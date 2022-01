Argentina borde inte vara favoriter

■■ Argentina utan Messi streckas felaktigt upp som favoriter borta mot Chile i det Sydamerikanska VM-kvalet i natt. Sådant måste givetvis utnyttjas. Chile blir min chansspik.

I övrigt är jag svag för skrällen Jamaica som tar emot ett Mexiko med tunga avbräck.

■■ Två ligamatcher från Belgien och Portugal inleder torsdagens Topptips, men det är VM-kvalspel från Syd- och Nordamerika som dominerar kupongen.

Här finns det flera fina drag att göra där lag som Argentina och Brasilien streckas alldeles för högt, men redan är klara för VM och saknar var sin världsstjärna.

■■ Match 1. Det kommer inga spikar gratis i dag då det är garderingstvång och skrälljobb på flera favoriter. Men någonstans måste man sätta ner foten och jag gör det redan i match 1 där det väntar seriefinal i den belgiska ligan. Club Brugge är regerande mästare och har den på pappret klart starkaste truppen i Jupiler League. Truppläget är bra och formen likaså. Nederländaren Alfred Schreuder tog över som tränare för en månad sedan med målet att hämta ikapp det oväntade tappet till toppen och försvara titeln. Här väntar en väldigt viktig match på den resan då serieledarna gästar. Royale Union Saint-Gilloise har stått för en smått osannolik säsong. Som nykomlingar leder de ligan i suverän stil, nio poäng före Antwerpen och Club Brugge. Framför allt har de en häftig offensiv där tysken Undav och schweizaren Frey stått för 18 mål var och delar skytteligaledningen. Defensiven är dock inte omöjlig att ta sig igenom. Här saknas dessutom givna dansken Jonas Bager som är avstängd. En av få förluster den här säsongen kom mot Club Brugge på hemmaplan (0-1). Nu blir det ännu tuffare på resande fot. Här på Jan Breydel Stadium har Brugge inte förlorat en enda match under ligasäsongen och även tagit poäng mot PSG i Champions League. Här är det bara vinst som gäller för värdarna i denna sexpoängsmatch.

Annars blir det tufft att hinna fram till något ligaguld. När ettan ser ut att streckas rimligt runt 50% är det en vettig spik på en svår kupong.

■■ Match 5. Argentina är redan klara för VM då det stämplar in på en väldigt stabil andraplats efter Brasilien, utan förlust på 13 matcher. Lionel Scaloni har gjort det väldigt bra som förbundskapten sedan han tillträdde. Här blir Argentina dock omotiverad favorit i en svår bortamatch. Sydamerikanska lag brukar inte prestera på topp när den riktiga motivationen saknas. Dessutom är den solklara centralfiguren Messi inte med i truppen. Världens bästa fotbollsspelare har varit väldigt nyttig för Argentina i det här kvalet med sina sex mål och blotta närvaro. Tottenhams Romero och Inters Correa är också out. Är det något Chile har så är det dock motivation. Efter ett rätt tungt kval ligger de bara på sjätteplats i den sydamerikanska kvalgruppen, men med bara en poäng upp till Colombia och en direkt VM-biljett. Med tanke på att Brasilien är ett av de lagen som är kvar på schemat så är det av yppersta vikt att gå för tre pinnar i natt. Med tanke på att Chile lyckades knipa en pinne (1-1) på bortaplan i detta kval i somras och också löste kryss i Copa America så ska de knappast känna sig slagna på förhand. Kanske kan Blackburns succéanfallare Ben Brereton få chansen här.

Allt som allt lutar jag åt att Chile är en häftig chansspik till suveränt värde runt 30%. De är favorit på oddsen, men streckas som underdog hemma mot ett Argentina utan Messi och utan anledning att förta sig.

■■ Match 6. I Kingston ska vi jobba en häftig skräll. Jamaica har ett lag som består av ungefär hälften spelare från amerikanska MLS och resterande hälften av lirare i det engelska ligasystemet. Storstjärnan är West Hams Michail Antonio som nyligen bestämde sig för att spela landslagsfotboll med Jamaica. Förra samlingen gjorde den storvuxna strikern, född i England, sina två första landskamper för ”Reggae Boys”. Det blev en smärre succé då han dunkade in lagets enda mål, ett väldigt vackert sådant, mot USA. Målet fixade en pinne mot tufft motstånd. Här hemma har Jamaica också hållit nollan mot VM-kvalets ledare Kanada. I övrigt är Brentfords Ethan Pinnock, QPR:s Andre Gray och Derbys Ravel Morrison några andra spelare som ni kanske känner till i truppen. Mexiko blir en svår nöt att knäcka, men knappast omöjlig. Förra samlingen betydde två raka förluster mot just Kanada och USA, vilket gör att landet ramlat ner till en tredjeplats i CONFAC:s VM-kval. När dessa lag möttes i Mexiko i september kom värdarna undan med blotta förskräckelsen genom avgörande 2-1 i den 89:e minuten. På bortaplan, mot ett Jamaica som fått in tung kvalitet på topp sedan dess, blir det inte enklare. Mexiko saknar sina två bästa spelare offensivt i Wolves Raul Jimenez (skadad) och Napolis Hirving Lozano (avstängd).

Det ordinarie anfallsparet alltså. Jag köper inte alls den höga streckningen på tvåan som är uppe och snurrar en bra bit över 70%, vilket just nu är cirka 15% för högt. Väldigt fint spelvärde på 1X således. Ettan under 10% måste bara slinka med för chansen på de stora stålarna.

Spiken

Club Brugge (match 1)

Bara sex poäng är gott nog för Club Brugge i kvällens seriefinal. Annars ser ligaguldet ut att rinna dem ur händerna. Uppstickaren och nykomlingen Royale Union Saint-Gilloise har gjort en fantastisk säsong men förlorade detta möte på hemmaplan. Ännu tuffare nu då Club Brugge går starkt framför fansen.

Skrällen

Jamaica (match 7)

Jamaica har tagit poäng mot båda toppnationerna USA och Kanada i detta VM-kval. Nu har de dessutom fått in ren klass i West Hams jätte Michail Antonio som stod för ett fint mål mot USA senast. Mexico saknar ordinarie anfallsparet Jimenez och Lozano och kommer få det tuffare än procenten visar.

Favorit i fara

Brasilien (match 3)

Ecuador kan inte räknas ut mot något motstånd hemma på hög höjd i Quito. Här har de gått väldigt starkt under hela kvalet och bland annat slagit Colombia med 6-1. Brasilien har gjort ett suveränt kval, men är nu redan klara för VM och saknar Neymar. Den överstreckade tvåan lockar inte alls.