Tiger Woods i tårar efter dotterns ord: ”En kämpe”

Tiger Woods karriär har kantats av stora framgångar i yrkeslivet och lika stora skandaler i privatlivet.

Men när golflegendaren i onsdags valdes in i den prestigefulla World Golf Hall of Fame var det enbart framgångarna som stod i fokus då han tog emot utmärkelsen tillsammans med sina påtagligt stolta familjemedlemmar, rapporterar the Daily Mail.

Vid ceremonin kunde han inte hålla tillbaka tårarna när dottern Sam Woods, 14, höll ett känsloladdat tal om pappa Tigers osannolika framgångssaga.

Tiger Woods var påtagligt rörd och stolt när han blev invald till World Golf Hall of Fame av dottern Sam Woods, 14.

Värderingarna bakom framgången

I sitt eget tal fokuserade Tiger Woods, 46, inte på någons av sina 82 vinster på PGA-touren eller någon av hans 15 vunna Majortävlingar – utan valde i stället att berätta om värderingarna som kom att definiera hans uppväxt och karriär.

– Om du inte lägger ner arbetet – om du inte går ut och ger allt, så kommer du inte uppnå resultaten. Men desto viktigare, så har du då inte gjort dig förtjänt av det. Du måste förtjäna det, säger han.

Sam Woods, som hade uppdraget att formellt introducera Tiger vid Hall of Fame-ceremonin, berättade för publiken att hennes pappa fortsätter att ingjuta samma värderingar i henne och brodern Charlie, 13.

”Du är en kämpe”

Dottern hyllade pappa Tiger med ord som förmodligen skulle ha rört de allra flesta föräldrar till tårar.

– Pappa, jag valde in dig till ”the Dad Hall of Fame” för länge sedan, men i dag, är jag stolt över att presentera min pappa, Tiger Woods, till the World Golf Hall of Fame.

– Du är en kämpe, säger hon och fortsätter:

– Du har trotsat oddsen varje gång – du är den första svarta och asiatiska golfaren som vunnit Majorstävlingar, du kom tillbaka och vann din femte Mastersturnerning efter dina ryggoperationer och du kunde gå igen bara några månader efter din olycka.

Tiger Woods dotter Sam talade stolt om sin pappa när han valdes in till World Golf Hall of Fame. Tiger Woods med barnen Sam och Charlie 2016. Tiger Woods bil efter hans svåra singelolycka 2021.

I sitt tal syftade Sam till den svåra singelolycka som Tiger Woods var med om i februari förra året, där han voltade med sin bil efter att ha kört i 140 kilometer i timmen på en 70-väg. Den otäcka kraschen resulterade i att stjärnan fördes till sjukhus för flera benfrakturer och svåra klämskador.

Vän igen med Elin – efter skandaluppbrottet

Tillsammans med ex-frun Elin Nordegren har Tiger Woods barnen Sam, 14, och Charlie, 13. Tiger Woods och Elin Nordegren. Sam Woods tillsammans med sin mamma Elin Nordegren och Tiger Woods nuvarande flickvän Erica Herman på plats för att se honom spela i en golftävling 2020.

Tiger Woods bilolycka skedde 11 år efter de omskrivna otrohetsskandaler som blev slutet för äktenskapet med Sam och Charlies mamma – den svenska modellen Elin Nordegren.

Skilsmässan med Elin Nordegren blev en omtumlande och mycket dyr historia för Tiger, som tvingades betala motsvarande 850 miljoner kronor till ex-frun. Paret uppges i dag vara på god fot med varandra.

