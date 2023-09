AIK har inget att hämta mot guldjagande Häcken

■■ Helgens stora jackpot ligger på Europatipset, hela 5 miljoner. Då väljer jag, för en gångs skull, att bygga systemet runt en spik som streckas för högt. Sirius bara vinner mot Degerfors hemma på Studenternas.

En smaskig jackpot och en kul runda. Europatipset levererar denna söndag. Som vanligt är det de stora europeiska ligorna ihop med Allsvenskan som står för konfekten.

Jag jobbar in två hemmafavoriter på Hisingen och i Uppsala och hämtar de stora skrällarna på annat håll.

■■ Match 2. Henning Berg har fått igång sitt AIK och fortsätter Gnaget spela som de har gjort under sommaren och början av hösten bör de undvika nedflyttning med ganska bred marginal till slut. Närmast kommer solnaiterna från en derbyseger mot Djurgården där Pittas stod för båda baljorna. Cyprioten Ioannis Pittas har acklimatiserat sig bra i AIK och står på fem mål efter sju seriematcher för klubben. Insatsen mot Djurgården var väldigt bra från Gnagets sida, men det lär bli tuffare denna söndag när de reser till västkusten. Häcken är nämligen ett motstånd som brukar passa illa. Högmos gäng är inne i en sämre trend och kommer från ett nederlag i Kalmar. Ska chansen till SM-guld leva vidare in i hösten krävs det seger här. Det är två stilar som möts då Häcken är ett spelande lag som gillar att bygga upp bakifrån via mittfältet medan AIK satsar mer på fysik. Konstgräs är ett underlag som brukar missgynna de mer fysiska lagen och så blir fallet även denna dag. Häcken har vunnit sex av de sju senaste inbördes mötena och det är dags för Layouni, Hrstic, Chilufya och de andra att visa att de kan ta hand om målskyttet när Sadiq och Traoré har flyttat vidare i sina karriärer.

Ettan streckas något hårt men är en vettig spik ändå.

■■ Match 4. Det finns bara ett lag som gjort färre mål och som släppt in fler än Degerfors och det är såklart Varberg. Det är inte de enda kolumnerna där värmlänningarna tillhör botten, i stort sett all underliggande statistik pekar mot att det är helt i sin ordning att Degen ligger näst sist i den allsvenska tabellen. Resultatmässigt var det ganska jämnt senast mot Malmö FF, men den matchen, som slutade 1-2, borde avgjorts långt tidigare. Truppen är svag och med tre poäng upp till söndagens motståndare Sirius har de rödvita gästerna inte råd att förlora denna söndag. Det tror jag dock att de kommer att göra. Sirius må befinna sig på kvalplats men sett till expected points borde de snarare vara med i kampen om Europa. De blåsvarta har inte alls fått utlopp för sina fina prestationer tidigare under året, men nu börjar det lossna. Galna 7-0 mot Varberg följdes upp av 1-0 borta mot Värnamo. Konstgräs nu vilket är en faktor som talar för Sirius och med Matthews och Jocke Persson i form spelar det mindre roll att Stensson och Voelkerling Persson saknas på grund av avstängning. Ettan kommer troligen streckas något för högt men det kan inte hjälpas.

Jag tror bara att Sirius vinner komfortabelt och hämtar spelvärdet på annat håll. Spiketta!

■■ Match 9. Roma dras med tunga skador på Kumbulla och Smalling sedan tidigare och i torsdagens tillställning mot Genoa gick även Diego Llorente sönder. Troligen saknas spanjoren denna söndag och då har inte Mourinho speciellt många fler defensiva brickor att laborera med. Ndicka, Mancini och Bove är inte direkt någon försvarstrio att hålla i handen när det blåser snålt. Backlinjen kommer behöva täckning från mittfältet där Paredes och Cristante tar plats och det går i sin tur ut över den duons offensiva spel. Risken är att Lukaku, Dybala och Pellegrini blir lite isolerade längst fram. Visst är det en högkapabel trio på pappret men de har en hel del kvar att bevisa. Det har faktiskt hela Roma efter usla 1-4 mot Genoa. Frosinone har säkerligen satt i VHS-bandet på sin träningsanläggning och detaljstuderat den matchen för att se hur man bäst sårar Roma. Gästerna har fem raka omgångar utan förlust och stod för ännu en stabil insats när de spelade 1-1 mot Fiorentina. Unge Soulé nätade då och tillsammans med Cheddira ska han kunna hitta rätt på Romas skakiga backlinje.

Ettan blir stenhårt och då vill jag absolut inte vara utan högersidan som rensar magiskt. Helgardera och håll tummarna för Frosinone!

■■ Match 13. Darmstadt har blivit varse om att det skiljer en del i nivå mellan lagen i den tyska andraligan och Bundesliga. 16 insläppta mål på fem matcher är den sämsta noteringen i ligan och med en inspelad poäng och minus tio i målskillnad är nykomlingen nästjumbo. Prestationen senast mot Stuttgart var ändå helt okej och i senaste hemmamatchen stod Darmstadt för 45 magiska minuter då de gick upp till 3-0 mot Borussia Mönchengladbach. En match som sedermera slutade 3-3 efter att ett rött kort på Maglica förstörde dagen. Han är nu tillbaka efter sin avtjänade avstängning och dessutom ser skadeläget allt bättre ut för värdarna. Werder Bremen blev av med kultspelaren Füllkrug under sommaren men har fått in en duglig ersättare i den colombianska landslagsmannen Borré. Han satte dit sitt första mål för klubben senast mot Köln i en match som Bremen vann med 2-1. Den segern plockades dock på hemmaplan, när Werder har varit ute på resande fot har de två raka torsk denna höst. 2-4 mot Heidenheim, som är den andra nykomlingen i Bundesliga, var inte mycket att säga om och jag tror att ett ruggigt överstreckat bortalag får problem igen.

Ettan gillas klart mest. Den ser ut att streckas alldeles för lågt och miniskrällen kan till och med vara en fräck chansspik.

Spiken

Sirius (match 4)

Det skiljer bara tre poäng mellan Sirius och Degerfors i tabellen men avståndet borde ha varit betydligt större än så. Sirius är bättre på alla positioner och vinner enkelt på plasten hemma i Uppsala.

Skrällen

Darmstadt (match 13)

Werder Bremen har redan tagit stryk av en nykomling på bortaplan och kan mycket väl åka på en smäll till. Darmstadt har mer att ge än vad de har visat hittills och med ett förbättrat truppläge löser de poäng denna söndag.

Favoriten i fara

Roma (match 9)

Roma föll ihop som ett korthus mot Genoa i torsdags, en match som förlorades med 1-4. Visst ska Frosinone vara ett passande motstånd hemma i huvudstaden men i dagsläget kan alla lag i Serie A störa de vinröda. Jag vill få med högersidan som rensar riktigt fint.