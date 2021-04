Tidigare NFL-spelare dödade fem personer

Philip Adams har spelat totalt 78 NFL-matcher innan han avslutade karriären 2015. Under tisdagen gjorde han sig skyldig till flera mord då han sköt ihjäl en doktor, hans fru och deras barnbarn i sitt hem i Rock Hill, South Carolina.

Även en 38-årig, som jobbade för läkaren, man avled av sina skador och hittades död utanför huset, enligt nyhetsbyrån AP. Ett sjätte offer överlevde skjutningen och fördes till sjukhuset där han enligt sin kusin ”kämpar för sitt liv”.

Gärningsmannen använde sig av en pistol av kaliber 45

Utredare vet inte vad som föranledde attacken, men tror att Adams själv gjort sig skyldig till morden.

Spelade för flera NFL-lag

– Vi har förmodligen fler frågor än ni om detta fall. Det är inget som gör att vi kan förstå varför detta hände, sa den lokala sheriffen Kevin Tolson efter dådet, enligt CNN.

Adams spelade under 2010 till 2015 för lagen San Francisco 49ers, Seattle Seahawks, Oakland Raiders, New York Jets and Atlanta Falcons.

Enligt Adams far, Alonzo Adams, var den avlidne doktorn den tidigare NFL-spelarens läkare.

– Han var lugn och en bra kille, men sporten förstörde honom, berättar fadern för Charlotte TV-station.

– Alla vi som kände Philip fattar ingenting. Utanför sporten hade han problem, men det här är inte likt honom, berättar Adams agent Scott Casterline för AP.