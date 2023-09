AIK slåss för sitt liv men det räcker inte

En av höstens stora speldagar är här. Det vankas derbysöndag med flera rivalmöten eller vad sägs som Bröndby mot FCK, Ajax mot Feyenoord, AIK mot Djurgården, Arsenal mot Tottenham, PSG mot Marseille och avslutningsvis Atletico mot Real. Det blir inte mycket bättre än så för en fotbollsälskare.

Dagens bästa spel hittar vi i norra London där Arsenal tar sig an Tottenham. Det har historiskt sett varit ett roligt och händelserikt derby där man kan förvänta sig det oväntade. Arsenal vann båda derbymatcherna i ligan i fjol men det är ett nytt Tottenham under Ante Postecoglou. Kane har lämnat laget och Maddison har kommit in. Det går inte att säga att det varit en fördel att Kane lämnat för Postecoglou men det har kanske inte varit den negativa effekten som många förväntade sig. Spurs spelar en offensivare fotboll där flera spelare kommer med upp i anfallen och man är inte rädda för att pressa högt upp i planen.

Det är två lag som har offensiva vapen på nästan varje position. Mötet har en historia av att vara målrikt och med tanke på Postecoglous spelfilosofi har jag svårt att se Spurs åka till Emirates Stadium och parkera bussen. Tvärtom tror jag på en öppen tillställning och väljer därför att blicka mot överspelet. Över 3.0 mål Asian Handicap finns att spela till oddset 1,81.

Dagens bästa spel

Arsenal – Tottenham: över 3.0 mål Asian Handicap

Odds: 1,81

Bomben

A. AIK – Djurgården

0, 1 – 0, 1, 3

B. Mjällby – IFK Göteborg

0, 1, 3 – 0, 1

C. Arsenal – Tottenham

2, 3, 4 – 1, 3

216 rader, spelstopp 14.59

På Bomben följer jag samma mönster med höga målsiffror i London. Nollan går bort för båda lagen. Allsvenska matcherna känns målsnålare på förhand. Mjällby är ett av seriens bästa lag defensivt och IFK är inget lag som öser in mål, även om det blivit bättre sedan tränarbytet. Derbyt i Stockholm är extremt ovisst på förhand men inget av lagen vill släppa in det första målet och det finns en risk att det präglar matchbilden.

Matchlistan

Arsenal – Tottenham 1

Förra säsongen vann Arsenal båda matcherna i derbyt. I år är skillnaden inte lika stor mellan lagen men Arsenal har visat upp mer stabilitet. Hos Spurs saknas Bentancur, Perisic och Lo Celso.

Brighton – Bournemouth 1

Brighton valde att rotera i startelvan när man mötte AEK i veckan. Det var en solid insats spelmässigt även om det blev en förlust. Bournemouth har visat upp brister defensivt. Brighton får tipset.

Chelsea – Aston Villa 1

Villa förlorade överraskande mot Legia tidigare under veckan. Visserligen roterade man på flera positioner men det är talande för hur ojämna Villa varit i år. Chelsea har en högre nivå i sig, etta!

Liverpool – West Ham 1

Efter krysset i premiären mot Chelsea har Liverpool vunnit fem raka matcher. West Ham har överraskat positivt och är svåra att möta. Liverpool saknar Thiago och har Alexander-Arnold tveksam inför.

AIK – Djurgården 2

Det är en match som betyder allt och lite mer för AIK. Det är inte bara ett derby utan det är en kamp om att hålla sig kvar i serien. Djurgården går in till mötet med bäst form och får också U-tecknet.

Rayo Vallecano – Villarreal 1

Gästerna har Coquelin på skadelistan och Pedraza är avstängd. Villarreal spelade en match i Grekland så sent som i torsdags. Rayo är svåra att möta på hemmaplan. Högt odds på Vallecano.

Sheffield United – Newcastle 1

Sheffield har varit ett helt annat lag när man spelar hemma. Laget har pressat både City och Tottenham i ligan. Det är ett Newcastle utan både Joelinton och Willock. Spelvärdet ligger hos Sheffield.

Atletico Madrid – Real Madrid X

Det är ett derby som Real dominerat rent historiskt. Atletico har en lång skadelista inför mötet. Hos Real är både Vinicius och Bellingham osäkra till spel. Oddset 3,26 på krysset lockar till spel.