Är totalt meningslöst att slösa på strecken

Bengt Sonnert

Veckans spik

Jag ska vara riktigt tråkig och konstatera att veckans bästa spik är Man City. Hur mycket man än snurrar den matchen så tror jag bara de ljusblå är för bra. Vanligtvis kan dessa mellanmatcher i ett tätt CL-matchande vara luriga, men jag tror inte Pep underskattar Leicester. När dessutom det är total kris i bortalaget så blir spiken enkel. Det kanske inte blir några 10 miljoner på kontot men samtidigt finns det andra ställen vi kan fälla favoriter på. Två mål av Erling Braut i första halvlek och sen locket på?

Veckans spelvärda

Det finns massor med spännande drag på veckans kupong men jag väljer att fokusera på Englands finaste lag, Queens Park Rangers. Efter den mest ångestfyllda perioden på många år så har vi gått från att leda ligan i November, till att riskera att åka ut i april. Vad beror då detta på? Självklart så påverkade det när vår supermanager lämnade mitt i säsongen, men framför allt var laget aldrig var tillräckligt bra för toppen. Men det som verkligen varit tufft är alla skador. Truppen är för tunn för att nyckelspelare kan sitta på läktaren och det har varit tydligt. Nu är dock nästan alla tillbaka och efter en heroisk upphämtning borta mot WBA så tror jag att det vänder. Rangers tar emot ett Coventry vars prestationer inte har motsvarat resultaten. Gyökeres flyger högt och har bärgat många poäng för bortalaget men det kan inte hålla hur länge som helst. Att de ska vara favoriter på bortaplan köper jag inte, det är dags för första trean på länge för QPR och jag spikar!

Systemet

1. 1

2. 1X2

3. X2

4. 1X2

5. 1X

6. 1

7. 1X2

8. 1

9. 2

10. 1

11. X2

12. 1X

13. 1 2

864 rader

Johan Meijer

Veckans spik

Everton har bra inställning under Sean Dyche och har plockat viktiga segrar i flera nyckelmatcher. Nu väntar en passande uppgift mot ett Fulham som ser ut att ha ”checkat ut” för säsongen. Skyttekungen Mitrovic är återigen avstängd och då är London-laget beskedligt i de främre leden. Jag räknar med en stabil 1–0-seger på Goodison Park och så länge ettan håller sig under 60% lämnar jag den ensam på kupongen.

Veckans spelvärda

Lilla Luton har överträffat alla förväntningar och är och nosar på en direktuppflyttningsplats till Premier League. Men laget från utkanten av London är sällan ett manskap att hålla i handen när man blir favorit och förväntas hålla i taktpinnen i matcherna. Så blir fallet när laget reser norrut för möte med bottenlaget Rotherham. Hemmalaget är i fin form och jagar de sista poängen som löser nytt kontrakt. Tvåan blir överstreckad på kupongen och 1x blir spelvärda tecken som rensar fint i kuponghögen.

Systemet

1. 1

2. X2

3. 1

4. 1

5. 1X2

6. 1X2

7. 1

8. 1X2

9. 1X

10. 1X

11. 1

12. 1 2

13. 1 2

864 rader

Simon ”Dybban” Lindell

Veckans spik

City har hittat sin zenit. Inget lag i världen är bättre just nu. Det spelar ingen roll att den här matchen kommer i kläm med CL-spelet när de har 3-0 att gå på mot Bayern och hungriga spelare på bänken. Framför allt har inte Leicester defensiven som krävs för att hålla stången på Etihad. Slösa inga streck, spika och gå vidare.

Veckans spelvärda

Jag har nog kallat Rotherham Championships sämsta lag någon gång under säsongen. Men det tar jag tillbaka just nu. Rotherham har höjt sig under våren. I senaste hemmamatchen mot WBA gjorde man kanske säsongens bästa insats med över 4,5 i xG utan straffar eller röda kort som påverkade. 3-1 var i underkant där. Luton är otroligt stabila, men gör sig inte bäst i favoritkostymen och gjorde en blek bortamatch mot Millwall (0-0). Tvåan lär sträckas alldeles för högt. Jag tror på en jämn tillställning och gillar spelvärda 1X som utgång.

Systemet

1. 1

2. X2

3. 1

4. 1X2

5. 1 2

6. 2

7. 1

8. 2

9. 1X

10. 1X2

11. 1X2

12. 1X2

13. 1 2

1296 rader

