Ångar på i jakten på ”Champions”

■■ Jag vet inte hur många gånger i ordningen som jag har blivit bränd på Liverpool den här säsongen efter att man gjort en bra insats för att sedan följa upp det med katastrofal insats. Den här gången känns dock annorlunda. Det finns en annan energi runt laget och skadeläget ser bättre ut än på länge. Thiago och Luis Diaz är de enda noterbara tappen för Liverpool inför dagens match.

■■ Bournemouth bytte ägare strax innan jul och värvade in del nya namn för att förstärka truppen i hopp om att hålla laget kvar i Premier League. Det har fungerat okej då man befinner sig på sista plats i ligan men det skiljer bara en poäng upp till säker mark. Serien är så pass jämn att i princip hela den undre halvan av Premier League är indragna i bottenstriden. Bournemouth kommer från två raka förluster men det har varit mot Arsenal och City, matcher där ingen förväntat sig att laget ska ta poäng. Det är framförallt defensiven som varit Bournemouths problem första 25 matcherna då man släppt in 51 mål. Nio av dessa mål kom mot just Liverpool när lagen möttes i augusti.

■■ Liverpool tycks äntligen ha börjat få med sig lite momentum. Laget har fyra segrar och ett kryss på sina fem senaste matcher och kan vid en seger ta sig upp på samma poäng som fyran Tottenham. För bara några veckor sedan såg fjärdeplatsen väldigt avlägsen ut men nu sitter man i förarsätet. Spelare som Salah och Nunez har börjat hitta formen tillsammans med nyförvärvet Gakpo. Jota är tillbaka från skada och helt plötsligt vimlar av det heta offensiva alternativ att använda sig av för Klopp.

■■ Så som Liverpool spelat senaste matcherna med utklassning av United som kronan på verkat så ser jag inte hur Bournemouth ska komma ifrån det här mötet med några poäng. Om Liverpool kommer upp i normal nivå så vinner den här matchen med marginal. Liverpool att vinna spelas till oddset 1,44. Jagar man högre odds går det att blicka mot handicap-linor i Liverpools favör.

■■ På Bomben gillar jag Brighton, Chelsea och City som favoriter. Tottenham försöker jag att fälla när Nottingham kommer på besök. Det är ett bortalag i poängbehov som skärpt till defensiven senaste veckorna.

Matchlistan

Bournemouth – Liverpool 2

Liverpool har hållit nollan i tre raka matcher och körde över United senast med 7-0. När lagen möttes i augusti vann Liverpool med 9-0. Gästerna har Thiago och Luis Diaz på skadelistan.

Everton – Brentford 1

Brentford har Lewis-Potter och Strakosha borta från spel. För Everton saknas Townsend medan Mykolenko, Patterson och Calvert-Lewin är osäkra inför matchen. Högt odds på Everton.

Leeds – Brighton 2

Brighton körde över West Ham på hemmaplan i sin förra match. Leeds letar desperat efter någon typ av offensiv. Rodrigo är långtidsskadad, han har varit deras bästa spelare offensivt.

Leicester – Chelsea 2

Vindarna har börjat vända för Chelsea som kommer från två raka segrar. Det finns för mycket kvalité hos gästerna för att det inte ska lossna till slut. Leicester fortsätter att ha problem i defensiven.

Tottenham – Nottingham 1

Tottenham saknar både Lloris och Bentancur som hade varit givna i deras startelva. Spurs kommer från en tuff drabbning mot Milan i veckan som kan ha tagit energi från laget. Iskallt odds...

Napoli – Atalanta 1

Chockerande nog förlorade Napoli sin senaste match. Det var deras första förlust under ordinarie tid sedan i början av januari. Atalanta går in till mötet med svag form och saknar flera tunga namn.

Crystal Palace – Manchester City 2

Palace har Doucoure avstängd. För City är Foden osäker till spel med en lättare fotskada. Palace är segerlösa i sina tio senaste matcher. City har en förlust på sina tio senaste matcher. Tvåan tippas!

Schalke – Dortmund 2

Det har varit klasskillnad mellan lagen den här säsongen, men ett derby är alltid ett derby. Dortmund kommer sargade från mötet mot Chelsea i veckan och har flera spelare skadade.

Bologna – Lazio 1

Lazio föll tungt i det första mötet i Confrence League hemma mot AZ. Nu saknar Lazio sin skyttekung Immobile då han är skadad. Bologna har gått riktigt starkt på hemmaplan. Fin etta!

Valencia – Osasuna 1

Valencia har Gabriel, Domenech, Lato och Marcos Andre borta med skador. Cavani och Nico kommer att testas sent. För gästerna är Pena skadad. Valencia har inte övertygat spelmässigt - avslag.

Dagens bästa spel

Bournemouth – Liverpool 2

Odds: 1,44

Trippeln

1. Bournemouth – Liverpool 2

Odds: 1,44

2. Leeds – Brighton: över 2,5 mål.

Odds: 1,88

3. Leicester – Chelsea 2

Odds: 2,02

Trippelodds: 5,43

Bomben

A. Leicester – Chelsea

1, 3 – 2, 4

B. Tottenham – Nottingham

0, 1, 3 – 0, 2

C. Leeds – Brighton

0, 1 – 2, 3

D. Crystal Palace – Manchester City

0 – 2, 3

192 rader, spelstopp 15.59

