Arsenal är en mycket stabil spiktvåa i kväll

■■ Fem matcher från det kaotiska VM-kvalet i Sydamerika och tre returmöten i damernas Champions League står för porten denna Topptips-torsdag. För andra dagen på raken har vi en kupong med flera stora oddsfavoriter.

Återigen blir mitt tips att göra mindre system med högre radinsats.

■■ Om jag slänger mig in på raden direkt så finns det två bank-spikar som bara vinner. Argentina står i 1,05 i odds (match 2) och ska vara överlägsna på hemmaplan mot Bolivia. De fyra Premier League-spelarna i truppen, som var anledningen till de parodiska scenerna mellan Brasilien-Argentina för några dagar sedan där Brasiliens Anders Tegnells gick in och avbröt matchen efter sex spelade minuter, har fått resa hem. Men det är ändå en väldigt stark elva som kan mönstras med Messi och Di Maria i fören. Bolivia är ingen enkel nöt att knäcka när de får spela på sin höga höjd hemma i La Paz. Men på bortaplan är de betydligt vekare.

Nationen har inte vunnit en VM-kvalmatch på resande fot på 28 år. Truppmässigt är de kvalets sämsta lag på pappret. Bank-etta, som sagt.

■■ I match 6, från damernas Champions League, hittar vi också för stor klasskillnad för att det ska vara värt att ödsla garderingar. Arsenal vann hemmamötet i London med ”blygsamma” 3-0. Men det var en tillställning som var avgjord redan i den andra minuten när stjärnan, nyförvärvet från Lyon, Nikita Parris gjorde matchens första mål. Att The Gunners har en bred trupp bevisades i Premier League-premiären i helgen. Trots att Parris då satt på kvisten så vann Arsenal med 3-2 mot förra årets Champions League-finalister. Där stod i stället den offensiva trion Iwabuchi, Mead och Miedema bakom det mesta. Slavia Prag är överlägsna i den inhemska ligan, men det är en riktig brötarserie där de aldrig ställs på några riktiga prov. Arsenal behöver visserligen inte gå för vinst, men Jonas Eidevall kommer ställa upp med en elva som är tillräckligt överlägsen för att vinna den här matchen också.

Troligen även med marginal. Stabil spiktvåa.

■■ Match 8. Med flera lågoddsare på kupongen som streckas högt verkar det svenska folket glömma bort Breidablik Kopavogur i damernas Champions League. Isländskorna var en besvikelse i det första mötet med Osijek som slutade 1-1 i Kroatien. Kroatisk damfotboll håller dock ingen högre nivå och hemma på ön bör klasskillnaden lysa igenom. Breidablik har flera landslagsspelare i laget som Gunnlausdóttir, Tómasdóttir och Albertsdóttir där den sistnämnda har haft en riktigt fin säsong med 11 mål och 10 assist på 17 matcher i den isländska ligan. Här ställs hemmalaget ut till klara oddsfavoriter (1,32) men streckas som om det är en betydligt jämnare match som väntar.

I skrivande stund finns ettan till under 45%, vilket innebär att det svenska folket satt ett odds runt 2,25 i stället. Procenten lär krypa uppåt under dagen, men håller sig ettan under 70% finns det jättefint värde att hämta. Bra spik.

■■ Med tre spikar redan klara så finns det exempelvis utrymme för att stoppa in garderingar på en annan stor favorit i match 1. Brasilien streckas över 80% och saknar fortsatt sina Premier League-spelare Alisson, Ederson, Jesus, Richarlison, Firmino och kaptenen Thiago Silva. De har så klart ett vasst lag ändå, men med tanke på att det i mitt tyckte finns bättre spikar så stoppar jag in chansgarderingar på ett visserligen anonymt, men kollektivt starkt Peru.

När lagen möttes i Copa America i somras vann Brasilien den här matchen med knappa 1-0. Då med bästa laget.

■■ Match 5. Här möts två lag med tuffa avbräck. Venezuela tvingas avvara Evertons Rondon, som inte kunde vara med på denna samling, och lagkaptenen Rincon som är avstängd efter sitt röda kort i förlustmatchen mot Peru (0-1) senast. Paraguay har dock minst lika stora problem. Avstängningar på duon Gómez/Morel stör och lagets bästa spelare, Newcastles Almiron, har stoppats från matchen. Paraguay har efter en fin inledning på detta kval tappat fart. Mycket beroende på att de fortsatt är det enda lag i serien som inte har lyckats vinna på hemmaplan. Det röda kortet som kom redan i den 38:minuten förstörde festen för Venezuela senast som ändå stod upp bra defensivt mot Peru. Med elva man på banan vill jag inte räkna bort poängchans här.

Jag helgarderar för att få med skrälltvåan till 15%.

Spiken

Argentina (match 2)

Trots att Argentina saknar ett koppel Premier League-spelare så är det ett riktigt starkt lag som ställs på banan. Messi, Di Maria och Dybala ska ha lekstuga med nattens motstånd. Bolivia är ett kraftigt hemmabetonat lag som inte vunnit en VM-kvalmatch borta på 28 år och håller på pappret lägst nivå i denna kvalgrupp.

Skrällen

Venezuela (match 5)

Paraguay går fortsatt vinstlösa på hemmaplan i detta VM-kval. Saknar här avstängda duon Gómez/Morel samt Newcastle-stjärnan Almiron. Venezuela har också avbräck, men stod upp bra med tio man borta mot Peru och räknas inte bort.