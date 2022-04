Äntligen smäller det med stor jackpot igen

Rangers har i år en fin tabellposition och det är väldigt troligt att det blir kvalplats till slut. Där är det fyra lag som fightas om en plats så det är ungefär 20% chans för uppflyttning, inklusive att ta sig till kval. Om vi justerar lite för att vi klarat kvalet tidigare (2014) så ger jag oss ca 33% möjlighet att gå upp. Går vi inte upp denna säsong så har vi goda chanser kommande år, men för enkelhetens skull så ger jag oss samma sannolikheter. Det betyder att ni med 100% säkerhet kommer att se QPR i Premier League inom tre år (33%+33%+34%).

Väl i högstadivisionen så görs självklart en storsatsning och truppen kommer att vara i hög PL-klass. Men det betyder inte att Champions är givet. Man brukar säga att första året blir ”antingen eller”. Med det menar man i detta fall helt enkelt att det är 50% chans att QPR kommer att ta en plats i topp fyra redan första säsongen. Det finns till och med exempel på nykomlingar som vunnit historiskt, så detta skulle egentligen inte vara någon större skräll. Det andra året brukar vara tuffare (se bara på Leeds), så även om vi sniffat på toppen så ger jag oss mindre chans denna andra säsong, ynka 20%.

På totalen blir det alltså (1*0,5+0,2) 70% chans för The Mighty Rangers att nå en Champions League-plats inom fem år. Notera att hade vi istället haft en sex eller sjuårsplan så hade det i princip varit 100%.

Det gäller att jobba långsiktigt.

Övern i Tyskland pajade trippeln efter bland annat två missade straffar.

Många veckor nu med två av tre som sitter, dags att scoopa! Odds: 6,06

Chelsea – Brentford

Som tur är så spelas matcherna 2 april så förhoppningsvis inget trams här. Världsmästarna för klubblag, Chelsea tar emot Brentford med en stekhet Christian Eriksen i en klassisk 16-match. Hemmalaget har haft en intensiv säsong, där de var i final i Ligacupen och har ytterligare tre fronter de fightas på. Trots en bred trupp så har det känts som att Tuchels mannar varit lite slitna i perioder och spelet på slutet har inte riktigt imponerat. En del småskador stör också, vilket inte gör trycket på de andra spelarna mindre. Lägg till att Chelsea har en otroligt viktig CL-match i veckan hemma mot Real Madrid.

Brentford har haft en säsong som gått väldigt upp och ner prestationsmässigt. Från att ha startat säsongen fantastiskt, till att falla som en sten i tabellen och nu vara på väg att säkra kontraktet ändå. Injektionen av Eriksen verkar kunna bli en succé och jag tror att det finns goda chanser att säsongen avslutas snyggt. Vi minns även mötet mellan de två lagen i höstas då Brentford i princip körde över Chelsea, men utan att kunna få in bollen. Med ett väldigt stabilt skadeläge i truppen bör The Bees kunna göra en bra insats på Stamford Bridge.

Spel: Brentford +1,5 asian @ 1,8

Man United – Leicester

Vad har inte sagts om de röda jävlarna från Manchester i år. Det skulle kunna göras en såpa om laget som varat fler säsonger än Sunset Beach. Jag har själv hela tiden haft vissa förhoppningar på att laget ska kunna vända trenden. Kvaliteten i truppen är väldigt hög på individuell nivå, men som ett lag så är det inte ens nära. Dubbelmötet med Atletico gjorde att till och med jag gav upp på United. Jag har svårt att se dem närma sig Arsenal och Spurs i kampen om fjärdeplatsen och Ralfs Ragnicks dagar i klubben bör vara räknade. Hade det inte varit för den skyhöga lönen så skulle jag tycka synd om hans ersättare som ska försöka få ordning på detta kaos. Inga skador och det bör bli en riktigt stark offensiv elva på planen.

Leicester kommer till Old Trafford på en tionde plats i tabellen. Men det är smickrande siffror för på planen har de sett ut som ett lag för undre halvan. Rävarna har släppt till över 2,0 xG per match denna säsong, enda laget som har sämre siffror är Norwich. När sen Vardy har varit skadad så har de även svårt att skapa tillräckligt framåt. Han är fortsatt out och även Ndidi samt Bertrand kommer sitta på läktaren.

Jag tror det kommer att bli en väldigt öppen tillställning. Man U måste vinna, bägge lagen har havererade försvar och det lär skapas mycket målchanser.

Spel: Över 3,0 asian @ 1,97

Barnsley – Reading

Som sig bör vänder vi oss till Championship för den sista matchen i trippeln.

Poya Asbaghi har en sista möjlighet att rädda kontraktet. Då krävs den nästan en vinst hemma mot den direkta konkurrenten Reading. Vid förlust är det i princip kört och vid kryss så ska det väldigt mycket till om de ska hämta upp poängen som behövs på de återstående matcherna. Barnsley har plockat upp en del fart på slutet. Vinster mot Bristol City, Hull och Boro’ har gjort att gapet har krympt och hade de inte tappat två ledningar på övertid så skulle de till och med ligga över strecket. De underliggande siffrorna är dock fortsatt dåliga och jag tror det kommer bli en övermäktig uppgift för laget i slutänden. Enbart Woodrow som är skadat och borta från startelvan.

Reading har denna säsong varit extremt dåliga på att försvara sig. Framåt skapar de tillräckligt för att vara ett mittenlag men när motståndarna får chanser att göra 2-3 mål per match blir det svårt att ta poäng. Men på slutet har något hänt. Reading har spelat mycket solidare, släppt till färre chanser och kanske spelat en mer cynisk fotboll. Jag såg senaste matchen hemma mot topplaget Blackburn, där laget gjorde en fin insats, var bättre laget och lyckades vinna med 1-0. En del skador i truppen men det är framför allt på reserver och en del långtidsskador, så egentligen inget nytt.

Jag tror att Reading kniper minst en poäng i detta ångestmöte och spelar X2 till drygt 1,7.

Spel: Reading +0,5 @ 1,71

Helgens trippel Chelsea – Brentford +1,5 @ 1,8 Man United – Leicester ö3 @ 1,97 Barnsley – Reading +0,5 @ 1,71 Totalodds: 6,06 Visa mer

Helgens chips och dip…

… Äntligen smäller det med stor jackpott och en ”klassisk” Stryktipskupong igen! 14 miljoner anledningar att lyssna på podden alltså - som du hittar överallt där poddar finns eller på TGC youtube!

… Liverpool inleder omgången och tar faktiskt ta över ligaledningen via seger mot Watford vid 13:30. Skulle City därefter snubbla på Turf Moor så är de röda helt plötsligt i förarsätet. Ska City lyckas tappa det oerhörda försprång man haft?

… Serie A går också in i ett avgörande skede och efter Italiens flopp i VM-kvalet är det nog rejält hett på läktarna den här helgen. Inter har tappat ledningen till Milan och möter sent på söndag Juventus i en måstematch som bör kunna bli riktigt häftig!

… Just matchen ovan finns med på söndagens magiska EU-jackpot där enbart en match har ett odds på under 1.50 på ett av lagen. Det är dessutom på Barcelona mot Sevilla, vilket inte på något vis känns som en given vinst. Stream och hela kalaset även på söndag alltså!

… Allsvenskan är nu i full rullning igen och mer eller mindre samtliga lag spelar under helgen. AIK åker till Hisingen för match mot Häcken, Hammarby får besök av Helsingborg och mycket mer!