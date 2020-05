Äntligen Sverige, vi har en tipskupong i helgen

Drygt två veckor sedan socialförsäkringsministern Shekarabi kom med sitt förslag om begränsade insättningar hos spelbolag. Spelets motbok.

Och vilken storm det blev! Kritiken lät inte vänta på sig.

Internationell branschpress ifrågasatte den svenska spelregleringen och kallade åtgärderna för inbjudan till de illegala bolagen.

Båda branschorganisationerna frågande till förslagens effekt. En oberoende utredning, framtagen av branschen, visade att förslaget skulle få motsatt effekt med insättnings- och bonusbegränsningar.

Remissvaren har haglat in från de största bolagen och organisationerna. Till och med egna myndigheten, Spelinspektionen, med remissvar mot förslaget.

Jag har svårt se att några av de betydande förslagen kommer träda i kraft 1 juni.

Utan tvekan det största politiska nederlaget för Ardalan Shekarabi som ”spelminister”.

Som en gammeldags rektor har han tidigare myndigt kommenderat ”Jag har tillkallat bolagen för ett möte med mig nästa vecka”.

Och där stod då branschen med mössan i handen. Man undrar vem som ens dyker upp framöver och till vilken nytta…

■ ■ ■

Yes. Yes. Yes. Sverige, vi har en tipskupong! Med 13 matcher.

Bundesliga och Bundesliga 2 återupptar ju spel på lördag. Inte för namnet spelar någon roll, men blir ju ingen Stryktipskupong utan kommer bli Europatipset innehållande även söndagsmatcher. Spelstopp lördag 15.29. Konservativa stryktipsare skruvar redan på sig.

Frankrike och Holland har avslutat säsongen 19/20. Får vi i gång Premier League, LaLiga och Serie A i juni också?

Spelutbudet kommer vara skört som ett torn med Kaplastavar på högkant. Ryck ut en träbit och det rasar direkt. Ständiga coronatester. En spelare sjuk och laget sätts i karantän 14 dagar.

Har redan hänt i Tyskland. I Bundesliga 2-laget Dynamo Dresden.

■ ■ ■

Apropå fotboll. Surret och spelintresset inför Allsvenskan och Superettan har varit obefintligt. Kommunikationsmässigt kan försäsongen summeras med en mening. Zlatans vara eller inte vara i Hammarby. Klart underbetyg hittills till organisationerna runt serierna och framför allt klubbarna.

Ha i åtanke att den svenska bollen har haft mycket gratis, intressemässigt, genom att utbudet normalt inte konkurrerar med så många andra serier under sommarmånaderna.

I år ska Allsvenskan konkurrera med toppligorna redan från start och världsstjärnornas matcher kommer ligga som bombmattor över svenska elitfotbollens spelomgångar sommartid.

Med folktomma läktare kommer spelintresset ha en stor betydelse för svenska bollen. Fråga tv-bolagen och sponsorerna.

Förbundet tycker ju spelbranschen mest är ett ofog.

I år får man nog hålla det svarta fåret i klöven för att fortsätta bibehålla det stora intresset runt den svenska fotbollen.

■ ■ ■

Travet har haft den stora spelscenen för sig själv ett bra tag. Trots diverse tjälskott, såsom större driftstörningar och beteendeskandaler.

Slående hur travet fungerat utmärkt trots folktomma hästarenor. Majoriteten av spelarna har inte märkt någon skillnad.

Klart det ska vara ett folkhav på Elitloppshelgen och de andra storloppen.

Kanske räcker ha publik på de tre största av landets drygt 30 travbanor och resten blir ”tv-banor”?

Själslöst och idén om travet som folksport försvinner? Ja, kanske.

Men också räddningen för att travet ska vara kvar som attraktiv spelprodukt och att tusentals arbetstillfällen kan räddas?

Det här vet givetvis de bestämmande redan.

Nu har de fått vatten på sin kvarn.

Tack vare pandemin.