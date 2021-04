Arsenal får inte någon lätt resa

■■ Fyra kvartsfinaler i Europa League följs åt av fotboll från något mindre scener. En dansk cup-semifinal och ligafotboll från den skotska myllan fyller upp Topptips-kupongen.

■■ Jag brukar säga att det är bra för spelvärdet att udda matcher är med på kupongen, då det svenska folket har dålig koll. Men jag ska villigt erkänna att jag aldrig har sett en fotbollsmatch från skotska division 3 och 4. Däremot hör det till vanligheterna att såna här bonnfotbollsmatcher streckas lite jämnare än vad oddsen säger då tipparna inte vill ”ryka” på en match de inte känner sig bekväma med. Så håll koll på procenten i de skotska drabbningarna och våga spika om spelvärdet blir stort.

Här är mina drag från Europa League:

■■ Match 4. Ska blixten slå ner på samma ställe två gånger i Zagreb? Nej, jag tror inte det. Vändningen mot ett alldeles för defensivt Tottenham var så klart mäkta imponerande av Dinamo Zagreb i denna förra rundan, men nu väntar ett mer väloljat maskineri på andra sidan. Unai Emery har vunnit Europa League förr, tränaren vet verkligen vad som krävs. Det är heller ingen hemlighet att EL är Villarreals stora mål denna säsong. Insatserna har varit riktigt starka hittills där de bortaslog både Salzburg och Dynamo Kiev på bortaplan med 2-0 och tagit sig vidare utan större bekymmer till den här kvartsfinalen Truppläget är dessutom bättre än på hela säsongen och skyttekung Moreno visar högform med ett hattrick i 3-0-vinsten borta mot Granada i helgen.

”Den gula ubåten” sätter sig i förarsätet direkt och grindar ner Dinamo. Tvåan är en vettig spik till 50%.

■■ Match 3. Ajax streckas upp till rätt klara favoriter hemma mot Roma. Lite för klara för min smak. Värdarna saknar nämligen en drös viktiga spelare här, framför allt i backlinjen. De tyngsta namnen som inte kan vara med ikväll är rutinerade Daley Blind (skadad), förstemålvakten Andre Onana (avstängd för doping) och vasse anfallaren från West Ham, Sebastian Haller, som Ajax glömde registrera till EL-truppen. Roma saknar också ett par pjäser, framför allt Mkhitaryan och Smalling, men har fortsatt rejält med klass i truppen. Tidigare i slutspelet har de slagit både Shakhtar Donetsk och Braga på bortaplan.

Jag tror de kan skapa nerv i Amsterdam också mot ett mindre rutinerat motstånd. När det svenska folket låter ettan rusa iväg upp mot 60% måste alla tecken med i ett tidigt skede.

■■ En match jag ser fram emot är Arsenal - Slavia Prag (match 2). Där tror jag inte alls att Arsenal kommer få en så lätt resa som spelbolag och Europatips-tippare tror. Arsenal har efter en bättre period gått ner sig igen. Insatsen hemma mot Olympiakos (0-1) var under all kritik och senast mot Liverpool blev The Gunners faktiskt helt överkörda. Försvaret är långt ifrån någon omöjlig nöt att knäcka för tjeckerna som visat att de trivs ypperligt mot brittiskt motstånd. Slavia har i de två tidigare rundorna vunnit mot både Leicester och Rangers på bortaplan.

Den inhemska ligan har de redan avgjort och haft råd att rotera där för att komma med ett utvilat lag till den här matchen. Jag helgarderar tidigt och tror på ännu en inspirerad insats av Slavia.

SKRÄLLEN

Slavia Prag (match 2)

Arsenal har ett par sämre insatser bakom sig och har allt att förlora. Slavia Prag har visat att de är ett riktigt bra fotbollslag och trivs mot brittiskt motstånd. Vinster borta mot både Rangers och Leicester imponerar.

SPIKEN

Villarreal (match 4)

Villarreal har bättre truppläge än på mycket länge, skyttekung Moreno i storform och en tränare (Unai Emery) som har stora framgångar bakom sig i Europa League. Dinamo Zagreb gjorde en bragd mot Tottenham, men blixten slår inte ner på samma ställe igen.

DRAGET

Aarhus (match 5)

Det första av två möten av semifinalen av den danska cupen. En uddamålsförlust för bortalaget behöver således inte vara hela världen. Här tycker jag Aarhus ska ha vettig chans hemma mot ett Randers som ser ut att sakna skyttekung Kamara. Till 44% är det en kul spiketta.