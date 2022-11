Alla tecken och skrälljobb gäller.

Träningslandskamper tar fortsatt stor plats på kupongerna inför nedräkningen av VM. Det är flera B-betonade uppställningar som ställs ut vilket gör det mer öppet än vad det kan se ut. Två ”juniormatcher” från den nederländska andraligan avslutar.

■ ■ ■

Här är mina tidiga tankar och drag:

■ Match 3. Nordmakedonien gjorde inget lyckat Nations League och slutade trea i sin grupp i tredjedivisionen bakom Bulgarien och Georgien. De kunde heller inte följa upp sitt framträdande i EM med att gå till VM, men det var banne mig nära. Balkan-nationen löste en andraplats i sin kvalgrupp framför länder som Rumänien och Island och fick därmed spela playoff. Väl där slog nordmakedonerna ut självaste Italien i semifinal innan det blev förlust mot Portugal i kvalfinalen. Det säger en del om kapaciteten som ändå finns i truppen och nu finns de flesta viktiga spelarna med. Aleksandar Trajkovski är egentligen det enda stora avbräcket. Det innebär att värdnationen lär starta med Dimitrievski i mål och spelare som Ristovski, Alioski, Bardhi, Elmas, Nestorovski och Miovski ute på fältet. Det är en stabil uppställning och hemma i Skopje är känslan att de lirarna tar tag i den här matchen redan från start. Finland saknar flertalet spelare till denna match där Teemu Pukki såklart är det tydligaste avbräcket. Ingen i truppen har gjort fler landslagsmål än Pohjanpalo som står på 13. Näst bäst i den kategorin är faktiskt Lod och doldisen Soiri med fem baljor var. Vem som ska göra målen kan man verkligen fråga sig. Dessutom saknas Rasmus Schüller, Glen Kamara, Fredrik Jensen och Jere Uronen som alla hade varit klara startspelare. Med en reservbetonad elva tror jag att Berguvarna får svårt att stå emot Nordmakedonien på bortaplan. Här ser det ut att kunna bli lite spelvärde på ettan som är en vettig spik hela vägen upp till 50%.

■ Match 6. Ungern gjorde istället ett magiskt Nations League tidigare under året. Trots en riktigt mardrömsgrupp med Italien, England och Tyskland tog de tio poäng. Dubbla segrar mot England och fyra poäng mot Tyskland var mer än vad supportrarna hade kunnat drömma om på förhand. Nu har Ungern dock inte med sig sitt starkaste lag. Ádám Szalai har slutat i landslaget och till denna samling saknas Dániel Sallói, László Kleinheisler och långtidsskadade målvakten Péter Gulásci. Stommen är fortfarande bra. Attila Szalai från Fenerbahce och Willi Orbán från RB Leipzig tar hand om försvaret och det är två stabila kuggar. På topp finns det gott om okända spelare med i denna samling, men det vägs upp av att 35-årige legendaren Balázs Dzsudzsák är uttagen. Rolland Sallai från Freiburg får dock sägas vara det bästa alternativet längst fram. Han är dock inte lagets största stjärna för det är tveklöst Leipzigs guldklimp Szoboszlai. Det var han som sköt Ungern till EM förra året och 22-åringen är en spelare från den övre hyllan. I övrigt är det dock en orutinerad trupp som är uttagen till denna samling där hela elva spelare har gjort under tio landskamper. Luxemburg är inte längre den blåbärsnation de en gång var. De besegrade Irland på bortaplan i VM-kvalet och i Nations League pressades Turkiet hela vägen in i kaklet. Då lirade Luxemburg faktiskt 3-3 borta mot turkarna. Försvaret är den svagaste lagdelen, men Lars Krogh Gerson och Laurent Jans är alltjämt hyfsade spelare. Mittfältet med Sinani, Thill och Barreiro ser spännande ut och på topp huserar Gerson Rodrigues som till vardags spelar för saudiska Al Wehda. Ett reservbetonat Ungern ska knappast vara upp och snurra upp mot 70%, som i skrivande stund, i en träningsmatch mot gediget motstånd på bortaplan. Jag smaskar på med samtliga tecken och jobbar skräll.

■ Match 7. Fyra stycken Jong-lag, som är de nederländska storklubbarnas reserv-/juniorlag, finns med på Topptipset och här ska vi ta oss en närmare titt på mötet i Eindhoven. Jong PSV har verkligen inte imponerat lika mycket som A-laget som leder Eredivisie. Närmast kommer de från en 2-3-förlust mot Graafschap och faktum är att det endast finns en seger noterad på de sex senaste omgångarna. Talangerna i hemmalaget spelar bra fotboll, men det finns ingen riktig striker. Det säger en del att mittbacken Jenson Seelt, 19 år gammal, är lagets bästa målskytt. Fode Fofana satte åtminstone dit en boll mot Graafschap och där finns det potential. Jong Utrecht har gått hur kallt som helst hela hösten och är solklar jumbo i den nederländska andradivisionen. Men i fredags klev de helt plötsligt fram stort och körde över topplaget Maastricht med 3-0. Extra kul att jag rekade den spiken här på det Topptipset, för det var verkligen inte någon oförtjänt seger utan en riktig islossning. Jong Utrecht hade 11-1 i skott på mål i den matchen. Derensili Fernandes Sanches stod för både mål och assist medan hyperintressanta tonåringen Mees Rijks noterades för två mål. Yuya Ikeshita imponerade på mittfältet och är en annan gubbe som har mer att ge än vad han har visat under hösten. Dessutom ser Eliano Reijnders, som varit mer eller mindre ordinarie i Eredivisie med Zwolle de två senaste åren, ut att bli allt varmare i kläderna. Här stirrar tipparna för mycket på tabell och går för lite på underliggande statistik som visar att Jong Utrecht är bättre än poängen visar. Kommer gästerna upp i lika hög nivå som för en knapp vecka sedan ska de inte räknas ut här heller. Tvåan under 20% bör få plats i en match där ”gubben” passar bäst i en förmodat målrik tillställning.

Spiken

Nordmakedonien (match 3)

Finland är inte samma landslag utan Teemu Pukki och känslan är att de kommer få en jobbig afton i Skopje denna torsdag. Nordmakedonien ska hållas högst och ettan är en utmärkt spik.

Skrällen

Luxemburg (match 6)

Ungern har imponerat stort det senaste året, men de trivs bäst med att ligga lågt och spela mot bättre motstånd. Nu saknar de flera viktiga pjäser och då är Luxemburg ingen munsbit. Skrällen till vänster ska med.

Draget

Jong Utrecht (match 7)

Jong Utrecht spelade fantastisk fotboll mot Maastricht för några dagar sedan och nu väntar ett betydligt beskedligare motstånd. Kommer de upp i samma nivå igen är tvåan ett fynd.