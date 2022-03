10 miljoner i jackpot och högt spelvärde

■■ Grand Critérium de Vitesse kallas ibland för ”Frankrikes Elitlopp” då det avgörs över sprinterdistansen 1609 meter på Cagnes-sur-Mers bana. 13 hästar återfinns bakom startbilen, och de åtta med mest intjänade pengar startar med framspår.

Det är ett stjärnspäckat startfält med Vivid Wise As i favoritposition efter att ha vunnit loppet de två senaste åren.

Min vinnare är också just 8 Vivid Wise As. Det var ett fint intryck när han säkert vann Prix de France senast och kort distans är ju hans bästa gren. Fjolårets Elitloppstvåa drog ett lurigt läge längst ut på vingen, men visade senast att han också går bra bakifrån och mina ögon är läget bara oddshöjande. Jag tror Matthieu Abrivard löser uppgiften och att Vivid Wise As tar tredje raka viktorian (och får en rosa biljett efter loppet?).

Bakom är det öppet, men en häst som var klart förbättrad senast var 5 Delia du Pommereux. Paralympiatravsvinnaren från förra året var tvåa bakom Vivid Wise As både i fjolårets Grand Critérium de Vitesse och i det senaste loppet Prix de France. En ny andraplats bakom den italienska övermakten ligger nära till hands igen.

4 Billie de Montfort är nu 11 år och stoet gör sin sista start i karriären innan hon ska betäckas med Bold Eagle. Även om hon inte håller samma nivå nu som hon gjorde när hon var på toppen av sin karriär, så har hon under vintern visat att det fortfarande finns gott om fart i benen och allra piggast har hon sett ut när hon tävlat utanför Vincennes. Ett sprinterlopp på Cagnes-sur-Mer verkar då passande och från ett fint läge kan hon nypa en pallplats i livets sista start. Det är en chansning, men lyckas hon bra ger det kupongen chans till fin utdelning.

En som inte nödvändigtvis gynnas av förutsättningarna är 6 Etonnant. Ett tufft lopp som favorit i Prix d’Ameriqué följdes upp av en galopp i Prix de France. Han var dock tillbaka i gott slag när han var tvåa i Prix de Paris över 4150 meter senast. Att han ska hinna med speedkulor som Vivid Wise As tror jag blir svårt, men hans styrka tror jag gott och väl räcker till en High Five-plats bara han står på benen.

Till sist streckar jag också 3 Cokstile. Han visade fin form kring årsskiftet men kommer närmast från några lite blekare insatser. Kort distans är dock hans forte och från ett bra spår tror jag han kan lösa en spårsnål resa som gör att han kan greja en topp fem-placering för kusken Gabriele Gelormini och tränare Erik Bondo.

Söker man en riktig bedövare vill jag också varna för 13 Alcoy som kommer med toppform och näst senast var han tvåa i Prix du Luxembourg efter att ha gått utvändigt om Elie du Beaufour. Läget är hopplöst men blir det högt tempo i loppet kommer han fälla många till slut.