktigt fin fotboll denna säsong. Senast besöktes ett desperat Blåvitt i Göteborg vilket betydde ytterligare en trepoängare, vilket betyder tio poäng på de fyra senaste matcherna. Poängtappet kom mot AIK. Spelare som Jonathan Ring, Nils Fröling och succénorsken Oliver Berg är i strålande form. Nu är dessutom Erik Israelsson tillbaka efter att ha varit skadad hela säsongen. Lagkaptenen har gjort sena inhopp i de två senaste matcherna och blir så klart en tillgång när han kommer in i matchtempot. Inget ont om Sirius, det är ett lag med en hel del kvaliteter. Men på naturgräs är de inte som bäst.

Enda segern för säsongen på det underlaget kom borta mot Degerfors, där de blåsvarta hade medflyt. Jag ryggar Kalmars fina trend och spikar ettan på Guldfågeln trots att den streckas väl högt.

I skrivande stund ser det ut att bli lite spelvärde på Atalanta i Lombardiet-derbyt (match 5) mot Milan och på Manchester City (match 1) i stormatchen på Anfield. Potentiella spikar, där jag dock gärna hittar in med garderingar på City då Liverpool är i fin form och inte att leka med på hemmaplan. På det hela taget måste man våga gå hårt på idéerna en sån här kupong.

En potentiell chansspik har vi här:

■■ Match 2. Efter inledande tre raka segrar har det rasat totalt för Tottenham. Det har inte alls sett bra ut och Harry Kane är just nu en spillra av sitt rätta jag. Den klara förlusten i derbyt mot Arsenal tog hårt och det var tredje PL-matchen på raken som Spurs släppte in tre mål. Och offensivt har laget näst sämst xG-siffror i hela ligan, bara jumbon Norwich är sämre. Lägg därtill matchande i Europa Conference League. Espírito Santo har en hel del att jobba på för att få det som han vill. Som det ser ut nu kommer det ta tid. Då är det gladare mungipor i Aston Villa. 3-0 hemma mot Everton följdes upp av en bra insats mot Chelsea i Ligacupen och förra helgen besegrades Manchester United på Old Trafford. Starka papper!

När det svenska folket ändå väljer att lägga de flesta av sina ägg i hemmakorgen och streckar upp ettan för hårt är det ett enkelt val att gå andra vägen. X2 åker in på större kuponger, men tvåan runt 20% är en fräck chansspik på mindre system.

Spiken

Kalmar (match 12)

Kalmar streckas egentligen i högsta laget, men på den här luriga kupongen är det okej att spika någon överstreckad favorit. Smålänningarna är i fin form och möter ett Sirius som inte trivs på naturgräs.

Skrällen

Real Betis (match 8)

Villarreal har bara vunnit en av nio matcher den här säsongen, men streckas ändå hårt. Möter tufft motstånd i formstarka Real Betis som vann detta bortamöte i fjol. Skrälltvåan till alldeles för låg procent måste med.

Draget

Aston Villa (match 2)

Tottenham ser inte alls bra ut för tillfället. Varken framåt eller bakåt. Betydligt bättre trend hos Aston Villa som kommer från flera bra prestationer mot bra motstånd och slagit både Everton och Manchester United i ligaspelet. Tvåan runt 20% är högintressant som chansspik.