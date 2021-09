AIK överskattas i tuff bortamatch

■■ Det som såg ut att blir en så trevlig helg med fina jackpottar på både Stryktipset och Europatipset slutade med vad som händer ibland, favoritsegrarna radade upp sig som ett pärlband.

Knappt en enda favorit tappade poäng vilket betydde ynka tusenlappar för 13 rätt både lördag och söndag.

■■ Kanske kan vi få revansch på måndagens Topptips som ser riktigt fint ut, både fotbolls- och värdemässigt. Allsvenskan, Superettan, Premier League, La Liga och Serie A är det som gäller. Everton och AIK är två favoriter som streckas för högt.

Någon, eller båda, måste falla för att det ska kunna klirra till rejält. Men det är ingen omöjlighet. Här är mina tidiga drag:

ANNONS: Lämna in expertens systemförslag på 108 rader

■■ Match 2. AIK fortsätter att rada upp segrar och har i allra högsta grad blivit en utmanare om SM-guldet. Vid vinst i kväll lägger sig Gnaget två poäng före Djurgården och tar över serieledningen. Tränare Grzelaks försvar är ramstarkt och inte blev det sämre av att få en landslagsmålvakt mellan stolparna då Kristoffer Nordfeldt nyligen hämtades in. Här kliver AIK in på Strandvallen som favoriter, men allt har sitt pris. 65% på tvåan är alldeles för mycket. 50% hade varit mer rimligt. Vi ska ändå komma ihåg att AIK framför allt imponerar hemma på Friends. På resande fot har det bara blivit tre segrar på sju försök. Mjällby har dessutom sett allt bättre ut efter tränarbytet där Anders Torstensson klev in. Vinsten borta mot Degerfors var stark (2-0) och innan dess togs en väldigt bra pinne borta mot Djurgården (0-0), där Mjällby med lite flyt med domsluten mycket väl kunnat få mer. 50% av bollinnehavet och flera klara målchanser borta mot DIF imponerade på mig. I Malmö-lånet Amin Sarr finns dessutom en anfallare av rang.

Tight och målsnålt är ingen vild gissning. Jag räknar med en betydligt jämnare match än vad strecken säger. Helgarderingen känns således gjuten där ettan till 12% prioriteras.

■■ Match 5. Vasalund placerar sig som jumbo i den jämna Superettan, men en seger ikväll för dem faktiskt upp på säker mark. Och formen är det inget fel på. Framför allt inte hemma på Skytteholms IP där stockholmarna vunnit ungefär varannan match på slutet och tagit merparten av sina poäng. I augusti har den sportsliga ledningen jobbat hårt med att få tag i nyförvärv för att rädda kontraktet. Att få först och främst få hem Ekin Bulut från Sirius, skyttekungen som bombat in 48 mål (!) för Vasalund under de två tidigare säsongerna kan vara nyckeln. Bulut har redan börjat prestera med tre mål på de fem matcher han hunnit lira i augusti. På slutet har också talangerna Samir Maarouf (Häcken) och Tom Strannegård (AIK) lånats in. Strannegård har fått en hel del speltid i AIK på slutet, bland annat en match från start mot Örebro nyligen, och borde bli en tillgång. Sundsvall lyckades inte spräcka nollan hemma mot Örgryte senast (0-1) och fortsätter agera väldigt ojämnt. Skador stör i truppen och det känns, trots att nästan halva serien är kvar att spela, som att tåget har gått för Giffarna för att lösa en topp 3-placering.

Jag tror att Vasalund har goda chanser till poäng här och när det svenska folket undervärderar värdarna så ser ettan riktigt fin ut till 21%. För den vågade som går för större pengar är det ett riktigt fräckt spikdrag.

■■ Match 3. Ett lag som smyger med i den allsvenska toppen är Elfsborg. Laget är i väldigt fin form med 7-2-0 på de nio senaste och vid seger på Borås Arena i kväll smyger Thelins mannar förbi Malmö FF i tabellen. Det är ett imponerande lagbygge som den gamle Jönköpings-coachen fått till. Tappet av Jesper Karlsson från i fjol har inte bekommit honom. Elfsborg ser just nu lika bra ut som då. Robert Gojani har visserligen lämnat för spel i Danmark, men när vasse Simon Olsson är tillbaka sedan en tid har Elfsborg en helt skadefri trupp. Så det hålet går att fylla. Häcken var topptippade inför säsongen, men har inte alls motsvarat förväntningarna. Rasmus Lindgrens långtidsskada har gjort försvarsspelet darrigt och framåt hänger allt för mycket på att Alexander Jeremejeff har en bra dag. Att Daleho Irandust nyligen blev klar för Groningen är så klart ytterligare ett tungt slag för offensiven. Vinsten hemma i derbyt mot Blåvitt senast (3-2) var förstås skön, men på bortaplan har Getingarna haft det tufft hela säsongen.

Jag ger ett bättre och mer formstarkt Elfsborg bra chans att vinna i kväll. Håller sig ettan runt 50% är det en favoritspik jag gillar.

Spiken

Elfsborg (match 3)

Elfsborg visar toppform och har en trupp i harmoni. Boråsarna kliver om Malmö FF i tabellen vid vinst ikväll, en bra morot. Häcken har inte alls fått till det den här säsongen, har flera skador och dessutom tappat Irandust till utlandet. Får svårt på bortaplasten.

Skrällen

Mjällby (match 2)

AIK blir för stora favoriter på Strandvallen. Mjällby visar gryende form sedan tränarbytet med en stark seger borta mot Degerfors och hållen nolla borta mot Djurgården. Skrällettan till 12% måste med.

Favorit i fara

Sundsvall (match 5)

Sundsvall fortsätter att prestera väldigt ojämnt och lider av en hel del skador. Vasalund har i sin tur förstärkt truppen i jakten på nytt kontrakt. Gör det som bäst hemma på Skytteholms IP. Den undervärderade ettan är mest intressant.